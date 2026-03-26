Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

 26 Μαρτίου 2026, 08:00

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τι άγχος και αυτό; Θα το πει δεν θα το πει ο Τασούλας σωστά το μήνυμα για την 25η Μαρτίου; Δεξιός άνθρωπος να μπερδεύει το 1821 με το 1981; Για όνομα… γίναμε ρεζίλι. Μπερδεψέ το με το 1991 τουλάχιστον που ‘μασταν εμείς στα πράγματα. «Μέχρι και ο Τασούλας θεωρεί ότι ο Ανδρέας απελευθέρωσε τη χώρα από τα δεσμά της Δεξιάς, Τζέλα»… μου ‘πεσαν τα μούτρα. Ένα καφέ πήγαμε να πιούμε με εθνική υπερηφάνεια να γιορτάσουμε τα καινούρια drone μας βγήκε από τη μύτη.

Ο κοριός θυμάται και ποιος τον έβαλε

Περιμένω να τριτώσει το κακό. Γιατι και το προηγούμενο βράδυ μας το χάλασε ο Ταλ Ντίλιαν. Μπερδεύτηκαν τα δικά μας παιδιά εκεί στο Μαξίμου. Σου λέει κατασκοπευτικό λογισμικό πουλάει, στο στρατό ήταν ξέρει μόνο να (κρυφ)ακούει όχι να μιλάει. Αμ δε! Ξύπνησαν οι «ιδιώτες» Κυριάκο μου και αυτοί δεν αστειεύονται! Τώρα θα μιλήσουν και καλά θα κάνουν για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Γιατί ο «κοριός» δεν καταγράφει μόνο τι λένε οι άλλοι, καταγράφει και ποιος τον έβαλε.

Ο Νίξον και βαθύ λαρύγγι

Και η δήλωση Ντίλιαν… κόκκαλα τσακίζει. Και για Νίξον είπε, και για προσφυγές είπε, και για εμπλοκή ΕΥΠ είπε, και για αστεία διερεύνηση του σκανδάλου είπε. «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης»» καταλήγει η δήλωση. Είχαν προηγηθεί σκληρές αλήθειες. «Ο όμιλος μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών» λέει ο Ντιλιαν. «Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις», προσθέτει. Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο και στο Μαξίμου κρυφό καμάρι… και δεν θα επεκταθώ.

Τώρα κλαις…

Δυο παροιμίες θα επικαλεστώ γιατί η λαϊκή θυμοσοφία τα χει πει όλα… Ο κλέφτης (επικοινωνιών) κα ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται… ενώ όλοι ξέρουμε και τι λένε για τα μεταξωτά εσώρουχα. Στο Μαξίμου κρεμάσανε πλερέζες και από ό,τι μαθαίνω η βελόνα μέχρι νεωτέρας διαταγής θα μείνει κολλημένη στο τι είπε ο Αρειος Πάγος και το πόρισμα Ζήση που στο δικαστήριο για τις υποκλοπές το περάσανε γενεές δεκατέσσερις. Το παρακολουθούν πάντως μου λένε εκ του σύνεγγυς το θέμα, όπως και την πίεση του Κυριάκου. Γιατί έχει και τον ανιψιό που τα ‘χει πάρει στο κρανίο, γιατί τον άφησε μόνο και απροστάτευτο.

Σφίγγει ο κλοιός

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όμως έχουν περιέλθει και υπουργοί και λοιποί γαλάζιοι αξιωματούχοι που ενώ τα ονόματά τους ξεχωρίζουν στη λίστα Μενουδάκου, το αντιμετώπισαν λες και ήταν σε λίστα καλεσμένων σε γάμο. Δέχονται πυρά από την Αντιπολίτευση και από την κοινή λογική. Γιατί δεν έκαναν τίποτα. Τους έστειλε το γράμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολούθησε και ο Σωκράτης Φάμελλος, που τα ‘πε ωραία και σταράτα στη Ράνια Τζίμα, εδώ στο in που φιλοξενούν και μένα. «Αυτό που διαπιστώνω είναι υποχώρηση από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους ως πολίτες και ως πολιτικά πρόσωπα και άρα ακαταλληλότητα για τη θέση την οποία υπηρετούν» είπε και πρόσθεσε χωρίς περιστροφές «θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολιτικός συμβιβασμός, απαράδεκτος με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και του Συντάγματος, και εκτιμώ ότι η διαχείριση της εξουσίας, η καρέκλα, να το πω έτσι απλά, που προσβάλλει, όμως, πραγματικά την πολιτική η διαχείριση αυτή, είναι αυτή η οποία κρατάει αυτόν τον συμβιβασμό με όρους λειτουργίας που δεν αντιστοιχούν σε οργανωμένη πολιτεία». Κοινώς ο κλοιός σφίγγει και μπορεί να πέσουν και γαλάζιες μηνύσεις.

Θα γίνει της κακομοίρας

Με αυτά και με κείνα σε λίγο η τιμή της διαφήμισης στο κανάλι της Βουλής θα ΄ναι απλησίαστη. Θα σπάσουν τα μηχανάκι της AGB όταν το θέμα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή. Ξέρετε με το αμπαλάζ του «κράτους δικαίου» και την κατάσταση του στην Ελλάδα. Θα καθίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση; Θα το αντέξει;

Το φαινόμενο και η απόγνωση

Το φαινόμενο του κ. Θάνου Πλεύρη το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε … έξαρση! Εγώ το θεωρώ μάλλον λογικό. Κι όλα τα πράγματα έχουν την εξήγηση τους. Ο κ. Πλεύρης εκλέγεται στην Α΄Αθηνών – είναι η πιο δύσκολη εκλογική περιφέρεια, δεδομένου ότι τα «βαριά ονόματα» του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για «δευτεροκλασσάτους». Πόσο μάλλον που οι υπάρχουσες εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν λόγο για τρεις ή τέσσερις έδρες.

Τα «ορφανά» του Κασιδιάρη

Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο έχει γίνει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης που είχε αποφασίσει να κατέβει ακόμη μία φορά με σταυρό, «καπάρωσε» θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ενώ ο κ. Κώστας Μπακογιάννης που «φλέρταρε» έντονα με την ιδέα να είναι υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών, το γύρισε προς τον Δήμο. Ετσι κι ο κίνδυνος ο κ. Πλεύρης να την βλέπει τη Βουλή από το … πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας, είναι ορατός! Και δεδομένου ότι κ. Ηλίας Κασιδιάρης που «κάνει παιχνίδι» στην Α΄Αθηνών δεν φαίνεται ότι θα είναι – ή θα είναι; – εκ νέου υποψήφιος λόγω της σχετικής νομοθεσίας, ο κ. Πλεύρης αποφάσισε να «λεηλατήσει τα ορφανά του»! Κι ο τρόπος δεν είναι άλλος από το να αντιγράψει τον … μπαμπά του! Επιτυχώς! Όλα τα υπόλοιπα είναι «περί διαγραμμάτου»….

Ο κ. Φλωρίδης στη «σέντρα»

Εχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα – και δικαίως! – η αίθουσα στην οποία πρόκειται να εκδικαστεί το έγκλημα των Τεμπών. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά (;) στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη – ο οποίος δέχθηκε τα πυρά όχι μόνο συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η αναφορά όμως του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βασίλη Κικίλια πως η αίθουσα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας τόσο μεγάλης δίκης, τους ήρθε ξαφνικά εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και προσπαθούσαν να … αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα. Μέχρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για την … αρτιότητα της αίθουσας. Αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη κι «έδειξε» τον κ. Φλωρίδη. Να το θυμηθείτε πως το θέμα θα έχει συνέχεια….

Το «φάντασμα» του Σάντσεθ

Εχω την εντύπωση ότι στο Μέγαρο Μαξίμου – μάλλον στο υπόγειο… – πρέπει να έχουν βάλει στον τοίχο φωτογραφία του Πέντρο Σάντσεθ, του ισπανού πρωθυπουργού και όποιος είναι «στρεσαρισμένος» πηγαίνει και ρίχνει βελάκια για να εκτονωθεί. Και μετά επιστρέφει στο γραφείο του. Δεν εξηγείται διαφορετικά τόσο μένος και τόσο πάθος κατά του Σάντσεθ. Ερμηνεύσιμο φυσικά! Διότι άλλο να δίνει 5 δισ. ευρώ στους ισπανούς πολίτες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου κι άλλο ούτε 300 εκατ. ευρώ. Η διαφορά είναι εμφανής και ισχυρή.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
in Confidential 12.03.26

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
in Confidential 03.03.26

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Σύνταξη
Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Σύνταξη
Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Σύνταξη
Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βάιος Μπαλάφας
Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Σύνταξη
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Σύνταξη
Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Ελλάδα 26.03.26

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ – Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές
Κόσμος 26.03.26

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

