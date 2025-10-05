newspaper
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 13:34
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία και το Νεπάλ από την Παρασκευή (3/10), έπειτα από κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Στο Νεπάλ, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων, οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ, στα ανατολικά σύνορα με την Ινδία, όπου σημειώθηκαν πολλαπλές κατολισθήσεις.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ τρεις ακόμη έχασαν τη ζωή τους από κεραυνούς σε άλλες περιοχές της χώρας. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης και Μείωσης Καταστροφών, Σάντι Μαχάτ.

Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην ινδική περιοχή Νταρτζίλινγκ της Δυτικής Βεγγάλης, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν επίσης από σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχουμε ήδη ανασύρει επτά σορούς από τα συντρίμμια και αναζητούμε άλλους δύο ανθρώπους», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας της περιοχής, Αμπισέκ Ρόι, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένοι

Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους. «Οι εσωτερικές πτήσεις έχουν διαταραχθεί σημαντικά, αλλά οι διεθνείς εκτελούνται κανονικά», ανέφερε ο Ρίντζι Σέρπα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Κατμαντού.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ο ποταμός Κόσι -γνωστός για τις φονικές πλημμύρες που προκαλεί σχεδόν κάθε χρόνο στην ινδική πολιτεία Μπιχάρ- έχει υπερβεί το όριο κινδύνου.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σουνσάρι, Νταρμέντρα Κουμάρ Μίστρα, δήλωσε ότι όλες οι 56 θυρίδες του φράγματος Κόσι άνοιξαν για την αποσυμφόρηση των νερών, ενώ απαγορεύθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στη γέφυρα.

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, που περιβάλλεται από λόφους, ποτάμια υπερχείλισαν πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες, αποκόπτοντας την πόλη από την υπόλοιπη χώρα οδικώς.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν «κάθε δυνατό μέτρο και προφύλαξη» για την προστασία των πληγέντων.

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!
Music Stage 02.10.25

Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύτηκε τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν τους δύο από τους ανηλίκους της συμπλοκής στην Κυψέλη, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
