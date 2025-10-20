Με τη φωτιά να σιγοκαίει στο εσωτερικό της ΝΔ, και την αντιπολίτευση να εξαπολύει δριμείες επιθέσεις μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – στο οποίο προϊσταται ο Νίκος Δένδιας, νέο καρφί ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το Μαξίμου, μετά την διαφοροποίησή του υπουργού Άμυνας στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, θέλησε προφανώς να τον κάνει συμμέτοχο στην ευθύνη για την εφαρμογή του δόγματος του νόμου και της τάξης μπροστά στη Βουλή, με τον κ. Γεωργιάδη, να υπερθεματίζει, με φόντο και την κόντρα του με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος σημειώνεται ότι δεν έχει πάρει θέση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη,

Γεωργιάδης: Ρωτήστε τον Δένδια τι θα κάνει με τα ονόματα

Ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης, υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής τροπολογίας που περιορίζει το δικαίωμα στην διαμαρτυρία λέγοντας: «Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα ανθρώπων ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, πένθος, δυστυχήματα έχουν όλοι. Υπάρχει μια ανθρώπινη κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει σε άλλο κράτος του κόσμου ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι;. Το μνημείο έχει μια ιερότητα. Εάν αύριο όποιος έχει μια διαμαρτυρία, πηγαίνει να την γράφει εκεί, δεν θα έχουμε πια αυτό το μνημείο. Για να παραμείνει αυτό που είναι, πρέπει να σεβόμαστε την ιερότητα και τον συμβολισμό του».

Στο ερώτημα για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης πέταξε το μπαλάκι στον Νίκο Δένδια, λέγοντας πως από αύριο θα είναι αρμοδιότητά του.

«Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο (21/10) υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας. Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια και τους συνεργάτες του, ρωτήστε «τι σκοπεύει να κάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;». Γι’ αυτό ψηφίζουμε την τροπολογία», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Είναι σαν να σας πω το εξής: Άμα ρωτήσετε για ένα νοσοκομείο, δεν θα ρωτήσετε εμένα; Θα σας απαντήσει για το νοσοκομείο ο Πλεύρης; Θα σας απαντήσει για το νοσοκομείο, ξέρω εγώ, ο Καιρίδης; Θα σας απαντήσει για το νοσοκομείο ο Τσιάρας; Όταν πάρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αρμοδιότητα του χώρου, απ’ ότι φαίνεται αύριο, μετά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτό τον χώρο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει αιχμές κατά του Νίκου Δένδια. Η κόντρα τους – που αναβίωσε μετά τις δηλώσεις Άδωνι για το τουρκολιβυκό μνημόνιο -κρατά από παλιά, από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ‘23 είχαν ξανά αντιπαρατεθεί για το εμπορικό σήμα «Turkaegean», το καταργήθηκε στη συνέχεια.

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

Ερωτηθείς σχετικά με τις αιχμές Γεωργιάδη κατά Δένδια, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι δεν υπάρχει εσωκομματικό θέμα και ότι ο κ. Γεωργιάδης απάντησε με αυτό τον τρόπο καθώς ένα μέρος της τροπολογίας αφορά αρμοδιότητες του υπουργείου Άμυνας.