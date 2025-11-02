Πέντε Γερμανοί ορειβάτες σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές την Κυριακή.

Το μοιραίο περιστατικό στις Άλπεις

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να αναρριχηθούν στην Cima Vertana στην οροσειρά Ortler κοντά στο χωριό Solda. Η χιονοστιβάδα τους έπληξε καθώς κατευθύνονταν προς την κορυφή, αναφέρει το Reuters.

Η χιονοστιβάδα και ο πάγος παρέσυραν μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων ορειβατών. Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα άλλα δύο θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή.

Δύο άλλοι ορειβάτες γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς.

Ο ορεινός όγκος Ortler, μέρος των Ιταλικών Άλπεων κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.