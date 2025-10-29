view
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Eνσωμάτωση

Νεπάλ: Ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διάρκεια διάσωσης πεζοπόρων στο Έβερεστ

Ένα ελικόπτερο κατέπεσε στο Νεπάλ την ώρα που διεξήγαγε επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων πεζοπόρων στο Έβερεστ, λόγω της έντονης χιονόπτωσης

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Ελικόπτερο συνετρίβη στο Νεπάλ, στην προσπάθειά του να σώσει εγκλωβισμένους πεζοπόρους σε πλαγιά του Έβερεστ, την ίδια ώρα που η πεζοπορία έχει απαγορευθεί αυτές τις μέρες λόγω της ασυνήθιστης για την εποχή χιονόπτωσης.

Απαγόρευσαν την πεζοπορία οι αρχές του Νεπάλ

Η περιοχή γύρω από το Έβερεστ, που επισκέπτονται χιλιάδες πεζοπόροι και ορειβάτες, είναι καλυμμένη με χιόνι από τη Δευτέρα, καθώς ένας κυκλώνας από τον Κόλπο της Βεγγάλης έπληξε την Ινδία, προκαλώντας τη δεύτερη σειρά ισχυρών χιονοπτώσεων στα Ιμαλάια αυτό το μήνα.

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν σταματήσει τις πεζοπορίες σε πολλές διαδρομές λόγω βροχής σε χαμηλότερα υψόμετρα και έντονων χιονοπτώσεων σε υψηλότερα μονοπάτια, και έχουν προτρέψει τους πεζοπόρους να μην βγουν έξω ή να μην συνεχίσουν τις πεζοπορίες τους στις περιοχές Αναπούρνα, Μανασλού και Νταουλαγκίρι, όπου βρίσκονται μερικές από τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς το Λομπούτσε, κοντά στην κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, για να διασώσει εγκλωβισμένους πεζοπόρους, συνετρίβη κατά την προσγείωση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Το βίντεο της CAAN έδειξε το ελικόπτερο, το οποίο γλίστρησε στο χιόνι κατά την προσγείωση, να βρίσκεται στο πλάι. Ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε. Δεν ήταν σαφές εάν οι πεζοπόροι είχαν διασωθεί.

Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στο Έβερεστ

Οι μετεωρολογικές αρχές έχουν προβλέψει ισχυρές βροχές και χιόνια για την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω της διέλευσης του κυκλώνα Montha, ο οποίος έπληξε την νοτιοανατολική πολιτεία της Ινδίας, Άντρα Πραντές, την Τρίτη το βράδυ.

Στην πλευρά του Έβερεστ που βρίσκεται στο Θιβέτ, η πώληση εισιτηρίων είχε ανασταλεί από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι δρόμοι είχαν παγώσει και η ορατότητα είχε μειωθεί δραματικά, δημιουργώντας συνθήκες αδύνατης διέλευσης για τα οχήματα, σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού της κομητείας Τίνγκρι.

Δεν ήταν σαφές εάν υπήρχαν τουρίστες που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή του Έβερεστ στο Θιβέτ.

Τα δεδομένα της πρόγνωσης καιρού δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στο Τίνγκρι αναμένεται να πέσουν περαιτέρω κάτω από το μηδέν αυτή την εβδομάδα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες πεζοπόρους εγκλωβισμένους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, στην πλευρά του Θιβέτ. Όλοι οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες σε συνθήκες υπό του μηδενός.

Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα
Συναγερμός στην Τζαμάικα 27.10.25

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

O τυφώνας κατηγορίας 5 Μελίσα έχει όλα τα φόντα να σπάσει ρεκόρ, όμως δυστυχώς απειλεί με καταστροφή όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές της Τζαμαϊκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Χωρίς τραυματίες 27.10.25

Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Απίστευτο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)

Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι πυγμαχία και γκολφ, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου συγκέντρωσαν συνολικά 1,4 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Ηλιούπολη – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Υπουργικό Συμβούλιο 29.10.25

Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη «νέα εποχή διαφάνειας που ξεκινά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκτίμησε ότι οι παρελάσεις ήταν η απάντηση στην «τοξικότητα»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας από την κυβέρνηση δεν πείθει, πλέον, τους πολίτες. Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να μην βλέπουν καμία βελτίωση στην τσέπη τους

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Αιγάλεω – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Αιγάλεω – Άρης

LIVE: Αιγάλεω – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Αιγάλεω – Άρης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγνοια για την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλαστές δηλώσεις αγροτών, επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Newropublic Ρόζα Γαργαλάκου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
