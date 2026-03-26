«Ο Αταμάν έκανε τη λάθος επιλογή με Χολμς και Γιούρτσεβεν»
Euroleague 26 Μαρτίου 2026

Στο εξωτερικό σχολιάζουν την κατάσταση στον Παναθηναϊκό στο «5» και τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Εργκίν Αταμάν με τους ψηλούς του τριφυλλιού.

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και είναι ο δεύτερος ψηλός που «τελειώνει» από το τριφύλλι μετά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με τα ΜΜΕ στο εξωτερικό να «κράζουν» τον Εργκίν Αταμάν για τις αποφάσεις του.

Συγκεκριμένα, το «Basketball Sphere» αναφέρεται στον Τούρκο προπονητή σχολιάζοντας ότι ο Εργκίν Αταμάν τελικά πήρε τη λάθος απόφαση ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Τούρκο σέντερ.

Το σερβικό μέσο συνδέει ευθέως την αποχώρηση του Χολμς με όσα είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα και στέκεται στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μένει πλέον με περιορισμένες λύσεις στη θέση του σέντερ για το φινάλε της χρονιάς.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Αταμάν και τις αποφάσεις στο «5»

«Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε το συμβόλαιο του Ρισόν Χολμς και πλέον μένει μόνο με δύο σέντερ στο ρόστερ του ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αποχώρηση του Αμερικανού, αλλά και το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ήδη η αποδέσμευση του Ομέρ Γιουρτσέβεν, με τον Αταμάν να έχει επιλέξει τότε να δώσει προτεραιότητα στον Χολμς.

«Πριν από τον Χολμς, η ομάδα είχε ήδη χωρίσει τους δρόμους της με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν, καθώς ο Αταμάν επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στον Χολμς αντί για τον Τούρκο σέντερ, χωρίς να προβλέψει πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση».

Ακριβώς εκεί πατά και ο βασικός τίτλος της ανάλυσης, αφού το Basketball Sphere θεωρεί ότι πλέον προκύπτει σοβαρά το ερώτημα αν ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος αφήνοντας τον Γιουρτσέβεν να φύγει.

«Αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος αφήνοντας τον Γιουρτσέβεν να φύγει, αλλά πλέον είναι αργά, αφού εκείνος συνέχισε την καριέρα του στο NBA».

Το μέσο ενισχύει το σκεπτικό του και με την εικόνα που παρουσιάζει ο Γιουρτσέβεν πλέον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σημειώνοντας ότι μετά το πρώτο του 10ήμερο συμβόλαιο κέρδισε και δεύτερο, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ικανοποίηση από την παρουσία του.

Παράλληλα, παραθέτει και δήλωση του Στιβ Κερ για τον Τούρκο ψηλό: «Είμαι θαυμαστής του Ομέρ, είναι πολύ καλός παίκτης, ταλαντούχος. Είναι καλός πασέρ, μπορεί να σουτάρει. Έχει πετύχει πράγματα στο NBA. Τον έχουμε μόλις λίγες ημέρες, αλλά απολαμβάνω κάθε μέρα να τον βλέπω και να τον παρακολουθώ μαζί με τους άλλους παίκτες».

Το Basketball Sphere κλείνει με το συμπέρασμα ότι, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η επιλογή του Αταμάν να κρατήσει τον Χολμς αντί του Γιουρτσέβεν μοιάζει πλέον λανθασμένη. «Από αυτή την οπτική, τώρα φαίνεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερη απόφαση για τον Αταμάν να κρατήσει τον Γιουρτσέβεν αντί για τον Χολμς».

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο
Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

