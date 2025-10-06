newspaper
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Έβερεστ: 200 ορειβάτες παραμένουν παγιδευμένοι λόγω χιονοθύελλας
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 10:13

Έβερεστ: 200 ορειβάτες παραμένουν παγιδευμένοι λόγω χιονοθύελλας

Η χιονοθύελλα στο Έβερεστ εγκλώβισε εκατοντάδες ορειβάτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Οι έντονες χιονοπτώσεις που ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ απέκλεισαν εκατοντάδες ορειβάτες σε ένα δημοφιλές σημείο πεζοπορίας.

Τη Δευτέρα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 350 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για ακόμα 200.

Οι ορειβάτες στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κάνγκσουνγκ του Έβερεστ, ανέρχονταν σε εκατοντάδες αυτή την εβδομάδα, εξαιτίας των οκταήμερων διακοπών για την Εθνική Εορτή της Κίνας.

Εκατοντάδες ντόπιοι και διασώστες έχουν αναπτυχθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή.

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί μια από τις περιόδους αιχμής για πεζοπορία στο Έβερεστ και τις γύρω περιοχές

«Ήμουν τόσο τυχερή που βγήκα», είπε στο BBC μια πεζοπόρος που είχε παγιδευτεί στη χιονοθύελλα. Το χιόνι είχε βάθος ένα μέτρο όταν ξύπνησαν στις σκηνές τους, ανέφερε.

Τρία άτομα – δύο άνδρες και μια γυναίκα – έπαθαν υποθερμία, παρόλο που φορούσαν επαρκή ενδυμασία, είπε.

«Περισσότεροι από 10 από εμάς ήμασταν στη μεγάλη σκηνή και σχεδόν δεν κοιμόμασταν», είπε, προσθέτοντας ότι έπρεπε να καθαρίζουν το χιόνι κάθε 10 λεπτά, «διαφορετικά οι σκηνές μας θα είχαν καταρρεύσει».

Φοβόταν ότι θα θαβόταν στο χιόνι

Μία γυναίκα από την πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας, της οποίας ο σύζυγος είχε εγκλωβιστεί στη χιονοθύελλα μίλησε στο BBC.

Στις 5 Οκτωβρίου, έλαβε ένα τηλεφώνημα μέσω δορυφόρου από τον σύζυγό της που της ζητούσε βοήθεια: η ομάδα του είχε εγκλωβιστεί σε πυκνό χιόνι στο κάμπινγκ Oga στην κοιλάδα Karma.

Η γυναίκα κάλεσε αμέσως την τοπική αστυνομία της κομητείας, η οποία της είπε ότι ορισμένοι πεζοπόροι είχαν ήδη επικοινωνήσει μαζί τους και ότι έστελναν ομάδες διάσωσης.

«Αλλά ακόμη και για τους διασώστες, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καθαρίσουν το χιόνι για να φτιάξουν ένα μονοπάτι. Οι ντόπιοι χωρικοί και οι οδηγοί έχουν επίσης κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν», είπε.

«Το χιόνι άρχισε να πέφτει πολύ, οπότε σταματήσαμε να προχωράμε και στήσαμε την κατασκήνωση. Αλλά το χιόνι συνέχιζε να συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και φοβόμασταν ότι μπορεί να κατέρρεε η σκηνή μας, οπότε έπρεπε να το τινάζουμε συνεχώς», θυμάται να της λέει ο σύζυγός της.

«Φοβόταν ότι θα τον έθαβε το χιόνι εάν κοιμόταν».

Η χιονοθύελλα στο Έβερεστ έρχεται εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Παρασκευή, εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε κατολισθήσεις στην ανατολική περιοχή Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία. Εννέα άτομα αγνοούνται μετά την παράσυρσή τους από τα νερά, ενώ τρεις ακόμη σκοτώθηκαν από κεραυνούς.

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί μια από τις περιόδους αιχμής για πεζοπορία στο Έβερεστ και τις γύρω περιοχές, όταν η θερμοκρασία είναι συνήθως πιο ευνοϊκή και ο ουρανός καθαρός.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή του από βουλευτής, πριν την έναρξη των εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής, που ξεκινά σήμερα.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
Μπάσκετ 06.10.25

Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Πότε ξεκινά το NBA Europe, πόσες ομάδες θα έχει, ποιο θα είναι το φορμάτ. Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου έχει τις απαντήσεις…

Σύνταξη
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
