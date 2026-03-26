Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26 Μαρτίου 2026, 09:00

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Ήταν το 2008, όταν ένα κομμάτι με τον τίτλο Mercy έκανε την εμφάνισή του και απογείωσε την καριέρα της ερμηνεύτριάς του. Η πρωτοεμφανιζόμενη Duffy έγινε μέσα σε ένα… βράδυ ποπ σταρ, καθώς με τον παρθενικό της άλμπουμ Rockferry κατάφερε να σαρώσει ότι βραβείο βρήκε μπροστά της – από Grammy μέχρι Brit.

Όλα έδειχναν ότι η -τότε- 24χρονη τότε μουσικός είχε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της. Άλλωστε, εκείνη την περίοδο ήταν μια από τις γυναικείες φωνές της Βρετανίας -μαζί με την Έιμι Γουάινχαουζ και Αντέλ- που ξεχώρισαν.

Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί τον 2ο προσωπικό της δίσκο Endlessly και ξαφνικά χάνεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Ούτε live εμφανίσεις, ούτε singles, ούτε νέο άλμπουμ. Ήταν λες και άνοιξε η γη και την κατάπιε.

Έπρεπε να περάσει μια δεκαετία, ώστε η Duffy να αποκαλύψει τι συνέβη τότε – και από πίσω κρυβόταν μια τρομακτική ιστορία κακοποίησης και απαγωγής.

«Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε τι μου συνέβη, πού εξαφανίστηκα και γιατί. Η αλήθεια είναι, και παρακαλώ να με πιστέψτε με, είμαι καλά και ασφαλής τώρα, με βίασαν και με νάρκωσαν και με κράτησαν αιχμάλωτη για μερικές μέρες» είχε γράψει τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φυσικά επέζησα αλλά η ανάκαμψη πήρε χρόνο. Δεν υπάρχει τρόπος να το πω. Αλλά μπορώ να σας πω την τελευταία δεκαετία, τις χιλιάδες και χιλιάδες μέρες που δεσμεύτηκα να νιώσω τον ήλιο στην καρδιά μου να λάμπει ξανά».

Λίγο καιρό μετά είχε αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες μέσα από μια ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Ήταν τα γενέθλιά μου. Με νάρκωσαν σε ένα εστιατόριο και στη συνέχεια ήμουν ναρκωμένη για τέσσερις εβδομάδες και ταξίδεψα σε μια ξένη χώρα. Δεν θυμάμαι να μπαίνω στο αεροπλάνο και ανέκτησα τις αισθήσεις μου ενώ βρισκόμουν στο πίσω κάθισμα ενός οχήματος εν κινήσει.

Με έβαλαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και ο δράστης επέστρεψε και με βίασε. Θυμάμαι τον πόνο και την προσπάθεια να διατηρήσω τις αισθήσεις μου στο δωμάτιο αφού συνέβη. Ήμουν κλεισμένη μαζί του στον χώρο για μία ακόμη μέρα.

Ο βιασμός μου στέρησε τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, μια ζωή χωρίς φόβο. Μου έχει ήδη στερήσει το ένα τρίτο της ζωής μου. Βαθιά μέσα μου ξέρω ότι θα ήταν κρίμα και επιζήμιο για μένα να με διαγράψω, να ξεχάσω όσα είχα ζήσει και δημιουργήσει με τη μουσική» ήταν μερικά από λόγια της τότε.

Και φαίνεται πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Όπως έγινε γνωστό η Duffy ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ, που θα μιλήσει για όλα όσα πέρασε τότε.

Την ανακοίνωση έκανε η Άντζελα Τζέιν της Disney+, λέγοντας ότι «δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτό, πέρ από μια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media πριν από μερικά χρόνια. Είναι ένα από τα πιο δυνατά μας projects».

Όπως τόνισε «η Duffy μας εκμυστηρεύτηκε την ιστορία της και νιώθουμε ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντί της να το χειριστούμε με ευαισθησία, καθώς είναι η πρώτη φορά που μιλάει για αυτό».

Το ντοκιμαντέρ θα παρακολουθήσει την πορεία της 41χρονης από τα πρώτα της βήματα στο Μπάνγκορ της Ουαλίας μέχρι την απότομη εκτόξευση της καριέρας της και την τραγική της εξαφάνιση.

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Σύνταξη
