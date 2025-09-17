Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις – 16 αγνοούμενοι
Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ινδία έφεραν κατολισθήσεις που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 15 ατόμων, ενώ ακόμη 16 αγνοούνται
Κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ 16 άλλοι αγνοούνται, μετέδωσαν σήμερα τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.
Οπτικό υλικό δείχνει λασπόνερα να έχουν κατακλύσει χθες την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.
«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά. «Δεν υπάρχουν ίχνη τους», προσθέτει ο ίδιος.
Χθες Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.
Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.
Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
