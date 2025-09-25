newspaper
25.09.2025 | 10:03
Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:13
Eνσωμάτωση

Η 17χρονη που πέρασε 4 μέρες στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ – «Νιώθω χειρότερα από ποτέ»

Η «Ζώνη Θανάτου» βρίσκεται στην κορυφογραμμή του Έβερεστ, περίπου 8.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κοντά στην κορυφή των 8.849 μέτρων.

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Στην πιο σκληρή δοκιμασία της ζωής της βρέθηκε μια 17χρονη ορειβάτισσα, η οποία μοιράστηκε με εκατομμύρια θεατές το τι σημαίνει να πλησιάζεις την «ζώνη θανάτου» του Έβερεστ.

Με την εικόνα της εμφανώς καταβεβλημένη και τα λόγια της να βγαίνουν με δυσκολία, το βίντεό της έγινε viral, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το πόσο επικίνδυνη είναι η ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Η 17χρονη Bianca Adler είναι ήδη η νεότερη γυναίκα που έχει φτάσει στην κορυφή του Manaslu (το όγδοο υψηλότερο βουνό στον κόσμο με ύψος 8.163 μέτρα) και του Ama Dablam (6.812 μέτρα) και τώρα έχει βάλει στόχο την υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Η έφηβη έχει καταγράψει την πρόοδό της, με το τελευταίο της βίντεο στο TikTok να γίνεται viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 55 εκατομμύρια προβολές σε δύο ημέρες. Η νεαρή έδειξε σε τι κατάσταση βρέθηκε αφού πέρασε 4 ημέρες στη Ζώνη Θανάτου.

Η «Ζώνη Θανάτου»

Η «Ζώνη Θανάτου» βρίσκεται στην κορυφογραμμή του Έβερεστ, περίπου 8.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κοντά στην κορυφή των 8.849 μέτρων. Ονομάστηκε έτσι επειδή η πίεση του οξυγόνου είναι ανεπαρκής για να διατηρήσει την ανθρώπινη ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο βίντεο, η Bianca μοιράστηκε πλάνα από τον εαυτό της να προσπαθεί να ανασάνει μετά την επιστροφή της στο καταφύγιο. Οι ορειβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την ανάβαση σε στάδια, προχωρώντας προς τα πάνω μέσω διαφόρων καταφυγίων κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής.

Με δυσκολία να μιλήσει, ψιθύρισε: «Μόλις επέστρεψα από το καταφύγιο 2 και και νιώθω απαίσια». Αναπνέοντας με δυσκολία και παλεύοντας να πάρει ανάσα, συνέχισε: «Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… Είμαι τόσο λαχανιασμένη, παρόλο που χθες ήμουν στα 8.000 μέτρα. Νιώθω χειρότερα από ποτέ».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η απογοητευμένη Bianca αποκάλυψε ότι αργότερα έφτασε στο Καταφύγιο 4 (7.925 μέτρα), αλλά ήταν «καταρρακωμένη» αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει για τη δική της ασφάλεια. «Είναι τόσο δύσκολο. Ένιωθα τόσο καλά και τόσο δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω για κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω», αποκάλυψε, με τη βοήθεια μιας μάσκας οξυγόνου. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό και θα ήταν ανόητο να συνεχίσω».

Περιέγραψε λεπτομερώς την σοβαρή κατάσταση στο Instagram: «Έφτασα ως τα 8.450 μέτρα (400 μέτρα κάτω από την κορυφή) στο Έβερεστ, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω. Οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί για αυτό που θεωρούσα σωστό για την ασφάλειά μου. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο στάδιο του κρυοπαγήματος». «Δεν μπορούσα να δω τίποτα, χιόνιζε παντού. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα προτιμώ να επιλέγω τη ζωή από μια πιθανή κατάκτηση της κορυφής. Ένιωθα δυνατή, σαν να μπορούσα να φτάσω στην κορυφή, και ήμουν συντετριμμένη».

