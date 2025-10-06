Οι έντονες χιονοπτώσεις που ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ απέκλεισαν εκατοντάδες ορειβάτες σε ένα δημοφιλές σημείο πεζοπορίας.

Τη Δευτέρα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 350 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για ακόμα 200.

Οι ορειβάτες στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κάνγκσουνγκ του Έβερεστ, ανέρχονταν σε εκατοντάδες αυτή την εβδομάδα, εξαιτίας των οκταήμερων διακοπών για την Εθνική Εορτή της Κίνας.

Εκατοντάδες ντόπιοι και διασώστες έχουν αναπτυχθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή.

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί μια από τις περιόδους αιχμής για πεζοπορία στο Έβερεστ και τις γύρω περιοχές

«Ήμουν τόσο τυχερή που βγήκα», είπε στο BBC μια πεζοπόρος που είχε παγιδευτεί στη χιονοθύελλα. Το χιόνι είχε βάθος ένα μέτρο όταν ξύπνησαν στις σκηνές τους, ανέφερε.

Τρία άτομα – δύο άνδρες και μια γυναίκα – έπαθαν υποθερμία, παρόλο που φορούσαν επαρκή ενδυμασία, είπε.

«Περισσότεροι από 10 από εμάς ήμασταν στη μεγάλη σκηνή και σχεδόν δεν κοιμόμασταν», είπε, προσθέτοντας ότι έπρεπε να καθαρίζουν το χιόνι κάθε 10 λεπτά, «διαφορετικά οι σκηνές μας θα είχαν καταρρεύσει».

Over 200 climbers stranded after blizzard on Tibetan slopes of Mt Everest, 350 rescued https://t.co/J5l1toU6oX — The Tribune (@thetribunechd) October 6, 2025

Φοβόταν ότι θα θαβόταν στο χιόνι

Μία γυναίκα από την πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας, της οποίας ο σύζυγος είχε εγκλωβιστεί στη χιονοθύελλα μίλησε στο BBC.

Στις 5 Οκτωβρίου, έλαβε ένα τηλεφώνημα μέσω δορυφόρου από τον σύζυγό της που της ζητούσε βοήθεια: η ομάδα του είχε εγκλωβιστεί σε πυκνό χιόνι στο κάμπινγκ Oga στην κοιλάδα Karma.

Η γυναίκα κάλεσε αμέσως την τοπική αστυνομία της κομητείας, η οποία της είπε ότι ορισμένοι πεζοπόροι είχαν ήδη επικοινωνήσει μαζί τους και ότι έστελναν ομάδες διάσωσης.

«Αλλά ακόμη και για τους διασώστες, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καθαρίσουν το χιόνι για να φτιάξουν ένα μονοπάτι. Οι ντόπιοι χωρικοί και οι οδηγοί έχουν επίσης κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν», είπε.

«Το χιόνι άρχισε να πέφτει πολύ, οπότε σταματήσαμε να προχωράμε και στήσαμε την κατασκήνωση. Αλλά το χιόνι συνέχιζε να συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και φοβόμασταν ότι μπορεί να κατέρρεε η σκηνή μας, οπότε έπρεπε να το τινάζουμε συνεχώς», θυμάται να της λέει ο σύζυγός της.

«Φοβόταν ότι θα τον έθαβε το χιόνι εάν κοιμόταν».

Η χιονοθύελλα στο Έβερεστ έρχεται εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Παρασκευή, εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε κατολισθήσεις στην ανατολική περιοχή Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία. Εννέα άτομα αγνοούνται μετά την παράσυρσή τους από τα νερά, ενώ τρεις ακόμη σκοτώθηκαν από κεραυνούς.

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί μια από τις περιόδους αιχμής για πεζοπορία στο Έβερεστ και τις γύρω περιοχές, όταν η θερμοκρασία είναι συνήθως πιο ευνοϊκή και ο ουρανός καθαρός.