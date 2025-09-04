newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
Μουσώνες: Η απειλή πλημμύρας αυξάνεται καθώς η βροχή ξαναχτυπά την Ινδία και το Πακιστάν
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:59

Μουσώνες: Η απειλή πλημμύρας αυξάνεται καθώς η βροχή ξαναχτυπά την Ινδία και το Πακιστάν

Η νέα περίοδος μουσώνων σε Ινδία και Πακιστάν αναμένεται να συνεχιστεί για άλλες 24-48 ώρες.

Σύνταξη
Οι έντονες βροχές έχουν αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλων πλημμυρών στο Πακιστάν και τη βόρεια Ινδία.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμύρας στην ανατολική επαρχία Πουντζάμπ του Πακιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Πέμπτη.

Εκκενώσεις του πληθυσμού

Οι εκκενώσεις αύξησαν τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί λόγω της απειλής από τον περασμένο μήνα σε 1,8 εκατομμύρια, δήλωσε ο Επίτροπος Αρωγής του Πουντζάμπ, Nabeel Javed. Σημείωσε ότι οι μαζικές εκκενώσεις συνεχίζονται στην πληγείσα από πλημμύρες περιοχή Μουζαφαργκάρ και σε άλλες περιοχές.

Η δράση αυτή έλαβε χώρα καθώς η Ινδία εξέδωσε την τρίτη προειδοποίηση για πλημμύρες αυτή την εβδομάδα, μετά από έντονες βροχές του μουσώνα και την απελευθέρωση νερού από φράγματα σε χαμηλού υψομέτρου παραμεθόριες περιοχές.

A Rescue 1122 boat evacuates people from the flooded area past partially submerged houses, following the monsoon rains and rising water level of the Sutlej River, in Chanda Singh Wala village near the Pakistan-India border in Kasur district of the Punjab province, Pakistan August 29, 2025. REUTERS/Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών στην Ινδία δήλωσε ότι η νέα περίοδος μουσωνικών βροχών αναμένεται να συνεχιστεί για άλλες 24 έως 48 ώρες, προσθέτοντας ότι τα νερά των πλημμυρών είναι πιθανό να εισχωρήσουν στον ποταμό Ινδό, απειλώντας περιοχές στη νότια επαρχία Σιντ.

Το Μουζαφαργκάρ είναι μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στο Πουντζάμπ, όπου οι πλημμύρες έχουν κατακλύσει 3.900 χωριά από τότε που οι ποταμοί Ράβι, Σουτλέτζ και Τσενάμπ ξεχείλισαν πριν από δύο εβδομάδες, δήλωσε ο Τζαβέντ.

Οι πλημμύρες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την Τετάρτη, δήλωσε ο Καμάλ Χάιντερ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από το Μουλτάν στο Πουντζάμπ.

«Χθες βρισκόμασταν στην ίδια τοποθεσία και το νερό έφτανε μόλις τα 60 εκατοστά», είπε ο Χάιντερ.

«Αλλά τώρα οι κάτοικοι μας λένε ότι η ίδια περιοχή βρίσκεται τώρα κάτω από 6 μέτρα νερού».

Στο Μουζαφγκαργκ, το Ναροβάλ και το Κασούρ, η κυβέρνηση έχει στήσει σκηνές για να φιλοξενήσει τις εκτοπισμένες οικογένειες.

Ο Γκουλάμ Αμπάς, 54 ετών, ο οποίος εγκατέλειψε το χωριό του με την οικογένειά του, είπε ότι τα μεγάφωνα του τζαμιού ανακοίνωσαν ότι πλησίαζε μια τεράστια πλημμύρα, προτρέποντας όλους να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

«Όσοι πίστευαν ότι τα νερά δεν θα τους έφταναν, τώρα διασώζονται με βάρκες», είπε ο Αμπάς, προσθέτοντας ότι το σπίτι του βυθίστηκε μέσα σε μια νύχτα.

A girl holds supplies as she rides on a motorbike along a flooded street, following monsoon rains and rising water levels of the Chenab River, in Chiniot district, Punjab province, Pakistan, August 30, 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

Κρίσιμη κατάσταση και στο Πακιστάν

Στο Κασούρ, οι άνθρωποι είπαν ότι έλαβαν κάποια βοήθεια από την κυβέρνηση και ότι φιλανθρωπικές οργανώσεις τους προμήθευσαν τρόφιμα.

Ο Ιρφάν Αλί Καθία, γενικός διευθυντής της Επαρχιακής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, είπε ότι χιλιάδες διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας, ενώ ο στρατός έχει αναπτυχθεί για να μεταφέρει ανθρώπους και ζώα από τα πλημμυρισμένα χωριά.

«Προμήθειες είναι καθ’ οδόν για τους εκτοπισμένους, και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», είπε ο Καθία.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές έκαναν κάποιες παραβιάσεις κατά μήκος του αναχώματος του ποταμού Τσενάμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης για να προστατεύσουν την πόλη Μουζαφγκαργκ.

«Προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε ζωές, καθώς αυτή είναι η χειρότερη πλημμύρα στην ιστορία του Πουντζάμπ», είπε ο Κάθια.

«Συνολικά, 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στο Πουντζάμπ», είπε ο Τζαβέντ σε δήλωσή του. Είπε ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι υπέστησαν ζημιές μετά την πλημμύρα των χωριών τους.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, δήλωσε ο Χάιντερ.

«Οι επόμενες ώρες… είναι πραγματικά πολύ σημαντικές, καθώς οι πόλεις Μουλτάν και Μουζαφγκαργκ βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο».

«Η προειδοποίηση είναι πολύ σαφής: αυτή η πλημμύρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει και κατακλύζει όλο και περισσότερη γη, αγροκτήματα και χωριά με την πάροδο των ωρών», δήλωσε ο Χάιντερ.

Οι πλημμύρες είναι οι χειρότερες από το 2022, όταν οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από το κλίμα σκότωσαν σχεδόν 1.700 άτομα στο Πακιστάν.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάς – Κύπρου: Blame game Αθήνας – Λευκωσίας – Νέα παρέμβαση Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάς – Κύπρου: Blame game Αθήνας – Λευκωσίας – Νέα παρέμβαση Κομισιόν

Commodities
Goldman Sachs: Στα 5.000 δολάρια ο χρυσός εάν ο Τραμπ υπονομεύσει την Fed

Goldman Sachs: Στα 5.000 δολάρια ο χρυσός εάν ο Τραμπ υπονομεύσει την Fed

Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την άφιξη του Ισπανού προπονητή Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με επιτελείο τεσσάρων συνεργατών, προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους.

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια
Μαθήματα ζωής 04.09.25

«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια

Ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε αυτό που δεν τόλμησαν άλλοι. Απελευθέρωσε τη μόδα από τις συμβάσεις και ανέδειξε την αληθινή κομψότητα στην απλότητα. Αυτές είναι οι αλήθειες, αυτή είναι η σοφία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Νέα Αριστερά 04.09.25

Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη ΝΔ και κουκουλώνεται, τόνισε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25

«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Σφοδρή επίθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του και την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
