Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει στη Βουλή η κυβερνητική τροπολογία που απαγορεύει οποιαδήποτε δράση ενώπιον του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ήδη, το ΠΑΣΟΚ συνεπικουρούμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΕΑΡ και τη Πλεύση Ελευθερίας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας με το σύνολο των κομμάτων να ξιφουλκεί κατά της ρύθμισης και να ζητά την απόσυρσή της.

«Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να δημιουργήσει ψευτοδιλήμματα και προβλήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε σήμερα. Άλλο ο σεβασμός στο μνημείο και άλλο η απαγόρευση των συναθροίσεων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης με τον Νίκο Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: «Όποιος από τα έδρανα της συμπολίτευσης προσπαθήσει να πείσει ότι η τροπολογία δε συνδέεται με την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον Πάνο Ρούτση θα είναι καταγέλαστος. Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ένσταση».

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε την ρύθμιση απαράδεκτη και προσχηματική, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει μια ζώνη προστασίας της Βουλής από τον λαό.

«Η Ζωή θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας, η τροπολογία αποτελεί την έκφραση βίας της κυβέρνησης», είπε η Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση με την Σία Αναγνωστοπούλου από τη ΝΕΑΡ να υπερθεματίζει: «Με αυτή την ντροπιαστική τροπολογία η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει τα Τέμπη από τον δημόσιο χώρο. Ζητάμε την απόσυρση και θεωρούμε και εμείς και θα καταθέσουμε ότι είναι αντισυνταγματική τροπολογία».

Την απόσυρση της ρύθμιση ζήτησε και ο Σπύρος Τσιρώνης από τη Νίκη λέγοντας πως η επιλογή της κυβέρνησης είναι απολύτως διχαστική απέναντι στον ελληνικό λαό.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη ρύθμιση κατατέθηκε- εσπευσμένα- το βράδυ της Δευτέρας και υπογράφεται από 7 συνολικά υπουργούς, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν θα την υποστηρίξει τελικά ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας που προ ημερών είχε στηρίξει τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι από το βήμα του κοινοβουλίου.

Την τροπολογία πάντως αναμένεται να στηρίξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός το μεσημέρι της Τρίτης. Η ρύθμιση μεταξύ άλλων απαγορεύει τη χρήση, κατάληψη της επιφάνειας του χώρου του μνημείου για οποιονδήποτε σκοπό, οποιαδήποτε αλλοίωση του και οποιασδήποτε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση γύρω από αυτό.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με έως 1 έτος φυλάκιση, ενώ τη συντήρηση του χώρου αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας και τη φύλαξη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.