Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.
Στον κομβικό ρόλο που έπαιξε ο Κέντρικ Ναν, προκειμένου να έρθει η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Dubai BC με 107-104 στο Σεράγεβο, στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν
«Μετά το πρώτο μισό, είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ του Κέντρικ Ναν και χάναμε για 12 ή 13 πόντους. Αλλάξαμε το ρόστερ και αρχίσαμε να παίζουμε με τους ψηλούς, Χέιζ-Ντέιβις, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου, Τζέντι και Λεσόρ, επομένως διορθώσαμε την άμυνά μας.
Ο Τζέντι έπαιξε καταπληκτικά σε αυτή την περίοδο και, όπως και ο Χέιζ-Ντέιβις, έκανε καλά τη δουλειά του. Με αυτή τη νοοτροπία καταφέραμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά, προστατεύοντας τον Κέντρικ Ναν μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο. Όταν μπήκε σε αυτήν την περίοδο, παίξαμε το παιχνίδι μας.
Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο μέρος και βρήκε σκορ. Και oι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ καλά όπως ο Μούσα σημείωσε 31 πόντους, ο Μπέικον είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά σκοράραμε περισσότερο από τη Dubai και πήραμε αυτή την πολύ κρίσιμη νίκη για εμάς».
