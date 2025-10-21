Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ

Σειρά ζητημάτων που περιέχονται στην κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, και χρήζουν συνταγματικής ανάλυσης, παραθέτει το ΠΑΣΟΚ στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε στη Βουλή.

Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στην ένστασή της, σημειώνει καταρχήν ότι η τροπολογία, παραβιάζει το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος καθώς και εισήχθη εκπρόθεσμα και είναι άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, παραβιάζοντας τη διαδικασία.

Το δικαίωμα της συνάθροισης

Σημειώνει επίσης ότι παραβιάζει το άρθρο 11 Συντάγματος που κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι. «Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος, οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Oι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει», τονίζεται.

Η τροπολογία απαγορεύει κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σε μεγάλο μέρος της πλατείας Συντάγματος, χώρο που παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα ειρηνικές διαδηλώσεις, θίγοντας το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να συγκεντρώνονται και να εκφράζονται. «Το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν είναι αδιαπραγμάτευτο σε μια δημοκρατία», αναφέρεται στην ένσταση του ΠΑΣΟΚ. «Οι προτεινόμενες διατάξεις όλως αντισυνταγματικά συγχέουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με μέρος της πλατείας Συντάγματος προβαίνοντας σε εξομοίωση του χώρου ενός μνημείου και του χώρου μίας πλατείας κατά παράβαση του άρθρου 11 του Συντάγματος και της αρχής της αναλογικότητας.

Η τροπολογία παραβιάζει επίσης την αρχή της αναγκαιότητας που είναι ένα από τα στοιχεία της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος): «Σύμφωνα με αυτή την αρχή, ένα μέτρο που επιβάλλεται για την επίτευξη ενός σκοπού (όπως εν προκειμένω ο περιορισμός του δικαιώματος της συνάθροισης) πρέπει να είναι το λιγότερο επαχθές από τα εναλλακτικά μέσα που υπάρχουν για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Εφαρμόζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι δεν επιβαρύνονται υπερβολικά οι πολίτες. Στην προκείμενη περίπτωση, οι προτεινόμενες διατάξεις απαγορεύουν κάθε είδους δημόσια υπαίθρια συνάθροιση στο χώρο – πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος για δήθεν διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το εν λόγω μέτρο είναι ιδιαίτερα επαχθές καθώς περιορίζει απόλυτα κάθε είδους συνάθροιση σε ένα δημόσιο χώρο, μία πλατεία ενώ υφίστανται εναλλακτικά και λιγότερα επαχθή μέτρα, όπως, π.χ., ο περιορισμός ολίγων και μόνο μέτρων πέριξ του Μνημείου, που θα μπορούσε, επίσης, να επιτύχει τον φερόμενο στόχο των προτεινόμενων διατάξεων» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Ποια άλλα άρθρα παραβιάζει η κυβερνητική τροπολογία

Επιπλέον παραβιάζεται η όμοια διάταξη του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για το δικαίωμα συνάθροισης.

Ακόμη, η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 είναι ασαφής και δύναται να προκαλέσει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ΟΤΑ και παραβιάζει την το άρθρο 102 Συντάγματος όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ: Η μεταβίβαση της ευθύνης για τη συντήρηση και τη φροντίδα του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να περιλαμβάνει και αρμοδιότητες τοπικής διοίκησης (π.χ. καθαρισμός), που ανήκουν στους Δήμους, και συνεπώς συνιστά παράβαση του Συντάγματος.

ΠΑΣΟΚ: Απαράδεκτη η αναφορά της κυβέρνησης στον Μ. Πικραμένο

Τέλος, στην ένταση του ΠΑΣΟΚ στηλιτεύεται η «όλως απαράδεκτη εκ μέρους της Κυβέρνησης αναφορά του ονόματος του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Μ. Πικραμένου στην Ανάλυση Συνεπειών της προτεινόμενης Ρύθμισης.

Χωρίς να υφίσταται κανένας απολύτως λόγος, η Κυβέρνηση προβαίνει σε ειδική μνεία στην ανάλυση της προτεινόμενης ρύθμισης της άποψης μειοψηφίας του τότε Συμβούλου και νυν Προέδρου του ΣτΕ κ. Μ. Πικραμένου σε υπόθεση που αφορούσε την ελληνική ιθαγένεια! Η αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο δικαστικού λειτουργού, πόσω δε μάλλον στον νυν Πρόεδρο του ΣτΕ, δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας τι επιδιώκει η Κυβέρνηση με την εν λόγω αναφορά και προτού καν τεθεί ενδεχομένως υπό τη δικαστική κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας η συμφωνία των προτεινόμενων διατάξεων με το Σύνταγμα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Δείτε αναλυτικά την ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ εδώ.