Αλ. Χαρίτσης: Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, όχι στην εξουσία – Η τροπολογία είναι μια κίνηση φόβου

Κορύφωση της κοινοβουλευτικής μάχης με τη ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλε με δριμύτητα την «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για «ντροπιαστική τροπολογία» και συνέκρινε την επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης «με το καθεστώς Ερντογάν» που το 2013 είχε κάνει το ίδιο για το μνημείο της Δημοκρατίας στην Τουρκία μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το πάρκο Γκεζί. «Η πλατεία Ταξίμ έγινε παγκόσμιο σύμβολο περιορισμού της διαμαρτυρίας, της πιο θεμελιώδους έκφρασης της δημοκρατικής συμμετοχής», ανέφερε.

«Η τροπολογία είναι μια κίνηση φόβου, ο Μητσοτάκης φοβάται το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών»

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κ. Μητσοτάκη», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι αυτό που ενδιαφέρει τον πρωθυπουργό είναι η απεργία του Πάνου Ρούτσι και η νίκη που πέτυχε. «⁠Η τροπολογία αφορά την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας στο ακριβές σημείο όπου στάθηκε ο Πάνος Ρούτσι. Δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής. ⁠ Φοβάστε τη συλλογική έκφραση. Φοβάστε τη δημόσια οργή. Φοβάστε το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών. Η τροπολογία σας είναι μια πράξη αυταρχισμού και φόβου», τα λόγια του Μεσσήνιου πολιτικού.

«Πίστεψε ότι με το έγκλημα στα Τέμπη θα καθάριζε εύκολα ο κ. Μητσοτάκης (…) δεν αντέχει τους αγώνες για τη δικαιοσύνη», σημείωσε.

«Η σημερινή τροπολογία είναι μια εκδίκηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η τροπολογία είναι μια κίνηση φόβου, φοβάται το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για ένα «ιδιότυπο ιδιώνυμο» που θυμίζει «μαύρες σελίδες» στη χώρα, όπως στη δικτατορία του Μεταξά, στα χρόνια «της καχεκτικής δημοκρατίας» μετά τον εμφύλιο ή στη Χούντα.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει εχθρό τον λαό», επιχειρώντας να δημιουργήσει μια «buffer zone» γύρω από τη Βουλή, σημείωσε.

Μίλησε για την ευρωπαϊκή νομολογία που «λέει το αντίθετο από ό,τι θεσμοθετείτε. ⁠Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη: οι γενικές, προληπτικές και μόνιμες απαγορεύσεις κρίνονται ως παραβιάσεις». Σημείωσε ακόμα πως «ο τόπος που επιλέγουν οι διαδηλωτές είναι αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος στη διαδήλωση, σε κεντρικούς χώρους», πρόσθεσε, ενώ έκανε λόγο για «προληπτική καταστολή».

«Δεν υπάρχει δημοκρατία, χωρίς διαμαρτυρία»

Συνέχισε λέγοντας πως «οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, όχι στην εξουσία, όχι στον στρατό». Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. «Δεν έχει καμία δουλειά να εμπλέκεται» το υπουργείο, ο κ. Μητσοτάκης το κάνει για να λύσει τις εσωκομματικές του τριβές, «στρατιωτικοποιεί έναν πολιτικό χώρο», τόνισε.

«Η Εθνική Αντίσταση ήταν που ξαναζωντάνεψε το μνημείο, με νεκρούς», είπε λίγο αργότερα.

«Δεν υπάρχει δημοκρατία, χωρίς διαμαρτυρία», υπογράμμισε.

Σημείωσε ακόμα πως «την επαίσχυντη τροπολογία θα την ακυρώσει η ίδια η κοινωνία» και υπογράμμισε πως «η δημοκρατία δεν απειλείται από τους πολίτες της».

Κατέληξε καλώντας την την κυβέρνηση να την αποσύρει, «αλλιώς τολμήστε να την εφαρμόσετε και στην πρώτη σύλληψη πολίτη ή στο πρώτο πρόστιμο που θα επιβληθεί, θα πέσετε».