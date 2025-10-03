Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες

Οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στη νοτιοανατολική Βουλγαρία στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ελενίτε, ένα θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο διασώστες: ένας της συνοριοφυλακής και ο άλλος είναι οδηγός τρακτέρ» είπε ο Μίτοφ μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Συγκλονιστικές εικόνες

Το τρίτο θύμα πνίγηκε σε ένα ξενοδοχείο, λόγω της ξαφνικής ανόδου των νερών, ανέφεραν οι αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε.

Από τις πλημμύρες υπέστησαν ζημιές κτίρια και δρόμοι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί μέχρι τη θάλασσα. Στάλθηκε στην περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν επιβάτες μέσα στα οχήματα, είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σόφια.

Πολλές κοινότητες στη νοτιοανατολική και τη βορειοδυτική Βουλγαρία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εδώ και χρόνια οι περιβαλλοντολόγοι έχουν σημάνει συναγερμό, καταγγέλλοντας την οικοδόμηση στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που αυξάνει τις ζημιές όταν σημειώνονται φυσικές καταστροφές.