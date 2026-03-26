Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τι άγχος και αυτό; Θα το πει δεν θα το πει ο Τασούλας σωστά το μήνυμα για την 25η Μαρτίου; Δεξιός άνθρωπος να μπερδεύει το 1821 με το 1981; Για όνομα… γίναμε ρεζίλι. Μπερδεψέ το με το 1991 τουλάχιστον που ‘μασταν εμείς στα πράγματα. «Μέχρι και ο Τασούλας θεωρεί ότι ο Ανδρέας απελευθέρωσε τη χώρα από τα δεσμά της Δεξιάς, Τζέλα»… μου ‘πεσαν τα μούτρα. Ένα καφέ πήγαμε να πιούμε με εθνική υπερηφάνεια να γιορτάσουμε τα καινούρια drone μας βγήκε από τη μύτη.

Ο κοριός θυμάται και ποιος τον έβαλε

Περιμένω να τριτώσει το κακό. Γιατι και το προηγούμενο βράδυ μας το χάλασε ο Ταλ Ντίλιαν. Μπερδεύτηκαν τα δικά μας παιδιά εκεί στο Μαξίμου. Σου λέει κατασκοπευτικό λογισμικό πουλάει, στο στρατό ήταν ξέρει μόνο να (κρυφ)ακούει όχι να μιλάει. Αμ δε! Ξύπνησαν οι «ιδιώτες» Κυριάκο μου και αυτοί δεν αστειεύονται! Τώρα θα μιλήσουν και καλά θα κάνουν για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Γιατί ο «κοριός» δεν καταγράφει μόνο τι λένε οι άλλοι, καταγράφει και ποιος τον έβαλε.

Ο Νίξον και βαθύ λαρύγγι

Και η δήλωση Ντίλιαν… κόκκαλα τσακίζει. Και για Νίξον είπε, και για προσφυγές είπε, και για εμπλοκή ΕΥΠ είπε, και για αστεία διερεύνηση του σκανδάλου είπε. «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης»» καταλήγει η δήλωση. Είχαν προηγηθεί σκληρές αλήθειες. «Ο όμιλος μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών» λέει ο Ντιλιαν. «Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις», προσθέτει. Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο και στο Μαξίμου κρυφό καμάρι… και δεν θα επεκταθώ.

Τώρα κλαις…

Δυο παροιμίες θα επικαλεστώ γιατί η λαϊκή θυμοσοφία τα χει πει όλα… Ο κλέφτης (επικοινωνιών) κα ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται… ενώ όλοι ξέρουμε και τι λένε για τα μεταξωτά εσώρουχα. Στο Μαξίμου κρεμάσανε πλερέζες και από ό,τι μαθαίνω η βελόνα μέχρι νεωτέρας διαταγής θα μείνει κολλημένη στο τι είπε ο Αρειος Πάγος και το πόρισμα Ζήση που στο δικαστήριο για τις υποκλοπές το περάσανε γενεές δεκατέσσερις. Το παρακολουθούν πάντως μου λένε εκ του σύνεγγυς το θέμα, όπως και την πίεση του Κυριάκου. Γιατί έχει και τον ανιψιό που τα ‘χει πάρει στο κρανίο, γιατί τον άφησε μόνο και απροστάτευτο.

Σφίγγει ο κλοιός

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όμως έχουν περιέλθει και υπουργοί και λοιποί γαλάζιοι αξιωματούχοι που ενώ τα ονόματά τους ξεχωρίζουν στη λίστα Μενουδάκου, το αντιμετώπισαν λες και ήταν σε λίστα καλεσμένων σε γάμο. Δέχονται πυρά από την Αντιπολίτευση και από την κοινή λογική. Γιατί δεν έκαναν τίποτα. Τους έστειλε το γράμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολούθησε και ο Σωκράτης Φάμελλος, που τα ‘πε ωραία και σταράτα στη Ράνια Τζίμα, εδώ στο in που φιλοξενούν και μένα. «Αυτό που διαπιστώνω είναι υποχώρηση από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους ως πολίτες και ως πολιτικά πρόσωπα και άρα ακαταλληλότητα για τη θέση την οποία υπηρετούν» είπε και πρόσθεσε χωρίς περιστροφές «θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολιτικός συμβιβασμός, απαράδεκτος με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και του Συντάγματος, και εκτιμώ ότι η διαχείριση της εξουσίας, η καρέκλα, να το πω έτσι απλά, που προσβάλλει, όμως, πραγματικά την πολιτική η διαχείριση αυτή, είναι αυτή η οποία κρατάει αυτόν τον συμβιβασμό με όρους λειτουργίας που δεν αντιστοιχούν σε οργανωμένη πολιτεία». Κοινώς ο κλοιός σφίγγει και μπορεί να πέσουν και γαλάζιες μηνύσεις.

Θα γίνει της κακομοίρας

Με αυτά και με κείνα σε λίγο η τιμή της διαφήμισης στο κανάλι της Βουλής θα ΄ναι απλησίαστη. Θα σπάσουν τα μηχανάκι της AGB όταν το θέμα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή. Ξέρετε με το αμπαλάζ του «κράτους δικαίου» και την κατάσταση του στην Ελλάδα. Θα καθίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση; Θα το αντέξει;

Το φαινόμενο και η απόγνωση

Το φαινόμενο του κ. Θάνου Πλεύρη το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε … έξαρση! Εγώ το θεωρώ μάλλον λογικό. Κι όλα τα πράγματα έχουν την εξήγηση τους. Ο κ. Πλεύρης εκλέγεται στην Α΄Αθηνών – είναι η πιο δύσκολη εκλογική περιφέρεια, δεδομένου ότι τα «βαριά ονόματα» του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για «δευτεροκλασσάτους». Πόσο μάλλον που οι υπάρχουσες εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν λόγο για τρεις ή τέσσερις έδρες.

Τα «ορφανά» του Κασιδιάρη

Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο έχει γίνει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης που είχε αποφασίσει να κατέβει ακόμη μία φορά με σταυρό, «καπάρωσε» θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ενώ ο κ. Κώστας Μπακογιάννης που «φλέρταρε» έντονα με την ιδέα να είναι υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών, το γύρισε προς τον Δήμο. Ετσι κι ο κίνδυνος ο κ. Πλεύρης να την βλέπει τη Βουλή από το … πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας, είναι ορατός! Και δεδομένου ότι κ. Ηλίας Κασιδιάρης που «κάνει παιχνίδι» στην Α΄Αθηνών δεν φαίνεται ότι θα είναι – ή θα είναι; – εκ νέου υποψήφιος λόγω της σχετικής νομοθεσίας, ο κ. Πλεύρης αποφάσισε να «λεηλατήσει τα ορφανά του»! Κι ο τρόπος δεν είναι άλλος από το να αντιγράψει τον … μπαμπά του! Επιτυχώς! Όλα τα υπόλοιπα είναι «περί διαγραμμάτου»….

Ο κ. Φλωρίδης στη «σέντρα»

Εχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα – και δικαίως! – η αίθουσα στην οποία πρόκειται να εκδικαστεί το έγκλημα των Τεμπών. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά (;) στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη – ο οποίος δέχθηκε τα πυρά όχι μόνο συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η αναφορά όμως του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βασίλη Κικίλια πως η αίθουσα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας τόσο μεγάλης δίκης, τους ήρθε ξαφνικά εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και προσπαθούσαν να … αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα. Μέχρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για την … αρτιότητα της αίθουσας. Αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη κι «έδειξε» τον κ. Φλωρίδη. Να το θυμηθείτε πως το θέμα θα έχει συνέχεια….

Το «φάντασμα» του Σάντσεθ

Εχω την εντύπωση ότι στο Μέγαρο Μαξίμου – μάλλον στο υπόγειο… – πρέπει να έχουν βάλει στον τοίχο φωτογραφία του Πέντρο Σάντσεθ, του ισπανού πρωθυπουργού και όποιος είναι «στρεσαρισμένος» πηγαίνει και ρίχνει βελάκια για να εκτονωθεί. Και μετά επιστρέφει στο γραφείο του. Δεν εξηγείται διαφορετικά τόσο μένος και τόσο πάθος κατά του Σάντσεθ. Ερμηνεύσιμο φυσικά! Διότι άλλο να δίνει 5 δισ. ευρώ στους ισπανούς πολίτες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου κι άλλο ούτε 300 εκατ. ευρώ. Η διαφορά είναι εμφανής και ισχυρή.