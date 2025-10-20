Κατατέθηκε στη βουλή η τροπολογία για το νέο καθεστώς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Νίκος Δένδιας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης αλλά και οι: Κυριάκος Πιερρακάκης Σταύρος Παπασταύρου, Λίνα Μενδώνη και Θοδωρής Λιβάνιος συνυπογράφουν την τροπολογία.

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Η ρύθμιση αφορά τα 4.600 τ.μ. που είναι η έκταση που ξεκινάει μπροστά από την Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φτάνει μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου

Προβλέπει την «απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης…». Όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Η τροπολογία θα ψηφιστεί την Τρίτη (21/10) και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη νέα ρύθμιση με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η τροπολογία

To Μνημείο των Τεμπών

Στο όλο θέμα που έχει προκύψει στο κάδρο της κυβέρνησης βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών» μια κίνηση μνήμης και διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο κράσπεδο της πλατείας και αποτελεί το σημείο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στην κυβέρνηση όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι την βούληση του λαού να πραγματοποιεί εκεί τις διαμαρτυρίες του και με πρόσχημα την ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου επιστρατεύει καταστολή και απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.