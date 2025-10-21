newspaper
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 13:36

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύουν βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης που τοποθετούνται στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία μεταξύ άλλων απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και τη χρήση ή την κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πλην της επίσκεψης στο Μνημείο.

Αίτημα αντισυνταγματικότητας  κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, που ζητούν -όπως και το ΚΚΕ να αποσυρθεί.

Βουλή: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση – «Κατάπτυστη τροπολογία – Επιδιώκει να νομιμοποιήσει το όργιο κρατικής βίας»

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία επιδιώκει την περαιτέρω περιστολή του δικαιώματος στις συγκεντρώσεις και την ενίσχυση του νόμου 4703/2020 για απαγόρευση συγκεντρώσεων», επισήμανε  ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης. «Επιδιώκει να νομιμοποιήσει το όργιο κρατικής βίας που υπάρχει συχνά πυκνά έξω από τη Βουλή και να φέρνει τα ΜΑΤ όταν εξελίσσονται απεργιακές κινητοποιήσεις, κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ή δράσεις αλληλεγγύης, όπως αυτές που έγιναν για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του που είχε σκοτωθεί στα Τέμπη», τόνισε, ζητώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει την «επαίσχυντη» τροπολογία. «Ό,τι και να κάνουν η κυβέρνηση και οι θεσμοί του αστικού κράτους, δεν θα φιμώσουν τις δίκαιες λαϊκές διαμαρτυρίες», σημείωσε.

Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ζήτησε επίσης να αποσυρθεί.

Η κ. Πέρκα σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό – πού ποιος είναι; ο λαός». Η ίδια εκτίμησε πως η τροπολογία «θα μείνει στα χαρτιά».

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά χαρακτήρισε την τροπολογία «ελεεινή», ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που έκανε ξανά χθες λόγο για «τσαντίρια».

«Τα μνημεία φτιάχτηκαν για να συνοδεύουν τους ανθρώπους κάθε στιγμή, δεν σας ανήκουν», σημείωσε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

