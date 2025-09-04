Οι έντονες βροχές έχουν αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλων πλημμυρών στο Πακιστάν και τη βόρεια Ινδία.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμύρας στην ανατολική επαρχία Πουντζάμπ του Πακιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Πέμπτη.

Εκκενώσεις του πληθυσμού

Οι εκκενώσεις αύξησαν τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί λόγω της απειλής από τον περασμένο μήνα σε 1,8 εκατομμύρια, δήλωσε ο Επίτροπος Αρωγής του Πουντζάμπ, Nabeel Javed. Σημείωσε ότι οι μαζικές εκκενώσεις συνεχίζονται στην πληγείσα από πλημμύρες περιοχή Μουζαφαργκάρ και σε άλλες περιοχές.

Η δράση αυτή έλαβε χώρα καθώς η Ινδία εξέδωσε την τρίτη προειδοποίηση για πλημμύρες αυτή την εβδομάδα, μετά από έντονες βροχές του μουσώνα και την απελευθέρωση νερού από φράγματα σε χαμηλού υψομέτρου παραμεθόριες περιοχές.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών στην Ινδία δήλωσε ότι η νέα περίοδος μουσωνικών βροχών αναμένεται να συνεχιστεί για άλλες 24 έως 48 ώρες, προσθέτοντας ότι τα νερά των πλημμυρών είναι πιθανό να εισχωρήσουν στον ποταμό Ινδό, απειλώντας περιοχές στη νότια επαρχία Σιντ.

Το Μουζαφαργκάρ είναι μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στο Πουντζάμπ, όπου οι πλημμύρες έχουν κατακλύσει 3.900 χωριά από τότε που οι ποταμοί Ράβι, Σουτλέτζ και Τσενάμπ ξεχείλισαν πριν από δύο εβδομάδες, δήλωσε ο Τζαβέντ.

Οι πλημμύρες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την Τετάρτη, δήλωσε ο Καμάλ Χάιντερ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από το Μουλτάν στο Πουντζάμπ.

«Χθες βρισκόμασταν στην ίδια τοποθεσία και το νερό έφτανε μόλις τα 60 εκατοστά», είπε ο Χάιντερ.

«Αλλά τώρα οι κάτοικοι μας λένε ότι η ίδια περιοχή βρίσκεται τώρα κάτω από 6 μέτρα νερού».

Στο Μουζαφγκαργκ, το Ναροβάλ και το Κασούρ, η κυβέρνηση έχει στήσει σκηνές για να φιλοξενήσει τις εκτοπισμένες οικογένειες.

Ο Γκουλάμ Αμπάς, 54 ετών, ο οποίος εγκατέλειψε το χωριό του με την οικογένειά του, είπε ότι τα μεγάφωνα του τζαμιού ανακοίνωσαν ότι πλησίαζε μια τεράστια πλημμύρα, προτρέποντας όλους να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

«Όσοι πίστευαν ότι τα νερά δεν θα τους έφταναν, τώρα διασώζονται με βάρκες», είπε ο Αμπάς, προσθέτοντας ότι το σπίτι του βυθίστηκε μέσα σε μια νύχτα.

Κρίσιμη κατάσταση και στο Πακιστάν

Στο Κασούρ, οι άνθρωποι είπαν ότι έλαβαν κάποια βοήθεια από την κυβέρνηση και ότι φιλανθρωπικές οργανώσεις τους προμήθευσαν τρόφιμα.

Ο Ιρφάν Αλί Καθία, γενικός διευθυντής της Επαρχιακής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, είπε ότι χιλιάδες διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας, ενώ ο στρατός έχει αναπτυχθεί για να μεταφέρει ανθρώπους και ζώα από τα πλημμυρισμένα χωριά.

«Προμήθειες είναι καθ’ οδόν για τους εκτοπισμένους, και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», είπε ο Καθία.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές έκαναν κάποιες παραβιάσεις κατά μήκος του αναχώματος του ποταμού Τσενάμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης για να προστατεύσουν την πόλη Μουζαφγκαργκ.

«Προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε ζωές, καθώς αυτή είναι η χειρότερη πλημμύρα στην ιστορία του Πουντζάμπ», είπε ο Κάθια.

«Συνολικά, 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στο Πουντζάμπ», είπε ο Τζαβέντ σε δήλωσή του. Είπε ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι υπέστησαν ζημιές μετά την πλημμύρα των χωριών τους.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, δήλωσε ο Χάιντερ.

«Οι επόμενες ώρες… είναι πραγματικά πολύ σημαντικές, καθώς οι πόλεις Μουλτάν και Μουζαφγκαργκ βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο».

«Η προειδοποίηση είναι πολύ σαφής: αυτή η πλημμύρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει και κατακλύζει όλο και περισσότερη γη, αγροκτήματα και χωριά με την πάροδο των ωρών», δήλωσε ο Χάιντερ.

Οι πλημμύρες είναι οι χειρότερες από το 2022, όταν οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από το κλίμα σκότωσαν σχεδόν 1.700 άτομα στο Πακιστάν.