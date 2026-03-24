Dubai B.C. – Παναθηναϊκός 104-107: «Κλειδώνει» την πρόκριση με σούπερ Ναν και Χέις-Ντέιβις (vid)
Ναν και Χέιζ-Ντέιβις πήραν το ματς από το 83-86, έβαλαν 24 στη σειρά και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε σπουδαίο «διπλό »
Η Dubai B.C. υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Σεράγεβο της Βοσνίας για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να τον φτάσει στην βαθμολογία στις 18 νίκες, όμως οι Χέιζ-Ντέιβις και Ναν είχαν άλλα σχέδια… Με συνολικά 43 πόντους και οι 24 από αυτούς στα τελευταία 6:15 της τέταρτης περιόδου, οι Αμερικανοί κλείδωσαν την υπόθεση δεκάδα για τους Πράσινους (19-15) και άφησαν τους Άραβες στο 17-16.
Η ομάδα του Γκόλεματς ξεκίνησε πολύ δυναμικά το παιχνίδι, με τον Ντζάναν Μούσα να βάζει φωτιά στο καλάθι των Πράσινων, τελειώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με τους 13 από τους 26 πόντους του Ντουμπάι. Οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τσέντι Οσμάν όμως ηγήθηκαν του Τριφυλλιού επιθετικά και ξεκίνησαν την δεύτερη περίοδο όντας πίσω μόλις με έναν πόντο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε μπρος ο Ντουέιν Μπέικον, ο Μούσα «έσβησε» και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά με 41-31. Ο Οσμάν όμως επέστρεψε στο παρκέ, έφτασε τους 14 πόντους και έριξε την διαφορά στους τρεις. Πέρα από τον Τούρκο, ο Ματίας Λεσόρ είχε 10 πόντους και ο Τζέριαν Γκραντ 6 με 3 ασίστ.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας καλάθια, με τους Μπερτάνς και Ναν πρωταγωνιστές. Μέχρι που στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, μετά από τρίποντο του Σλούκα η Dubai B.C. διαμαρτυρήθηκε έντονα για βήματα του Λεσόρ και ο Ντιφαλά έδωσε τεχνική ποινή και στον πάγκο της ομάδας και στον Μπερτάνς. Έτσι οι Πράσινοι με 35 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο πήγαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα έξι πόντων.
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού όμως (Μπέικον), πέτυχε εννέα συνεχόμενους πόντους και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 84-83. Στην τελική ευθεία του αγώνα, ο Ναν και ο Χέιζ-Ντέιβις πήραν όλες τις αποφάσεις στην επίθεση, με τον πρώτο μάλιστα να κάνει τρομερό κάρφωμα και ο δεύτερος στη συνέχεια με τρίποντο να κάνει το 91-95, με 3 λεπτά για το τέλος.
Μάλιστα οι δυο τους πέτυχαν όλους τους πόντους των Πρασίνων στα τελευταία 6 λεπτά, ενώ από πλευράς Ντουμπάι, ο Μπέικον έκανε ότι μπορούσε για να κρατήσει την ομάδα του στο ματς. Όμως ο Χέιζ-Ντέιβις με stepback τρίποντο έκανε το 98-105 (με ταμπλό) και ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση νίκη.
Κάπως έτσι, οι δύο από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους της Ευρώπης συνδυάστηκαν για 43 πόντους και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε πολύ σημαντική νίκη βαθμολογικά, δίνοντάς του μάλιστα πιθανότητες και για απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφ. Με πέντε εναπομείναντες αγωνιστικές, αν και το πρόγραμμα τους είναι αρκετά δύσκολο, οι Πράσινοι έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν για μια θέση στην πρώτη εξάδα και πιο συγκεκριμένα, στην έκτη.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Dubai BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπέρτανς 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντερσον 5 (1), Κόντιτς 4 (3 ριμπάουντ), Μούσα 31 (4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Πετρούσεβ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπόκλο 5 (1)
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2, Όσμαν 23 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 22 (3/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτογλου 6 (2/2 τρίποντα)
- Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού
- Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
- Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
