newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νεπάλ: Εφτά ορειβάτες νεκροί σε δύο ξεχωριστά δυστυχήματα
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 12:42

Νεπάλ: Εφτά ορειβάτες νεκροί σε δύο ξεχωριστά δυστυχήματα

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται δύο Ιταλοί, ένας Καναδός, ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και δύο Νεπαλέζοι που υπηρετούσαν ως οδηγοί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Τουλάχιστον επτά ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε ξένων και δύο Νεπαλέζων, έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα σε μια κορυφή των Ιμαλαΐων στο βορειοανατολικό Νεπάλ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δύο ξεχωριστά δυστυχήματα συνέβησαν από την Παρασκευή στις χιονισμένες βουνοκορφές της χώρας.

Το πρωί χθες, Δευτέρα, χιονοστιβάδα παρέσυρε 12 ανθρώπους που βρίσκονταν σε καταυλισμό βάσης του Γιαλούνγκ Ρι, μιας κορυφής ύψους 5.630 μέτρων, στο ανατολικό Νεπάλ και επτά από αυτούς πέθαναν.

Τα θύματα στο Νεπάλ

Τα θύματα είναι τρεις Ιταλοί, ένας Γερμανός και ένας Γάλλος καθώς και δύο Νεπαλέζοι, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φούρμπα Τεντζίνγκ Σέρπα του Dreamers Destination, του πρακτορείου που διοργάνωσε την αποστολή.

«Είδα τα επτά πτώματα», δήλωσε ο Φούρμπα, διευκρινίζοντας πως οι επιχειρήσεις για ανάκτηση των πτωμάτων είναι σε εξέλιξη.

Το πρακτορείο του Φούρμπα είχε οργανώσει την αποστολή για τα τρία από τα επτά θύματα.

Δύο Γάλλοι και δύο Νεπαλέζοι και ένα πέμπτο άτομο διασώθηκαν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Γκίαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας του τομέα Ντολάκα.

Η εθνικότητα του πέμπτου ορειβάτη δεν διευκρινίστηκε.

Ένα άλλο δυστύχημα είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων στο δυτικό Νεπάλ.

Ο Στέφανο Φαρονάτο και ο Αλεσάντρο Καπούτο, δύο Ιταλοί αλπινιστές, πέθαναν μετά τον εγκλωβισμό τους από σφοδρές χιονοπτώσεις ενώ ανέβαιναν στην κορυφή Πανμπάρι, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ήταν μέλη μιας αποστολής τριών ατόμων όμως καμία επαφή δεν υπήρχε μαζί τους από την Παρασκευή.

Ο οδηγός της ομάδας, που βρισκόταν στην κατασκήνωση βάσης, διασώθηκε από ελικόπτερο την Κυριακή.

Εκατοντάδες επισκέπτες στα βουνά

Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες ορειβάτες και πεζοπόρους.

Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω της μικρότερης διάρκειας της ημέρας και του κρύου, του χιονισμένου εδάφους και της μικρότερης περιόδου που είναι κατάλληλη για αναβάσεις, σε σύγκριση με την υψηλή περίοδο της άνοιξης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα πεζοπόροι και τουρίστες να εγκλωβιστούν σε πολυσύχναστες διαδρομές των Ιμαλαΐων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουάτκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»
Μπάσκετ 04.11.25

Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»

Ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως παίκτης των Μπακς για να αντιμετωπίσει τους Πέισερς και σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Fizz 04.11.25

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο