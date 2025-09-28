newspaper
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:22

Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δεν φαίνεται να επαρκεί η θωράκιση της Αττικής απέναντι σε ακραίες πλημμύρες μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν «καταπιεί» σημαντικές εκτάσεις δασών γύρω από το Λεκανοπέδιο. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής κρίσης αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει αύξηση 85% ειδικά στις πολύ ακραίες πλημμύρες

Σύμφωνα με τον καθηγητή Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ακαδημαϊκό, Κώστα Συνολάκη, η κλιματική κρίση έχει αλλάξει σε θεαματικό βαθμό τα δεδομένα. «Είναι υπεύθυνη και για την αυξημένη πλέον συχνότητα ακραίων φαινομένων και για την αυξημένη έντασή τους. Αυτό που μπορώ να πω με περισσότερη βεβαιότητα είναι ότι θα έχουμε στην Ελλάδα κυκλώνες σαν τον Daniel αρκετά πιο συχνά. Δεν ξέρω πόσο συχνά, αλλά συχνά» έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Από την άλλη, έχουμε ολοένα πιο ακραίες πυρκαγιές λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης εν γένει, οι οποίες αποτελούν εξόχως επιβαρυντικό παράγοντα για πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό διότι η χλωρίδα επιδρά θετικά στην απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς οι ρίζες δέντρων και λοιπών φυτών απορροφούν μεγάλες ποσότητες του νερού της βροχής συγκρατώντας σημαντικό μέρος του που θα κατέληγε σε ρέματα.

Ανέτοιμη η Αττική για ακραία καιρικά φαινόμενα

«Οι υποδομές της Αττικής δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία φαινόμενα όπως η καταιγίδα Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία πριν από δύο χρόνια ή η πλημμύρα της Βαλένθια» πέρυσι τον Νοέμβριο, τονίζει ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος Καθηγητής Ακραίων Φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος προσθέτει ότι «αν συνυπολογίσουμε ότι την τελευταία δεκαετία η Αττική έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δασών, οδηγούμαστε στην εκτίμηση ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στην περιοχή στα επόμενα χρόνια».

Ερωτηθείς κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει η κατασκευή ενός φράγματος στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, από το οποίο τα νερά θα απελευθερώνονται σταδιακά για να μην πλημμυρίζουν χαμηλότερες περιοχές – Περιστέρι, Αιγάλεω, Ρέντης -, ο κ. Διακάκης εξηγεί ότι «κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί διάφορα έργα και μελέτες σχεδίασης αντιπλημμυρικών κατά μήκος του Κηφισού και των παραποτάμων. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να έχουν θετικό αποτύπωμα στο πρόβλημα των πλημμυρών».

Ωστόσο, όπως λέει, «θα πρέπει να εκπονηθούν όχι αποσπασματικά αλλά στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης όπου θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, συνδυάζοντας την ανάσχεση τη ροή των υδάτων στα ανάντη (στους ορεινούς όγκους), την εκπαίδευση των πολιτών, την ανανέωση των υποδομών και των υδραυλικών έργων και τη σταδιακή διάνοιξη οδών για το νερό».

Γιατί αυξάνονται οι πλημμύρες που έχουν καταστροφικές συνέπειες

Σύμφωνα με τον κ. Διακάκη, η αύξηση των πλημμυρών καταγράφεται σε μεγαλύτερο βαθμό τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή μας. Πρόσφατη έρευνα του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέδειξε μια πολύ σημαντική αύξηση της τάξης του 85% ειδικά των πολύ ακραίων πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μάλιστα «τα τελευταία χρόνια έχουμε δει γεγονότα (όπως η καταιγίδα Daniel) που καταγράφουν ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα φυσικά μεγέθη, το κόστος των επιπτώσεων αλλά και τον αριθμό νεκρών που προκαλούν στην ευρύτερη περιοχή. Βασικό στοιχείο που συμβάλει στην αύξηση αυτή είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την ατμόσφαιρα, και στην περιοχή της Μεσογείου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη οδηγεί σε φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα και της θάλασσας».

Ταυτόχρονα, συνεχίζει ο καθηγητής, συμβάλλει και η αλληλεπίδραση των πλημμυρών με ολοένα και περισσότερες κρίσιμες υποδομές και κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζουν πλέον σημαντική διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αυξάνοντας σημαντικά τις επιπτώσεις.

Ερωτηθείς για το πόσο θωρακισμένη θα πρέπει να θεωρείται η Αττική από τις πλημμύρες ενόψει του χειμώνα, ο ίδιος είπε ότι «η Αττική και ιδίως το οικιστικό σύνολο της πρωτεύουσας είναι μια περιοχή χτισμένη και διαμορφωμένη με τις ανάγκες του περασμένου αιώνα, με πολύ φτωχό συνολικό σχεδιασμό και βεβαίως πολύ περιορισμένη μέριμνα σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία».

Και πρόσθεσε: «Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, που η ανάγκη της προστασίας από τις πλημμύρες έχει αναδειχθεί ως σημαντική προτεραιότητα, έχουν προχωρήσει πολυάριθμα έργα τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες απορροής και μειώνουν τον κίνδυνο, τα οποία όμως μπορούν να ανταποκριθούν σε φαινόμενα έως μέσης έντασης και μάλιστα όχι σε όλες τις τοποθεσίες. Είναι δηλαδή μια περιοχή που δεν είναι διαμορφωμένη για το κλίμα του παρόντος και του μέλλοντος, της οποίας οι υποδομές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία φαινόμενα όπως η καταιγίδα Daniel».

Ερωτηθείς για τα κονδύλια που απαιτούνται για αντιπλημμυρικά έργα, ο καθηγητής δήλωσε ότι όντως «τα αντιπλημμυρικά έργα αποτελούν πολύ ακριβές υποδομές, οι οποίες αποδίδουν μεν οικονομικά σε μακροχρόνια βάση, αλλά απαιτούν πολύ σημαντικά κεφάλαια για να υλοποιηθούν με σωστό τρόπο. Είναι όμως επιβεβλημένο να υλοποιούνται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, ειδικά λόγω της κλιματικής κρίσης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δυνατότητες του προϋπολογισμού».

Τέλος, για το κλείσιμο των ρεμάτων και την απομείωση των κρίσιμων διατομών, ο κ. Διακάκης τόνισε ότι είναι από τους πιο επιβαρυντικούς παράγοντες στο ζήτημα των πλημμυρών στη χώρα μας, και ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές. «Η ομαλή αποστράγγιση των υδάτων από τον άνω ρου των λεκανών απορροής, ειδικά κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και με την παρουσία φερτών υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών» υπογράμμισε ο ίδιος καταληκτικά.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25

Ποιοι δρόμοι κλείνουν μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας
Γνωστές περιπτώσεις 28.09.25

Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας

Διεθνείς και ελληνικές περιπτώσεις που έγραψαν ιστορία - Εκτός από την αρχαία Ινδία, απεργίες πείνας έχουν καταγραφεί από ιστορικούς στη μεσαιωνική Ιρλανδία αλλά και στην Αυτοκρατορική Ρώμη

Μιχάλης Γελασάκης
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο απλό σκιφ της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος λίγο μετά τον «χρυσό» τελικό, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες.

Σύνταξη
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28.09.25

Στους 39 οι νεκροί από ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25

Ποιοι δρόμοι κλείνουν μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
