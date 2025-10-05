Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία και το Νεπάλ από την Παρασκευή (3/10), έπειτα από κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Στο Νεπάλ, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων, οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ, στα ανατολικά σύνορα με την Ινδία, όπου σημειώθηκαν πολλαπλές κατολισθήσεις.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ τρεις ακόμη έχασαν τη ζωή τους από κεραυνούς σε άλλες περιοχές της χώρας. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης και Μείωσης Καταστροφών, Σάντι Μαχάτ.

Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην ινδική περιοχή Νταρτζίλινγκ της Δυτικής Βεγγάλης, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν επίσης από σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχουμε ήδη ανασύρει επτά σορούς από τα συντρίμμια και αναζητούμε άλλους δύο ανθρώπους», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας της περιοχής, Αμπισέκ Ρόι, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένοι

Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους. «Οι εσωτερικές πτήσεις έχουν διαταραχθεί σημαντικά, αλλά οι διεθνείς εκτελούνται κανονικά», ανέφερε ο Ρίντζι Σέρπα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Κατμαντού.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ο ποταμός Κόσι -γνωστός για τις φονικές πλημμύρες που προκαλεί σχεδόν κάθε χρόνο στην ινδική πολιτεία Μπιχάρ- έχει υπερβεί το όριο κινδύνου.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σουνσάρι, Νταρμέντρα Κουμάρ Μίστρα, δήλωσε ότι όλες οι 56 θυρίδες του φράγματος Κόσι άνοιξαν για την αποσυμφόρηση των νερών, ενώ απαγορεύθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στη γέφυρα.

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, που περιβάλλεται από λόφους, ποτάμια υπερχείλισαν πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες, αποκόπτοντας την πόλη από την υπόλοιπη χώρα οδικώς.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν «κάθε δυνατό μέτρο και προφύλαξη» για την προστασία των πληγέντων.