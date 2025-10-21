Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Αίτηση αντισυνταγματικότητας θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που θα συζητηθεί αργότερα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής.

Δείτε αναλυτικά την ένσταση αντισυνταγματικότητας εδώ

Σε παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ενημέρωσε το σώμα για την πρόθεση του κόμματός του, σημειώνοντας:

«Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει.

Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;

Μια συζήτηση, η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι.

Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει».

Χρηστίδης – ΠΑΣΟΚ: Καταθέτουμε αίτηση αντισυνταγματικότητας

Ο κ. Χρηστίδης συνέχισε λέγοντας: «Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου.

Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα.

Υπάρχουν όμως και μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης.

Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία».

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η τροπολογία, που ουσιαστικά προωθεί τον περιορισμό της διαμαρτυρίας, προβλέπει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο σε όσους παραβιάσουν τους κανόνες για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ παράλληλα ορίζει ότι η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων «που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα».