Πλημμύρες σε δρόμους και γκαράζ, άνθρωποι που διασώθηκαν από τα αυτοκίνητά τους, διακοπές στις επικοινωνίες, ο ποταμός Έμπρο και χείμαρροι που ξεχείλισαν. Αυτό είναι το σκηνικό που άφησε την Κυριακή η Gabrielle, που έχει πλέον μετατραπεί σε καταιγίδα, σε ορισμένες επαρχίες της ανατολικής χερσονήσου.

Η Σαραγόσα, η Ταραγόνα και η Καστεγιόν είναι, προς το παρόν, οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στην κήρυξη κόκκινου επιπέδου κινδύνου για ακραίες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ABC και El Mundo.

Εν αναμονή της επιδείνωσης της κατάστασης τις επόμενες ώρες, η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) ανανέωσε την προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο βροχοπτώσεων σε κόκκινο επίπεδο στις επαρχίες της Βαλένθια, Καστεγιόν και Ταραγόνα από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

Διασώσεις σε όλη τη Σαραγόσα

Στο πορτοκαλί επίπεδο βρίσκεται η επαρχία της Σαραγόσα, μία από τις πιο πληγείσες από την καταιγίδα μέχρι στιγμής, όπου οι καταιγίδες με χαλάζι έχουν προκαλέσει πολλά περιστατικά το απόγευμα της Κυριακής.

Αν και το χαλάζι δεν προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, το ίδιο δεν ισχύει για τις καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες απομόνωσαν γειτονιές και προκάλεσαν πλημμύρες σε γκαράζ και κατοικίες στην πρωτεύουσα και σε περιοχές όπως η Σάντα Φε, η Καντρέτε, η Κουάρτε και η Μαρία ντε Ουέρβα.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε στην πρωτεύουσα της Αραγωνίας ανάγκασε τους πυροσβέστες να διασώσουν αρκετούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους σε πλημμυρισμένα σημεία, αν και καμία από αυτές τις επεμβάσεις δεν ήταν κρίσιμη.

Σε συναγερμό για πλημμύρες η Βαλένθια

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε για «εξαιρετικό κίνδυνο» στην Ταραγόνα, το Καστεγιόν και τη Βαλένθια για απόψε και αύριο, προειδοποίηση που επανέλαβε και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Αναφερόμενος στην προειδοποίηση της Aemet, ο κ. Σάντσεζ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τα σχολεία και τα κολέγια θα παραμείνουν κλειστά στην πόλη της Βαλένθια τη Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες επίσης δήλωσαν ότι οι δημόσιοι χώροι θα παραμείνουν κλειστοί για την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, πάρκων, κήπων, αγορών και νεκροταφείων.

Οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν σήμερα το απόγευμα κόκκινη προειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα για τις σοβαρές καιρικές συνθήκες που αναμένονται.