Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Confidential

Eμπιστευτικά
 24 Μαρτίου 2026, 08:00

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, φαντάζομαι πως όλοι είδατε τις σκηνές από το δικαστήριο της Λάρισας, στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών. Ποια πρεμιέρα δηλαδή, που το έργο αναβλήθηκε ήδη για μια εβδομάδα με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και δη του υπουργείου Δικαιοσύνης που ήταν υπεύθυνο για τη διοργάνωση.

Το φιάσκο

Έτσι είναι λατρεμένοι μου. Ξέρεις εδώ και πάααααρα πολύ καιρό πως θα γίνει μια δίκη. Ξέρεις επίσης ότι αυτή η δίκη θα έχει πολύ κόσμο στην αίθουσα λόγω της φύσης της. Βάλε δικηγόρους, κατηγορούμενους (δεκάδες τον αριθμό), γνωρίζεις ότι θα υπάρχει έντονο μιντιακό ενδιαφέρον και τι κάνεις; Φτιάχνεις μια αίθουσα που όλοι αυτοί δεν χωράνε και είναι παστωμένοι σαν σαρδέλες. Και ξαναλέω, γνώριζες. Υποτίθεται μάλιστα ότι έσκασε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να δημιουργήσεις μια αίθουσα με τέτοιες προδιαγραφές. Τίποτε απ΄όλα αυτά δεν βγήκε και το φιάσκο, γιατί περί φιάσκου πρόκειται το χρεώνεται όλο το Μαξίμου!

Το μπαλάκι

Το οποίο Μαξίμου δεν ξέρω για πόσο θα στηρίζει τον υπουργό Δικαιοσύνης. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψέλλιζε κάποιες δικαιολογίες περί αριθμημένων θέσεων που δημιουργήθηκαν κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων αρχών, κάτι περίεργα που ουδείς κατάλαβε και ουδείς θέλησε να καταλάβει. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πως βρέθηκαν στο δικαστήριο εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν κάθε λόγο να βρίσκονται εκεί και δεν πήγαν απλώς για να περάσουν τη μέρα τους. Επί του προκειμένου λοιπόν η Πολιτεία αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό ουδόλως πτοεί βεβαίως τους κυβερνητικούς που ρίχνουν το μπαλάκι σε πολιτικά πρόσωπα «που δεν θέλουν να γίνει η δίκη».

Ζει για τη δίκη

Και φυσικά οι κυβερνητικές καμπάνες χτυπάνε κατά κύριο λόγο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, της Πλεύσης. Αυτή δείχνουν από το Μαξίμου αλλά προφανώς δεν έχουν καταλάβει κάτι βασικό. Πως η πρόεδρος της Πλεύσης ζει γι’ αυτή τη δίκη. Που αλλού θα βρεθούν τόσες κάμερες μαζεμένες να την καταγράφουν όταν θα αγορεύει ή όταν θα ξεσηκώνει τον κόσμο -καθώς είναι και κομμάτι αψιά που λένε και στην Κρήτη; Όταν έκανε ροντέο κάθε συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που γινόταν κεκλεισμένων των θυρών, πιστεύει κανείς ότι δεν θα δώσει ρέστα σε τέτοια δίκη;

Τα μέτρα

Τα περισσότερα ΜΜΕ βέβαια ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου, με τα μέτρα ανακούφισης δηλαδή που ανακοίνωσε αναφορικά με τις συνέπειες του πολέμου. Όπως ήταν αναμενόμενο δεν είχαμε εξαλλοσύνες, 300 εκατομμυριάκια που εν πολλοίς θα τα χρεωθούν όσοι… παίζουν ηλεκτρονικό τζόγο. Μέρος τους δηλαδή θα βγει από τη συγκεκριμένη φορολογία. Εντάξει, η κρίση δεν είναι και εξοπλισμοί που δίνουμε αβέρτα δις. ευρώ σε Ισραηλινούς, Αμερικάνους και λοιπούς πωλητές. Δεν ξέρω αν το είδατε αλλά έρχεται κι άλλο κοστουμάκι αξίας 5 δισ. ευρώ προκειμένου να έχουμε μια «απ΄ τις πιο ισχυρές πολεμικές αεροπορίες της Ευρώπης». Έτσι ειπώθηκε στο ΚΥΣΕΑ.

«Χουβαρνταλίκια»

Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια είναι πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος. Από την απάντηση του κρίνονται πολλά. Αν κρατήσει πολύ τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει «ρήτρα διαφυγής» – «έχουμε δύο δισεκατομμύρια να δώσουμε και δεν μας αφήνουν οι Βρυξέλλες» έλεγε χάριν αστεϊσμού κυβερνητική πηγή και συμπλήρωνε πως αυτά δεν θα τα πάρει ο Δένδιας για όπλα, γιατί αυτός έχει ήδη “ρήτρα διαφυγής” για τις αμυντικές δαπάνες»! Αλλά η διάρκεια του πολέμου, εκτός των άλλων «ταλαιπωρεί» και τους … «υπουργίσιμους» βουλευτές, διότι – και λογικό το βρίσκω – δεν μπορεί να γίνει ανασχηματισμός μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Βέβαια οι άνθρωποι έχουν μπει σε έξοδα, έραψαν καινούργια κοστούμια, αλλά λίγη υπομονή ακόμη. Πόση; Εξαρτάται από τις διαθέσεις του Νετανιάχου και του Τραμπ – κυρίως του πρώτου!

Λίγη υπομονή

Δεν ξέρω αν το προσέξατε ότι μετά από την «καταιγίδα» των διαρροών περί πρόωρων εκλογών – Ιούνιο ή φθινόπωρο, έλεγαν – το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου «πάτησε φρένο»! Το σύστημα του Μαξίμου, λοιπόν, κατά τις καινούργιες διαρροές, απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτό «μετά βδελυγμίας»! Είναι δυνατόν ένας σώφρων πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο περιβάλλον να να προκηρύξει πρόωρες εκλογές – και να χρειάζεται βοήθεια για να σχηματίσει κυβέρνηση, που δεν του δίνει όμως κανείς, λέω εγώ; Ως εκ τούτου «λήξις συναγερμού» μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να σταλεί εκ νέου το μήνυμα «όπου δει»….

Αλλος για Χίο τράβηξε…

Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς, στη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του κόμματος κ. Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται να υποβάλει την παραίτηση του. Ηδη δηλαδή βρίσκεται με το «ένα πόδι» εκτός του κόμματος «αλά μπρατσέτα» με την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Τελικά από την δωδεκαμελή κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο πλευρό της πλειοψηφίας βρίσκονται μόνο τρεις βουλευτές – η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Επίσης είναι βέβαιο ότι αποχωρώντας από τη Νέα Αριστερά σε δεύτερο χρόνο, ο κ. Χαρίτσης θα πάρει μαζί του ένα σημαντικό αριθμό στελεχών και ένα μέρος της κομματικής βάσης. Το θέμα είναι πότε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις του….

World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
in Confidential 12.03.26

Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ' τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
in Confidential 03.03.26

Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
