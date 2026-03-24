Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Το Ιράν διόρισε τον έμπειρο στρατιωτικό και πολιτικό ηγέτη Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ως νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (SNSC), μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Αλί Λαριτζάνι.

Η ανακοίνωση έγινε στις 24 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ζολγκάντρ θα ηγείται πλέον του ανώτατου οργάνου ασφάλειας του Ιράν σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας και εσωτερικής αβεβαιότητας.

Ο διορισμός του έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τη δολοφονία του Λαριτζάνι σε στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, ένα συμβάν που αποδίδεται ευρέως στο Ισραήλ ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της ηγεσίας του Ιράν.

Ξαφνική αλλαγή ηγεσίας εν μέσω κλιμακούμενης σύγκτουσης

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σηματοδότησε ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα για το πολιτικό κατεστημένο του Ιράν, μετά την εξόντωση του Αγιατόλαχ Αλί Χαμενεί.

Ως γραμματέας του SNSC, ο Λαριτζάνι υπήρξε κεντρική φιγούρα στον συντονισμό της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, γεφυρώνοντας τον στρατιωτικό, τον πολιτικό και τον διπλωματικό τομέα.

Ο θάνατός του έχει περιγραφεί από αναλυτές ως μια στιγμή αποσταθεροποίησης για το Ιράν, ιδίως καθώς η χώρα παραμένει εμπλεκόμενη σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ο Λαριτζάνι σκοτώθηκε στις 17 Μαρτίου 2026, σε αυτό που οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

Η επίθεση είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον θάνατο στενών συνεργατών του, υπογραμμίζοντας την ακρίβεια και την εμβέλεια της επιχείρησης. Η επίθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος επιθέσεων που στοχεύουν την ανώτατη ιρανική ηγεσία από την έναρξη των εχθροπραξιών νωρίτερα φέτος.

Στη συνέχεια, το Ιράν αντιμετώπισε την επείγουσα ανάγκη να καλύψει το κενό στην κορυφή της ιεραρχίας ασφαλείας του.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, ιδίως σε καιρό πολέμου, καθιστώντας την επιλογή του διαδόχου εξαιρετικά σημαντική.

Ο διορισμός του Ζολγκάντρ και η συνέχεια της εξουσίας

Η ανάδειξη του Ζολγκάντρ στη θέση αυτή αντανακλά την εξάρτηση του Ιράν από έμπειρα πρόσωπα με βαθιές ρίζες τόσο στους στρατιωτικούς όσο και στους πολιτικούς θεσμούς. Ως πρώην ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ιρανικές αρχές κινήθηκαν γρήγορα για να επισημοποιήσουν τον διορισμό του, με την απόφαση να υποστηρίζεται από την ηγεσία της χώρας εν μέσω ανησυχιών για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι προηγούμενες θέσεις του —συμπεριλαμβανομένων ανώτερων συμβουλευτικών και διοικητικών θέσεων— τον έχουν φέρει κοντά στο κέντρο της εξουσίας, καθιστώντας τον μια οικεία και αξιόπιστη προσωπικότητα εντός του κυβερνώντος κατεστημένου του Ιράν.

Αναλυτές υποδηλώνουν ότι ο διορισμός του αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξημένης απειλής.

Ο αυξανόμενος ρόλος του IRGC

Το ιστορικό του Ζολγκάντρ υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη επιρροή του IRGC στη διακυβέρνηση του Ιράν.

Η παραστρατιωτική δύναμη αποτελεί από καιρό κυρίαρχο παράγοντα στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της.

Μετά τον θάνατο βασικών προσώπων, το IRGC έχει διαδραματίσει έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, με πρόσωπα που συνδέονται με το στρατό να αναλαμβάνουν πιο εξέχοντες ηγετικούς ρόλους.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι αυτή η τάση αντανακλά μια στροφή προς ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται περισσότερο στην ασφάλεια, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και τις εξωτερικές πιέσεις.

Ο διορισμός ενός πρώην διοικητή του IRGC σε μία από τις σημαντικότερες θέσεις πολιτικής ασφάλειας της χώρας υπογραμμίζει αυτή τη δυναμική. Σηματοδοτεί επίσης μια προτίμηση για άτομα με επιχειρησιακή και στρατηγική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων.

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο πώς ο νέος επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των στρατιωτικών αντιδράσεων, της διατήρησης της εσωτερικής συνοχής και της αντιμετώπισης των διεθνών πιέσεων.

Ποιος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ είναι μια ιρανική πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα με μακρά καριέρα που εκτείνεται στους θεσμούς ασφαλείας, δικαιοσύνης και διοίκησης της χώρας.

Γεννημένος το 1954 στη Φάσα του Ιράν, ασχολήθηκε με επαναστατικές δραστηριότητες πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και αργότερα εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), όπου ανέβηκε στην ιεραρχία μέχρι να γίνει ταξίαρχος. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, κατείχε διάφορες σημαντικές θέσεις διοίκησης και ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στον αντάρτικο πόλεμο και σε στρατηγικές επιχειρήσεις.

Ο Ζολγκάντρ διαδραμάτισε επίσης ρόλο στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και αργότερα ανέλαβε ανώτερες θέσεις στο πλαίσιο του συστήματος ασφαλείας του Ιράν.

Υπηρέτησε ως αναπληρωτής διοικητής του IRGC και είχε αρμοδιότητες σχετικές με την εσωτερική ασφάλεια και τις δυνάμεις Μπασίτζ στο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

Εκτός από τη στρατιωτική του καριέρα, ο Ζολγκάντρ έχει αναλάβει διάφορους σημαντικούς πολιτικούς και δικαστικούς ρόλους.

Υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας και αργότερα ασχολήθηκε με το δικαστικό σώμα του Ιράν, όπου εργάστηκε σε στρατηγικά και σχετικά με την ασφάλεια ζητήματα.

Πιο πρόσφατα, διορίστηκε γραμματέας του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας, ενός ισχυρού οργάνου που συμβουλεύει την ηγεσία του Ιράν και επιλύει διαφορές εντός της κυβέρνησης.

Ο διορισμός του στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας τον Μάρτιο του 2026 σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα σε μια καριέρα δεκαετιών στο επίκεντρο της δομής εξουσίας του Ιράν.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Ζολγκάντρ είναι παντρεμένος με τη Σεντίγκε Μπεγκούμ Χετζάζι, η οποία έχει διατελέσει γενική διευθύντρια του Γραφείου Γυναικείων και Οικογενειακών Υποθέσεων στον Οργανισμό Ισλαμικής Κουλτούρας και Επικοινωνίας.

Ο γαμπρός του, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, είναι Ιρανός διπλωμάτης ο οποίος έχει εκπροσωπήσει το Ιράν στη Βιέννη σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Ο Ζολγκάντρ θεωρείται ευρέως ως μια σκληροπυρηνική προσωπικότητα με βαθιές σχέσεις με τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν, γεγονός που αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών θεσμών της χώρας.