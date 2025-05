«Σημειωτόν» στο Έβερεστ: Ουρές ορειβατών για την ψηλότερη κορυφή του κόσμου

Αν νομίζατε ότι μποτιλιάρισμα βρίσκει κανείς μόνο στην Κηφισίας, ξανασκεφτείτε το! Στο Έβερεστ, εκατοντάδες ορειβάτες «κόλλησαν» στην ουρά για την κορυφή των 8.849 μέτρων.

Με την αναρριχητική σεζόν να φτάνει στο τέλος της και τον καιρό να δίνει μικρά «παράθυρα» ανόδου, οι ορειβάτες και οι Σέρπα οδηγοί τους σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα πάνω στο μοναδικό σχοινί ασφαλείας.

Το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο: ονομάζεται «κυκλοφοριακή συμφόρηση του Έβερεστ» και προκαλεί καθυστερήσεις, εξάντληση και ενίοτε κινδύνους.

Climbers queue enroute Everest summit!! Some are climbing for fame Some are climbing for adventure Some are climbing for self actualization Some are climbing to conquer themselves Every objective is fair as far as you are climbing and not stopping #Everest2025 pic.twitter.com/LKBu5IzYok

Όπως σημειώνει το Sky News, την κατάσταση επιδείνωσε η εμφάνιση πολλών αρχάριων ορειβατών.

«Γενικά στο Έβερεστ, ο καιρός είναι ο βασικός παράγοντας και δεν ήταν όπως είχε προβλεφθεί. Και δεύτερον, υπήρχε συνωστισμός επειδή ήταν εκεί ταυτόχρονα τόσο επαγγελματίες όσο και αρχάριοι»», δήλωσε ο Pasang Rinji Sherpa, ο οποίος έχει αναρριχηθεί δύο φορές στην κορυφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο επιλεγμένοι ή καταρτισμένοι ορειβάτες θα πρέπει να επιτρέπεται να προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή, ώστε η εμπειρία να είναι ασφαλέστερη και ευκολότερη για όλους. «Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αρχάριοι χωρίς εμπειρία ή γνώσεις και επαγγελματίες ταυτόχρονα, και αυτό προκαλεί το πρόβλημα», είπε. «Οι ορειβάτες πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις για να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό και να είναι ασφαλείς κατά την αναρρίχηση στο Έβερεστ» πρόσθεσε.

A line of climbers heading for the summit push seen between Camp III and Camp IV on Everest – 17.05.2025.

The death zone awaits, and every step is a test of will, weather, and patience.

Video ©: Gyalzean Sherpa. pic.twitter.com/RssdWJVbeh

— Everest Today (@EverestToday) May 20, 2025