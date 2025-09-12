Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκκένωσαν περιοχές στο Πακιστάν λόγω πλημμυρών

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα έχουν απομακρυνθεί από την επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, καθώς πλημμύρες σαρώνουν την ανατολική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλα 150.000 άτομα έχουν εκκενώσει την επαρχία Σιντ, δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Ινάμ Χάιντερ Μάλικ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι «ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες».

Θανατηφόρες βροχοπτώσεις στο Πακιστάν

Οι βροχές του μουσώνα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 900 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα από τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με ενημέρωση του International Medical Corps την Παρασκευή.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τις πλημμύρες στο Πακιστάν, καθώς οι έντονες βροχές προκαλούν την υπερχείλιση των ποταμών. Ωστόσο, οι επικριτές κατηγορούν επίσης την έλλειψη κυβερνητικών επενδύσεων στην αντιμετώπιση των καταστροφών, όπως καλύτερα συστήματα προειδοποίησης και υποδομές, αναφέρει το BBC.

Οι πλημμύρες, που έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις αγροκτημάτων και σπιτιών, είναι καταστροφικές για τους κατοίκους του Πακιστάν, το 40% των οποίων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Πολλές οικογένειες επέλεξαν να μείνουν στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους, παρά τον κίνδυνο πλημμύρας, όπως δήλωσαν τον περασμένο μήνα στο BBC κάτοικοι των πληγείσων από τις πλημμύρες περιοχών του Παντζάμπ.

Οι διασώστες έπρεπε να πάνε από πόρτα σε πόρτα για να μεταφέρουν τους χωρικούς και τα ζώα τους με βάρκες, αλλά αυτή η μέθοδος ενέχει επίσης κινδύνους, καθώς οι μικρές βάρκες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν ισχυρά ρεύματα.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη, όταν μια βάρκα διάσωσης που μετέφερε θύματα των πλημμυρών ανατράπηκε στον ποταμό Ινδό. Λίγες μέρες νωρίτερα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο περιστατικό στα περίχωρα της πόλης Τζαλαλπούρ Πιρβάλα.

Πολλές οι καταστροφές

Οι πλημμύρες έχουν επίσης προκαλέσει καταστροφές στη γειτονική Ινδία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 άτομα και επηρεάζοντας περισσότερα από 354.000.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν αναφέρει ότι έχει παραδώσει τόνους προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων κουβερτών, σκηνών και συσκευών φιλτραρίσματος νερού, στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές του Πουντζάμπ.

Ο Μάλικ δήλωσε ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να στεγνώσει το νερό προτού μπορέσουν να ξεκινήσουν τις «εργασίες αποκατάστασης» σε χιλιάδες χωριά και χωράφια, σύμφωνα με το Dawn.

Αυτή την εβδομάδα, ο ΟΗΕ διέθεσε 5 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την αντιμετώπιση των πλημμυρών στο Πακιστάν, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χρηματοδότηση και απέστειλε προσωπικό αντιμετώπισης καταστροφών – η πρώτη βοήθεια αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με την ABC.

Η γεωγραφία του Πακιστάν το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τόσο ακραία ζέστη όσο και βροχές.

Το 2022, μήνες έντονων βροχοπτώσεων στο Πακιστάν προκάλεσαν το θάνατο περισσότερων από 1.700 ανθρώπων και έπληξαν περισσότερους από 30 εκατομμύρια, σε μια από τις πιο θανατηφόρες πλημμύρες στην ιστορία.

Εν μέσω του τελευταίου κύματος πλημμυρών, οι πακιστανικές αρχές κήρυξαν αυτή την εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κλίματος. Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διέταξε επίσης τους αξιωματούχους να καταρτίσουν ένα σχέδιο 300 ημερών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή.