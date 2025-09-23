Τεχνητή Νοημοσύνη και κλιματική αλλαγή: «Ενέχει κινδύνους» αλλά θα βοηθήσει»

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει τον κόσμο να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέμβουν για να ρυθμίσουν την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να καταστούν τα ενεργειακά συστήματα πιο αποδοτικά και για την ανάπτυξη εργαλείων για τη μείωση του άνθρακα από τις βιομηχανικές διεργασίες. Ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί επίσης την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βοήθημα στην κλιματική διπλωματία.

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τις τεράστιες και αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των μεγάλων κέντρων δεδομένων πρέπει να ωθήσουν τις κυβερνήσεις να δράσουν, δήλωσε ο Σιμόν Στιλ εκτελεστικός γραμματέας της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη απελευθερώνει την ανθρώπινη ικανότητα, δεν την αντικαθιστά»

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια έτοιμη λύση και εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά μπορεί επίσης να αλλάξει τα δεδομένα. Επομένως, τώρα πρέπει να αμβλύνουμε τις επικίνδυνες άκρες της, να ακονίσουμε τις καταλυτικές της και να την θέσουμε σε λειτουργία με έξυπνο τρόπο», είπε. «Εάν διαχειρίζεστε μια μεγάλη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, τροφοδοτήστε την με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καινοτομήστε για να προωθήσετε την ενεργειακή απόδοση».

Πρόσθεσε: «Όταν εφαρμόζεται σωστά, η Τεχνητή Νοημοσύνη απελευθερώνει την ανθρώπινη ικανότητα, δεν την αντικαθιστά. Το πιο σημαντικό είναι η δύναμή της να οδηγεί σε πραγματικά αποτελέσματα: διαχείριση μικροδικτύων, χαρτογράφηση του κλιματικού κινδύνου, καθοδήγηση ανθεκτικού σχεδιασμού».

Ο Στιλ έδωσε μια αισιόδοξη αξιολόγηση της κατάστασης της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, λέγοντας ότι ο κόσμος «ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού», με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βρίσκονται σε άνθηση και τις κυβερνήσεις να είναι έτοιμες να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Ενθαρρυντικά στοιχεία

Μιλώντας τη Δευτέρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι ηγέτες του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, συγκρούσεων και οικονομικών πιέσεων, υπερασπίστηκε σθεναρά την κλιματική διπλωματία, απέναντι στην απροκάλυπτη εχθρότητα του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν κοιτάξουμε πέρα ​​από τον θόρυβο, τα γεγονότα δείχνουν έναν κόσμο που ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού», είπε. «Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δεκαπλασιαστεί σε 10 χρόνια. Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια γνωρίζει άνθηση σε όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες και έφτασε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο πέρυσι».

Η Κίνα ηγήθηκε της παγκόσμιας άνθησης της καθαρής ενέργειας , αλλά και άλλες χώρες -συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, της Ινδίας, των αφρικανικών χωρών και της Λατινικής Αμερικής- βλέπουν επίσης εκτεταμένη υιοθέτηση καθαρών επιλογών. Οι επενδύσεις έχουν συναντήσει εμπόδια στις ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ διέταξε την κατάργηση των ομοσπονδιακών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά πολλές κυβερνήσεις πολιτειών και εταιρείες συνεχίζουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Οι εταιρείες βλέπουν οικονομικές ευκαιρίες στη μετάβαση σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τον Επιταχυντή Βιομηχανικής Μετάβασης , από περισσότερες από 700 βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα που βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, μόνο 15 ετησίως λάμβαναν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να τεθούν σε πλήρη παραγωγή. Αυτό αντιπροσώπευε μια ευκαιρία 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (1,2 τρισεκατομμύριο λίρες) για τους επενδυτές, ανέφερε ο όμιλος.

Άμεση ανάγκη για υποβολή σχεδίων

Επικαλούμενος την έρευνα, ο Στιλ δήλωσε: «Δεν περιμένουμε θαύματα. Τα οικονομικά είναι με το μέρος μας. Πάνω από το 90% των νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κοστίζουν λιγότερο από την φθηνότερη νέα επιλογή ορυκτών καυσίμων. Οι τεχνολογίες και οι λύσεις υπάρχουν ήδη».

Ωστόσο, είπε ότι τα οφέλη της κούρσας προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν γίνονται ακόμη αισθητά «στα σαλόνια», αν και οι εταιρείες βλέπουν τη διαφορά. «Αυτή η άνθηση είναι άνιση. Τα τεράστια οφέλη της δεν μοιράζονται όλοι», δήλωσε ο Στιλ.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιταχύνονταν επίσης, πρόσθεσε, επομένως η πρόοδος έπρεπε να είναι πολύ ταχύτερη. Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται, βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, να καταρτίσουν νέα εθνικά σχέδια – γνωστά ως εθνικά καθορισμένες συνεισφορές ή NDCs – για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου. Τα σχέδια αυτά έπρεπε να υποβληθούν τον Φεβρουάριο, αλλά ο Στιλ παρέτεινε την προθεσμία έως αυτόν τον μήνα, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής για το κλίμα Cop30 στη Βραζιλία τον Νοέμβριο , όπου θα συζητηθεί η επόμενη δεκαετία δράσης για το κλίμα.

Πολλές μεγάλες οικονομίες -συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας- δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημα τα εθνικά τους σχέδια. Ο Τραμπ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού.

Προσηλωμένοι στη συμφωνία του Παρισιού

Ο Στιλ, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις θετικές οικονομικές ευκαιρίες της κλιματικής κρίσης , δήλωσε: «Κάθε αστυνομικός έχει τις προκλήσεις του. Και υπάρχουν πάντα οι επικριτές. Αλλά αυτοί αποτελούν την ιστορία μόνο αν τους κάνουμε ιστορία».

«Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιβεβαιώσουμε εκ νέου, στέλνοντας ένα ισχυρότερο, αδιαμφισβήτητο μήνυμα: ο κόσμος εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα τη Συμφωνία του Παρισιού και να είναι πλήρως προσηλωμένος στη συνεργασία για το κλίμα – επειδή λειτουργεί και μαζί θα την κάνουμε να λειτουργήσει πιο γρήγορα».

*Με πληροφορίες από τον Guardian