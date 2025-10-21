Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου, κατηγορώντας τον για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού.

«… η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε «υπέρ» ή «κατά» της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι΄αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στον πρωθυπουργό αλαζονεία και εσωκομματικά παιχνίδια σχολιάζοντας μάλιστα πως η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υποβάλλεται γιατί «θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια».

«Δεν θεωρήσατε σημαντικό να έρθετε την περασμένη εβδομάδα να μιλήσετε για το 13ωρο, δεν βρήκατε χρόνο να μου απαντήσετε στην ερώτηση μου για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, αλλά ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη «μεγάλη» μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον Άγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «θίασο».

«Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απουσία Δένδια από τη Βουλή κατά τη συζήτηση της τροπολογίας.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για φαρισαϊσμό λέγοντας ότι «παραβλέπετε ότι εδώ και δεκαετίες μέχρι και εσείς και οι υπουργοί σας συμμετείχατε σε διαμαρτυρίες πάνω στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Χαρακτήρισε αντισυνταγματική την τροπολογία λέγοντας πως ήδη το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα προβλέπει ποινές σε όσους προσβάλλουν τα μνημεία ενώ το άρθρο 11 του Συντάγματος καθορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των υπαίθριων συναθροίσεων.

«Τελικά το μόνο που θα μείνει από τη δική σας αντισυνταγματική τροπολογία, είναι ο εργολάβος καθαριότητας», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων, πρόβλημα είναι η ανεπάρκειά σας» συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «fake news» την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί εργαλειοποίησης του δυστυχήματος των Τεμπών.

Αναφέρθηκε δε στην ευρωπαϊα εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι και στην αναφορά της ότι διαφθορά σκοτώνει ρωτώντας τον πρωθυπουργό τι σημαίνει αυτό. Κατηγόρησε το Κυριάκο Μητσοτάκη ότι απέρριψε την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για να προφυλάξει τον πρώην υπουργός Κώστα Καραμανλή από το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δένοντας τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης

Αναφερόμενος στο εργασιακό νομοσχέδιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την «κυβέρνηση του 13ωρου», όπως της χαρακτήρισε ότι συνεχίζει τη συνειδητή διασπορά fake news.

