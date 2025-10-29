Ελικόπτερο συνετρίβη στο Νεπάλ, στην προσπάθειά του να σώσει εγκλωβισμένους πεζοπόρους σε πλαγιά του Έβερεστ, την ίδια ώρα που η πεζοπορία έχει απαγορευθεί αυτές τις μέρες λόγω της ασυνήθιστης για την εποχή χιονόπτωσης.

Απαγόρευσαν την πεζοπορία οι αρχές του Νεπάλ

Η περιοχή γύρω από το Έβερεστ, που επισκέπτονται χιλιάδες πεζοπόροι και ορειβάτες, είναι καλυμμένη με χιόνι από τη Δευτέρα, καθώς ένας κυκλώνας από τον Κόλπο της Βεγγάλης έπληξε την Ινδία, προκαλώντας τη δεύτερη σειρά ισχυρών χιονοπτώσεων στα Ιμαλάια αυτό το μήνα.

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν σταματήσει τις πεζοπορίες σε πολλές διαδρομές λόγω βροχής σε χαμηλότερα υψόμετρα και έντονων χιονοπτώσεων σε υψηλότερα μονοπάτια, και έχουν προτρέψει τους πεζοπόρους να μην βγουν έξω ή να μην συνεχίσουν τις πεζοπορίες τους στις περιοχές Αναπούρνα, Μανασλού και Νταουλαγκίρι, όπου βρίσκονται μερικές από τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς το Λομπούτσε, κοντά στην κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, για να διασώσει εγκλωβισμένους πεζοπόρους, συνετρίβη κατά την προσγείωση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Το βίντεο της CAAN έδειξε το ελικόπτερο, το οποίο γλίστρησε στο χιόνι κατά την προσγείωση, να βρίσκεται στο πλάι. Ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε. Δεν ήταν σαφές εάν οι πεζοπόροι είχαν διασωθεί.

Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στο Έβερεστ

Οι μετεωρολογικές αρχές έχουν προβλέψει ισχυρές βροχές και χιόνια για την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω της διέλευσης του κυκλώνα Montha, ο οποίος έπληξε την νοτιοανατολική πολιτεία της Ινδίας, Άντρα Πραντές, την Τρίτη το βράδυ.

Στην πλευρά του Έβερεστ που βρίσκεται στο Θιβέτ, η πώληση εισιτηρίων είχε ανασταλεί από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι δρόμοι είχαν παγώσει και η ορατότητα είχε μειωθεί δραματικά, δημιουργώντας συνθήκες αδύνατης διέλευσης για τα οχήματα, σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού της κομητείας Τίνγκρι.

Δεν ήταν σαφές εάν υπήρχαν τουρίστες που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή του Έβερεστ στο Θιβέτ.

Τα δεδομένα της πρόγνωσης καιρού δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στο Τίνγκρι αναμένεται να πέσουν περαιτέρω κάτω από το μηδέν αυτή την εβδομάδα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες πεζοπόρους εγκλωβισμένους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, στην πλευρά του Θιβέτ. Όλοι οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες σε συνθήκες υπό του μηδενός.

Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.