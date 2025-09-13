newspaper
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:36

Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έχουν σκοτώσει περισσότερα από 920 άτομα, έχουν καταστρέψει χιλιάδες ολόκληρα χωριά και σπίτια και έχουν πλημμυρίσει μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου.

Οι ειδικοί φοβούνται ότι οι πλημμύρες θα αναγκάσουν έως και 1 εκατ. άτομα να μεταναστεύσουν σε μεγάλες πόλεις, αυξάνοντας την πίεση στις αστικές υποδομές.
Οι αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τις πιθανότητες μεγάλης μετανάστευσης, λέγοντας ότι η πακιστανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει ένα «μαζικό πακέτο αποκατάστασης».

Εβδομάδες καταρρακτώδους βροχής έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη τη χώρα εκτοπίζοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια, κατακλύζοντας τεράστιες εκτάσεις γεωργικής γης, παρασύροντας σπίτια, κτηνοτροφικά ζώα, ακόμη και σχολεία!

Η καταστροφή θα μπορούσε τώρα να προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές μεταναστεύσεις της χώρας από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2010, προειδοποιούν οι οργανώσεις αρωγής και οι τοπικοί ειδικοί.

Η εσωτερική μετανάστευση έχει ήδη ξεκινήσει

«Η μετανάστευση έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές, καθώς οι άνευ προηγουμένου βροχές και πλημμύρες δεν άφησαν τίποτα πίσω για εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Σαουκάτ Αλί Τσαντάρ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωργικών Επιμελητηρίων του Πακιστάν, στο Πρακτορείο Αναντολού.

Ο Τσαντάρ είπε ότι οι συνεχιζόμενες πλημμύρες έχουν ήδη επηρεάσει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από τη γεωργία σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στη βορειοανατολική επαρχία του Παντζάμπ, τον σιτοβολώνα της χώρας.

«Ο συνδυασμός βροχών και πλημμυρών έχει επηρεάσει τους αγρότες με πολλούς τρόπους, καταστρέφοντας αποθηκευμένες και καλλιέργειες, γεωργικές εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 18 μήνες για να καταστεί η γη ξανά καλλιεργήσιμη.

«Αυτό το ζοφερό σενάριο δεν τους άφησε άλλη επιλογή από το να μεταναστεύσουν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν τα προς το ζην», είπε ο Τσάνταρ, προειδοποιώντας ότι έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την κίνηση.

Οι χειρότεροι μουσώνες των τελευταίων ετών και ο ανθρώπινος παράγοντας

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ότι το Πακιστάν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες περιόδους μουσώνων των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA), τουλάχιστον 922 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.047 έχουν τραυματιστεί από τα τέλη Ιουνίου, ενώ περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στο Παντζάμπ και στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχβα.

Στα τέλη Αυγούστου, η Ινδία – η οποία επίσης επλήγη από ισχυρές βροχοπτώσεις – άνοιξε τις πύλες των μεγάλων φραγμάτων σε ποτάμια που μοιράζονται βάσει της Συνθήκης για τα ύδατα του Ινδού, προειδοποιώντας το Πακιστάν ότι η απελευθέρωση των υδάτων θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες κατάντη. Οι πρόσθετες απορρίψεις αύξησαν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα των υδάτων επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Για πρώτη φορά στα 78 χρόνια ιστορίας του Πακιστάν, τρεις ανατολικοί ποταμοί – ο Σουτλέτζ, ο Τζελούμ και ο Τσενάμπ – βρίσκονται ταυτόχρονα σε «εξαιρετικά» υψηλά επίπεδα πλημμύρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι μουσώνες επηρέασαν τους παγετώνες

Στο Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, οι ξαφνικές πλημμύρες από την τήξη παγετώνων πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο καταστροφής, καταστρέφοντας απομακρυσμένες κοιλάδες και σπίτια, συστήματα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Αυτές οι πλημμύρες συμβαίνουν όταν οι βροχές ή η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλούν την υπερχείλιση των ορεινών λιμνών, απελευθερώνοντας χείμαρρους νερού και συντρίμμια χωρίς προειδοποίηση.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την τήξη των παγετώνων στις οροσειρές των Ιμαλαΐων και του Χίντου Κους, δημιουργώντας πιο ασταθείς λίμνες και αυξάνοντας τον κίνδυνο τέτοιων καταστροφικών φαινομένων

«Τα απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα, η συρρίκνωση της γεωργίας, η διάβρωση της θάλασσας, η ανεργία και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν προκαλέσει εκτεταμένη μετανάστευση στο Πακιστάν την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο  Χαφίζ Γουασί Μοχάμαντ Χαν, μέλος του κρατικού Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας του Παντζάμπ. «Φοβόμαστε ότι αυτή η διαδικασία θα επιταχυνθεί περαιτέρω από τις πρόσφατες πλημμύρες».

Εκτίμησε ότι, αν και η προσωρινή μετανάστευση θα είναι μεγαλύτερη, περίπου το 25% των εκτοπισμένων ανθρώπων ενδέχεται να μην μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει «μαζικό πακέτο αποκατάστασης»

Το 2010, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις πλημμύρες που κατέκλυσαν το ένα πέμπτο της χώρας. Από αυτούς, το 70% εγκαταστάθηκε μόνιμα σε μεγάλες πόλεις λόγω της καταστροφής των σπιτιών και των αγροτικών εκτάσεών τους, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής του Πακιστάν.

Ο Χαν προειδοποίησε ότι ένα άλλο κύμα μαζικής μετανάστευσης σε ήδη υπεράριθμες πληθυσμιακά πόλεις όχι μόνο θα δυσκολέψει την ήδη επιβαρυμένη υποδομή τους, αλλά θα τροφοδοτήσει την εγκληματικότητα και θα επιδεινώσει τη φτώχεια.

«Μας περιμένει μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά την αποκατάσταση και την επισιτιστική ασφάλεια. Οι πληγείσες οικογένειες έχουν χάσει τα πάντα: τα σπίτια, τα χωράφια, τα ζώα και τα αποθέματά τους», είπε, προσθέτοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται επειγόντως μετρητά για να προμηθευτούν σπόρους και άλλα γεωργικά εφόδια.

Σημείωσε ότι πολλές κοινότητες, ειδικά αυτές που βρίσκονται κατάντη, έχουν μάθει από τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες των τελευταίων δύο δεκαετιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τις θεωρούν ακόμη και ευκαιρίες, καθώς οι πλημμύρες μπορούν να αναγεννήσουν τη γη και να αναπληρώσουν τις φυσικές αποθήκες υπογείων υδάτων.

H τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου αποδείχθηκε και η πιο καταστροφική για το Πακιστάν.

Ζητούν διαγραφή δανείων και πληρωμή λογαριασμών για τα πληττόμενα νοικοκυριά

Ο Τσάνταρ ζήτησε τη δημιουργία ενός «ειδικού ταμείου για τη γεωργία» για να βοηθήσει τους αγρότες, εκτός από τη διαγραφή των δανείων και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της την πρόκληση της αποκατάστασης.

Εν τω μεταξύ, ο Φαρίντ Αμπντουλκαντίρ Αϊγουάρ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC για το Πακιστάν, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να μην παραβλέψει την τραγωδία που εκτυλίσσεται «ήσυχα αλλά αμείλικτα» και καταστρέφει κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η κρίση απέχει πολύ από το τέλος της», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Ολόκληρες κοινότητες παραμένουν κάτω από το νερό, οικογένειες έχουν χάσει τα πάντα και η πρόσβαση σε ασφαλές νερό και υγειονομική περίθαλψη γίνεται όλο και πιο επείγουσα μέρα με τη μέρα».

Το ΔΝΤ θα ερευνήσει αν τα κρατικά μέτρα επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η κρίση

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέφρασε το Σάββατο τα βαθιά του συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν και δήλωσε ότι η επικείμενη αποστολή αξιολόγησης του Extended Fund Facility θα εξετάσει εάν οι δημοσιονομικές πολιτικές και οι διατάξεις έκτακτης ανάγκης της χώρας μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κρίση, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ.

«Η αποστολή θα αξιολογήσει εάν ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026, οι κατανομές των δαπανών και οι διατάξεις έκτακτης ανάγκης παραμένουν επαρκώς ευέλικτες για να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που απαιτούνται λόγω των πλημμυρών», δήλωσε ο Μαχίρ Μπίνιτσι, μόνιμος εκπρόσωπος του ΔΝΤ στο Πακιστάν, όπως μετέφερε το Reuters.

Η κεντρική τράπεζα του Πακιστάν αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 11% τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σταθμίζουν τους κινδύνους πληθωρισμού από τις απώλειες των καλλιεργειών έναντι της επιβράδυνσης της οικονομίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε ένα νέο δάνειο ύψους 1,4 δισ. δολαρίων τον Μάιο για να βοηθήσει το Πακιστάν να ενισχύσει την οικονομική του ανθεκτικότητα στις κλιματικές ευπάθειες και τις φυσικές καταστροφές. Η εκταμίευση των κεφαλαίων εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των αξιολογήσεων στο πλαίσιο του EFF, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εκατοντάδες κρούσματα δάγκειου πυρετού επιδεινώνουν την κατάσταση

Την Πέμπτη, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε 1.329 επιβεβαιωμένα κρούσματα δάγκειου πυρετού —μία από τις πολλές ασθένειες που μπορεί να αποβούν θανατηφόρες και που ευδοκιμούν μετά από πλημμύρες— στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχβα.

Το Γραφείο ανέφερε ότι η επαρχία Παντζάμπ «βιώνει τις χειρότερες πλημμύρες από μουσώνες των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών».

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έκανε τις βροχές των μουσώνων που προκάλεσαν τις προηγούμενες πλημμύρες στο Πακιστάν αυτό το καλοκαίρι σημαντικά πιο έντονες, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο από την World Weather Attribution, μια οργάνωση που εστιάζει στην έρευνα των συνδέσεων μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

