20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 23:30

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Κλεφτές ματιές στο μετεωρολογικό δελτίο έχει αρχίσει να ρίχνει η κυβέρνηση φροντίζοντας παράλληλα για την τήρηση της τάξης και την προστασία της ακεραιότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης

Η πολυαναμενόμενη τροπολογία για το νέο καθεστώς στο μνημείο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και φέρει τις υπογραφές εφτά υπουργών.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Προβλέπει την «απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης…».

Όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Θα ψηφιστεί την Τρίτη (21/10) και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη νέα ρύθμιση με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ζώνη 4.600 τ.μ. που είναι η έκταση που ξεκινάει μπροστά από την Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φτάνει μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Συνυπογράφεται από τους: Νίκος Δένδιας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γιώργο Φλωρίδη αλλά και τους: Κυριάκο Πιερρακάκη Σταύρο Παπασταύρου, Λίνα Μενδώνη και Θοδωρή Λιβάνιο.

Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας.

Ολόκληρη η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Αρμοδιότητες σε υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Προστασίας του Πολίτη

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Το μνημείο των Τεμπών

Στο όλο θέμα που έχει προκύψει, στο κάδρο της κυβέρνησης, βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών», ένα σημείο μνήμης και διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο κράσπεδο της πλατείας και αποτελεί το σημείο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στην κυβέρνηση όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι την βούληση του λαού να πραγματοποιεί εκεί τις διαμαρτυρίες του και με πρόσχημα την ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου  η απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή έρχεται να γίνει νόμος τους κράτους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην επισήμανση ότι μετά την βροχή, τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών ξαναγράφτηκαν στο ίδιο σημείο και στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση θα τα σβήσει, φανέρωσε τις προθέσεις: «Για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός».

Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης της τροπολογίας

Με τα θέμα να έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καλεί πολίτες και συλλογικότητες να σταθούν μαζί της, ενάντια στη «νέα απόπειρα φίμωσης» από την κυβέρνηση που «θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Απευθύνει κάλεσμα για την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, ημέρα ψήφισης στη Βουλή της τροπολογίας, μπροστά από το μνημείο θυμάτων των Τεμπών, στις 20.00.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας 23 ημερών, δήλωσε ότι «αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί».

World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Κρίσιμο το συνέδριο 20.10.25

Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις - Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ - Τι είπε για Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες που να ενώνουν τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στην ετοιμόρροπη κυβέρνηση της ΝΔ, εκτιμά ο Χάρης Δούκας και μιλά για την ανάγκη ενός συνεδρίου με πλατύ δημοκρατικό διάλογο και καθαρές αποφάσεις

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά κατά το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ και η συνάντηση του με τον Αντόνιο Κόστα. Πώς η «ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, κράτος δικαίου και οικονομία μπήκε στην ατζέντα των ευρωπαίων σοσιαλιστών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή [...] δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης - Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης αγρότες, κτηνοτρόφοι – Το φιάσκο με τις πληρωμές συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Το φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές συνεχίζεται»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μηχανισμό παραγωγής σκανδάλων [...]σήμερα, με πρόσχημα τους ελέγχους και τον φόβο των «καταλογισμών», τιμωρεί τους αγρότες για τα δικά της λάθη και τη δική της μνημειώδη κακοδιαχείριση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
