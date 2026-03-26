Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 09:00

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να αυτοαναιρείται όταν μιλάει. Επίσης, ενώ έχει χτίσει τη διεθνή οικονομική πολιτική των ΗΠΑ γύρω από τους δασμούς, έδειξε πως όταν στριμώχνεται, μπορεί ακόμη και να τους πάρει πίσω. Είτε γιατί «παίζει» με την αμερικανική ισχύ είτε γιατί με τον τρόπο αυτό ανεβοκατεβάζει τις αγορές μετοχών και πετρελαίου κατά το δοκούν.

Κάπως έτσι του αποδόθηκε και ο χαρακτηρισμός TACO (Trump Always Chickens Out ή Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα: δειλιάζει). Με έναν πόλεμο όμως δεν μπορεί να κάνει το ίδιο, ούτε να αποδώσει τις ευθύνες αλλού -όπως έκανε με τον Χέγκσεθ.

Όταν το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιθέσεις στο Ιράν, γιατί όπως ισχυρίστηκε γιατί υπάρχει διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη, όλοι αναρωτήθηκαν αν αυτή είναι άλλη μια TACO στιγμή. Αν δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ δείλιασε. Άλλωστε, το Ιράν τον διέψευσε αμέσως. Πιθανόν, όμως, πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει από τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, ακόμη και αν το θέλει.

REUTERS/Kevin Lamarque

Ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN, η πιο ελπιδοφόρα εκδοχή είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου το κόστος περαιτέρω κλιμάκωσης θα ήταν τόσο φρικτό που και οι δύο χρειάζονται διέξοδο.

Ο Τραμπ, αν όσα λέγονται ισχύουν, έχει φέρει το Ιράν στα πρόθυρα της πλήρους καταστροφής. Και απειλεί να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ορκίζεται να ανταποδώσει πυρπολώντας ζωτικές υποδομές σε κράτη του Κόλπου, συμμάχους των ΗΠΑ. Αν όλα αυτά συμβούν, εύκολα θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε παγκόσμια ύφεση. Και βέβαια, να επιδεινωθούν οι συνθήκες, πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές, για τους ίδιους τους Ιρανούς. Αυτούς τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίθεται ότι θέλει να βοηθήσει.

Αλλά, ο σκεπτικισμός είναι η μόνη λογική αντίδραση στα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου. Όπως επισημαίνει το CNN, εξαιτίας της αντιφατικής ρητορικής του και της αδυναμίας της κυβέρνησης να επικαλεστεί με συνέπεια ένα επιχείρημα για τον πόλεμο ή να σχεδιάσει μια στρατηγική εξόδου, οποιαδήποτε μεμονωμένη δήλωση των ΗΠΑ στερείται αξιοπιστίας.

Παραβιάζοντας τα δικά του τελεσίγραφα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει χαρακτηριστική ασυνέπεια λόγων και έργων. Δύο φορές έχει προχωρήσει σε βομβαρδισμό του Ιράν την ώρα που έκανε συνομιλίες. Συνεπώς, κανείς δεν θα εκπλαγεί αν παραβιάσει και τώρα το δικό του πενθήμερο μορατόριουμ στις επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Επίσης δεν είναι λίγοι –κυνικοί;- που πιστεύουν ότι το μορατόριουμ γίνεται μόνο για τις παγκόσμιες αγορές. Ίσως προσπαθεί να δημιουργήσει ένα «μαξιλάρι σταθερότητας», έπειτα από την κατάρρευση των αγορών και την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Το έχει κάνει ξανά –και με τους δασμούς.

Κι ύστερα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ο Τραμπ αγοράζει χρόνο για να φτάσουν οι πεζοναύτες και οι αλεξιπτωτιστές στη Μέση Ανατολή. Και ύστερα να επιχειρήσει να καταλάβει το νησί Χαργκ, τον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο του Ιράν.

Ο πρόεδρος των υπερβολών

Ταυτόχρονα, επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει τις υπερβολές.

Ισχυρισμοί όπως ότι το Ιράν «επιθυμεί απεγνωσμένα» συμφωνία ή ότι υπάρχει «τεράστια διπλωματική πρόοδος» πιθανόν είναι υπερβολές. Ή σκόπιμη εξαπάτηση. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δημιουργήσουν χώρο για σημαντικές ανακαλύψεις. Επίσης, μπορεί να είναι τέχνασμα για να του επιτραπεί να υποστηρίξει ότι οι σκληρές τακτικές του είχαν σφυρηλατήσει διπλωματική πρόοδο.

REUTERS/Kevin Lamarque

Αυτή η απρόβλεπτη φύση και η τάση να προσπαθεί να μετριάσει τις κρίσεις που δημιούργησε ο ίδιος είναι γνωστή και στην προσωπική και στην επιχειρηματική ζωή και στην πολιτική καριέρα του Τραμπ. Ακόμη και από τις συγκρούσεις του με το δικαστικό σύστημα. Πρόκειται για τεχνική. Ο Τραμπ καθυστερεί τους υπολογισμούς και αναβάλλει τις χειρότερες συνέπειες των πράξεών του αυτοσχεδιάζοντας συνεχώς.

Αυτοσχεδιασμοί και πόλεμος

Μπορεί να κάνει το ίδιο και στον πόλεμο, όμως;

Το Ιράν μπορεί να έχει υπερνικηθεί από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και να υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις του. Ωστόσο, ενώ βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα του πολέμου, η Τεχεράνη έχει επίσης επιδείξει ισχύ. Έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, και τις πολιτικές ελπίδες των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Και δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το ιρανικό καθεστώς έχει γίνει λιγότερο σκληροπυρηνικό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ειδικά αν, όπως πιστεύουν ορισμένοι ειδικοί, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο στη χώρα μετά τους «αποκεφαλισμούς» της ηγεσίας της.

Στο παρελθόν η Ουάσιγκτον έχει μιλήσει με σχετικά μετριοπαθείς Ιρανούς αξιωματούχους, μόνο και μόνο για να βρει πιο ριζοσπαστικές προσωπικότητες που αντιτίθενται σε συμβιβασμούς.

Επίσης, σημειώνει το CNN, δεν θα ήταν έκπληξη αν οι ηγέτες του Ιράν ερμηνεύσουν τις ανατροπές, τις αντιφάσεις και τις συναισθηματικές εξάρσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως σημάδια ότι η στρατηγική τους να επιβάλουν οικονομικές συνέπειες αποδίδει.

Μόνο κακές επιλογές

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον στο Ιράν. Μέχρι στιγμής, πάντως, παρά τα πλήγματα και τους «αποκεφαλισμούς» δεν υπάρχουν σαφή δημόσια σημάδια διάλυσης.

Επίσης, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εξηγήσει γιατί το Ιράν θα εγκατέλειπε τον κύριο μοχλό πίεσης που έχει (τα Στενά του Ορμούζ) χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ.

Συνεπώς, ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται τις συνομιλίες. Οι επιλογές που έχει μπροστά του, διαφορετικά, είναι μόνο κακές.

Αν κλιμακώσει τον πόλεμο στην τρέχουσα μορφή του, πλήττοντας και ενεργειακές υποδομές στο Στενό, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό θα είχε αποτέλεσμα. Ούτε θα υποβάθμιζε τόσο πολύ τις δυνατότητες της Τεχεράνης, ούτε θα ήταν ασφαλές για τα πλοία να διέρχονται.

Αν αποφασίσει χερσαία επιχείρηση, θα διασχίσει έναν πολιτικό Ρουβίκωνα. Θα πάει κόντρα στους δικούς του αγώνες ενάντια στους αιώνιους πολέμους όπου ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ.

Η επιλογή TACO, σε συνδυασμό με μια δήλωση νίκης (ακόμη και fake) φαίνεται ελκυστική. Αλλά η αποχώρηση από τη Μέση Ανατολή θα άφηνε τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο εκτεθειμένους σε ένα θυμωμένο, ενδυναμωμένο Ιράν. Επίσης, ο τερματισμός του πολέμου χωρίς την εξασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν θα μπορούσε να του επιτρέψει να αγωνιστεί για την απόκτηση πυρηνικών όπλων μια μέρα. Και θα υπονόμευε το πιο συνεπές επιχείρημα του Τραμπ για τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι είναι αντιμέτωπος με μια δυσεπίλυτη κατάσταση στο Ιράν – και την έχει δημιουργήσει μόνος του.

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο
Κόσμος 26.03.26 Upd: 09:16

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Σύνταξη
Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Σύνταξη
Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη - Βρέθηκε σε βάθος άνω των 30 μέτρων

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Ελλάδα 26.03.26

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο
Κόσμος 26.03.26 Upd: 09:16

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου – Εντείνονται οι ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν, Λίβανο

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

