Τουλάχιστον 32 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Πακιστάν

Σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν έχουν προκαλέσει το θάνατο 32 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 16 παιδιά, από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Κίμπερ Πακτούνκβα, οι πλημμύρες και οι καταρρεύσεις σπιτιών τις τελευταίες 36 ώρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους, οκτώ από τους οποίους είναι παιδιά.

Από το σύνολο των θυμάτων, τα 13 αναφέρθηκαν από τη βορειοδυτική κοιλάδα Σουάτ.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν επίσης σκοτωθεί στην ανατολική επαρχία του Πουντζάμπ από την Τετάρτη, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της περιοχής.

Οκτώ από τα θύματα ήταν παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν τοίχοι και στέγες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Οι πλημμύρες στο Κίμπερ Πακτούνκβα έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές σε 56 σπίτια, έξι από τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών.

