Κλεφτές ματιές στο μετεωρολογικό δελτίο έχει αρχίσει να ρίχνει η κυβέρνηση φροντίζοντας παράλληλα για την τήρηση της τάξης και την προστασία της ακεραιότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η πολυαναμενόμενη τροπολογία για το νέο καθεστώς στο μνημείο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και φέρει τις υπογραφές εφτά υπουργών.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Προβλέπει την «απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης…».

Όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Θα ψηφιστεί την Τρίτη (21/10) και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη νέα ρύθμιση με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ζώνη 4.600 τ.μ. που είναι η έκταση που ξεκινάει μπροστά από την Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φτάνει μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Συνυπογράφεται από τους: Νίκος Δένδιας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γιώργο Φλωρίδη αλλά και τους: Κυριάκο Πιερρακάκη Σταύρο Παπασταύρου, Λίνα Μενδώνη και Θοδωρή Λιβάνιο.

Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας.

Ολόκληρη η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Αρμοδιότητες σε υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Προστασίας του Πολίτη

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Το μνημείο των Τεμπών

Στο όλο θέμα που έχει προκύψει, στο κάδρο της κυβέρνησης, βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών», ένα σημείο μνήμης και διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο κράσπεδο της πλατείας και αποτελεί το σημείο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στην κυβέρνηση όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι την βούληση του λαού να πραγματοποιεί εκεί τις διαμαρτυρίες του και με πρόσχημα την ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου η απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή έρχεται να γίνει νόμος τους κράτους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην επισήμανση ότι μετά την βροχή, τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών ξαναγράφτηκαν στο ίδιο σημείο και στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση θα τα σβήσει, φανέρωσε τις προθέσεις: «Για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός».

Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης της τροπολογίας

Με τα θέμα να έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καλεί πολίτες και συλλογικότητες να σταθούν μαζί της, ενάντια στη «νέα απόπειρα φίμωσης» από την κυβέρνηση που «θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Απευθύνει κάλεσμα για την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, ημέρα ψήφισης στη Βουλή της τροπολογίας, μπροστά από το μνημείο θυμάτων των Τεμπών, στις 20.00.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας 23 ημερών, δήλωσε ότι «αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί».