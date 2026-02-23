Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε ποταμό του κεντρικού Νεπάλ

Ένα γεμάτο λεωφορείο στο Νεπάλ που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της χώρας έπεσε από έναν ορεινό αυτοκινητόδρομο νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άτομα, και να τραυματιστούν άλλα 25.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν από την παραθεριστική πόλη Ποκάρα προς την Κατμαντού, επέβαιναν δεκάδες άτομα όταν βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο Prithvi μετά τα μεσάνυχτα.

Το λεωφορείο κύλησε κάτω από μια πλαγιά και κατέληξε στις όχθες του ποταμού Trishuli κοντά στο Benighat, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας 24χρονος Βρετανός υπήκοος, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της περιφέρειας Νταντίνγκ.

Μόνο εννέα από τα πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένας Κινέζος υπήκοος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Εθνικό Τραυματιολογικό Κέντρο στο Κατμαντού, και μια 27χρονη γυναίκα από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, επικαλούμενο την κινεζική πρεσβεία στο Νεπάλ, ανέφερε νωρίτερα ότι ένας άλλος Κινέζος υπήκοος αγνοείται.

Οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος αμέσως μετά το ατύχημα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν από τα συντρίμμια σε νοσοκομεία για περίθαλψη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό διοικητή Mohan Prasad Neupane.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι επικίνδυνοι δρόμοι του Νεπάλ

Τα ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά στο Νεπάλ, κυρίως λόγω της κακής συντήρησης των δρόμων και των οχημάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας των Ιμαλαΐων καλύπτεται από βουνά και συνδέεται μόνο με στενούς δρόμους.

Το λεωφορείο κατέληξε στις όχθες του ορμητικού ποταμού του βουνού. Δύο λεωφορεία με 65 επιβάτες έπεσαν στον ίδιο ποταμό το 2024 και χάθηκαν, με τους περισσότερους επιβάτες να έχουν σκοτωθεί ή να εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα συντρίμμια ενός από τα λεωφορεία βρέθηκαν μόλις φέτος, θαμμένα βαθιά στην άμμο.