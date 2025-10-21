Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Πιστοί στη στρατηγική του δίπολου, στη Χαριλάου Τρικούπη «ακονίζουν» εκ νέου τα πολιτικά τους μαχαίρια ενόψει της σημερινής συζήτησης στη Βουλή για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να αξιοποιήσει το πολιτικό «μομέντουμ» για να επιτεθεί -ξανά- στον πρωθυπουργό και να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως το αντίπαλον δέος στη Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης , λοιπόν, αναμένεται να λάβει -και σήμερα- τον λόγο, ωστόσο, δεν θα σταθεί μόνο στη ρύθμιση της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η παρέμβασή του θα είναι ευρύτερη και, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη έμφαση θα δώσει και πάλι στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά καθώς και στην αντεργατική πολιτική της ΝΔ, με αιχμή του δόρατος το 13ωρο.

Άλλωστε, ως προς το αυτό, ήδη από την Κυριακή, τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέστησαν σαφές ότι το ζήτημα των εργασιακών δεν θα περάσει στα «ψηλά».

Τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος, όσο και ο τομεάρχης εργασίας, Παύλος Χρηστίδης άσκησαν σφοδρή κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, ενώ και χθες, ο εκπρόσωπος τύπου, Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι απέφυγε να απαντήσει στις επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ, «ομολογώντας ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου».

«Ψευτοδιλήμματα» και εσωκομματική διευθέτηση

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αναξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα αλλά και για ψευτοδιλήμματα. Πάντως, ως προς τη ρύθμιση, που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών καταδεικνύουν το πραγματικό κίνητρο του πρωθυπουργού και μιλούν για διευθέτηση εσωκομματικών ζητημάτων.

Όπως λένε, αυτό φάνηκε τόσο από τη δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος χαρακτήρισε σωστή την απόφαση να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις την διαχείριση του Μνημείου, όσο και από την εξόφθαλμη τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι αρμόδιος εφεξής θα είναι ο Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τί θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να απαντήσει στις εσωκομματικές διενέξεις της ΝΔ, βάζοντας επί της ουσίας ένα ψευτοδίλημμα. Κι αυτό γιατί νόμος υπάρχει, όπως τόνιζαν κομματικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 192 του Ποινικού Κώδικα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις.

Σημειωτέον ότι ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για διχασμό και τοξικότητα.

«Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.