Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, φαντάζομαι πως όλοι είδατε τις σκηνές από το δικαστήριο της Λάρισας, στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών. Ποια πρεμιέρα δηλαδή, που το έργο αναβλήθηκε ήδη για μια εβδομάδα με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και δη του υπουργείου Δικαιοσύνης που ήταν υπεύθυνο για τη διοργάνωση.

Το φιάσκο

Έτσι είναι λατρεμένοι μου. Ξέρεις εδώ και πάααααρα πολύ καιρό πως θα γίνει μια δίκη. Ξέρεις επίσης ότι αυτή η δίκη θα έχει πολύ κόσμο στην αίθουσα λόγω της φύσης της. Βάλε δικηγόρους, κατηγορούμενους (δεκάδες τον αριθμό), γνωρίζεις ότι θα υπάρχει έντονο μιντιακό ενδιαφέρον και τι κάνεις; Φτιάχνεις μια αίθουσα που όλοι αυτοί δεν χωράνε και είναι παστωμένοι σαν σαρδέλες. Και ξαναλέω, γνώριζες. Υποτίθεται μάλιστα ότι έσκασε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να δημιουργήσεις μια αίθουσα με τέτοιες προδιαγραφές. Τίποτε απ΄όλα αυτά δεν βγήκε και το φιάσκο, γιατί περί φιάσκου πρόκειται το χρεώνεται όλο το Μαξίμου!

Το μπαλάκι

Το οποίο Μαξίμου δεν ξέρω για πόσο θα στηρίζει τον υπουργό Δικαιοσύνης. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψέλλιζε κάποιες δικαιολογίες περί αριθμημένων θέσεων που δημιουργήθηκαν κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων αρχών, κάτι περίεργα που ουδείς κατάλαβε και ουδείς θέλησε να καταλάβει. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πως βρέθηκαν στο δικαστήριο εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν κάθε λόγο να βρίσκονται εκεί και δεν πήγαν απλώς για να περάσουν τη μέρα τους. Επί του προκειμένου λοιπόν η Πολιτεία αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό ουδόλως πτοεί βεβαίως τους κυβερνητικούς που ρίχνουν το μπαλάκι σε πολιτικά πρόσωπα «που δεν θέλουν να γίνει η δίκη».

Ζει για τη δίκη

Και φυσικά οι κυβερνητικές καμπάνες χτυπάνε κατά κύριο λόγο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, της Πλεύσης. Αυτή δείχνουν από το Μαξίμου αλλά προφανώς δεν έχουν καταλάβει κάτι βασικό. Πως η πρόεδρος της Πλεύσης ζει γι’ αυτή τη δίκη. Που αλλού θα βρεθούν τόσες κάμερες μαζεμένες να την καταγράφουν όταν θα αγορεύει ή όταν θα ξεσηκώνει τον κόσμο -καθώς είναι και κομμάτι αψιά που λένε και στην Κρήτη; Όταν έκανε ροντέο κάθε συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που γινόταν κεκλεισμένων των θυρών, πιστεύει κανείς ότι δεν θα δώσει ρέστα σε τέτοια δίκη;

Τα μέτρα

Τα περισσότερα ΜΜΕ βέβαια ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου, με τα μέτρα ανακούφισης δηλαδή που ανακοίνωσε αναφορικά με τις συνέπειες του πολέμου. Όπως ήταν αναμενόμενο δεν είχαμε εξαλλοσύνες, 300 εκατομμυριάκια που εν πολλοίς θα τα χρεωθούν όσοι… παίζουν ηλεκτρονικό τζόγο. Μέρος τους δηλαδή θα βγει από τη συγκεκριμένη φορολογία. Εντάξει, η κρίση δεν είναι και εξοπλισμοί που δίνουμε αβέρτα δις. ευρώ σε Ισραηλινούς, Αμερικάνους και λοιπούς πωλητές. Δεν ξέρω αν το είδατε αλλά έρχεται κι άλλο κοστουμάκι αξίας 5 δισ. ευρώ προκειμένου να έχουμε μια «απ΄ τις πιο ισχυρές πολεμικές αεροπορίες της Ευρώπης». Έτσι ειπώθηκε στο ΚΥΣΕΑ.

«Χουβαρνταλίκια»

Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια είναι πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος. Από την απάντηση του κρίνονται πολλά. Αν κρατήσει πολύ τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει «ρήτρα διαφυγής» – «έχουμε δύο δισεκατομμύρια να δώσουμε και δεν μας αφήνουν οι Βρυξέλλες» έλεγε χάριν αστεϊσμού κυβερνητική πηγή και συμπλήρωνε πως αυτά δεν θα τα πάρει ο Δένδιας για όπλα, γιατί αυτός έχει ήδη “ρήτρα διαφυγής” για τις αμυντικές δαπάνες»! Αλλά η διάρκεια του πολέμου, εκτός των άλλων «ταλαιπωρεί» και τους … «υπουργίσιμους» βουλευτές, διότι – και λογικό το βρίσκω – δεν μπορεί να γίνει ανασχηματισμός μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Βέβαια οι άνθρωποι έχουν μπει σε έξοδα, έραψαν καινούργια κοστούμια, αλλά λίγη υπομονή ακόμη. Πόση; Εξαρτάται από τις διαθέσεις του Νετανιάχου και του Τραμπ – κυρίως του πρώτου!

Λίγη υπομονή

Δεν ξέρω αν το προσέξατε ότι μετά από την «καταιγίδα» των διαρροών περί πρόωρων εκλογών – Ιούνιο ή φθινόπωρο, έλεγαν – το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου «πάτησε φρένο»! Το σύστημα του Μαξίμου, λοιπόν, κατά τις καινούργιες διαρροές, απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτό «μετά βδελυγμίας»! Είναι δυνατόν ένας σώφρων πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο περιβάλλον να να προκηρύξει πρόωρες εκλογές – και να χρειάζεται βοήθεια για να σχηματίσει κυβέρνηση, που δεν του δίνει όμως κανείς, λέω εγώ; Ως εκ τούτου «λήξις συναγερμού» μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να σταλεί εκ νέου το μήνυμα «όπου δει»….

Αλλος για Χίο τράβηξε…

Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς, στη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του κόμματος κ. Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται να υποβάλει την παραίτηση του. Ηδη δηλαδή βρίσκεται με το «ένα πόδι» εκτός του κόμματος «αλά μπρατσέτα» με την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Τελικά από την δωδεκαμελή κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο πλευρό της πλειοψηφίας βρίσκονται μόνο τρεις βουλευτές – η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Επίσης είναι βέβαιο ότι αποχωρώντας από τη Νέα Αριστερά σε δεύτερο χρόνο, ο κ. Χαρίτσης θα πάρει μαζί του ένα σημαντικό αριθμό στελεχών και ένα μέρος της κομματικής βάσης. Το θέμα είναι πότε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις του….