Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Confidential

Eμπιστευτικά
 17 Μαρτίου 2026, 08:00

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, η κυβέρνηση ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική στο θέμα των υποκλοπών που ειλικρινά μου θυμίζει τη στάση της φίλης μου της Ντιντής όταν πριν από μερικά χρόνια είχε ερωτευθεί σφόδρα έναν λαϊκό τύπο, ο οποίος μήτε να της ρίξει ούτε ένα βλέφαρο. Έπεσε να πεθάνει η Ντιντή, και δώστου από δω, δώστου από εκεί, σκέφτηκε να καψουρέψει το αμόρε (που ήταν αμόρε μόνο στο δικό τη μυαλό βέβαια) και άρχιζε να το παίζει αδιάφορη. Θεωρούσε δηλαδή πως ο τύπος θα έτρεχε από πίσω της σαν το σκυλάκι. Φευ. Συνέχισε να το παίζει αδιάφορη η Ντιντή και μάλιστα διαλαλούσε την αδιαφορία της δεξιά και αριστερά. Πως το κάνει ο υπουργός Άδωνις τώρα στις κάμερες, όταν ερωτάται για το θέμα και το χαρακτηρίζει «αδιάφορο»; Σαν τη Ντιντί κι αυτός.

Η βιασύνη του κ. Μαρινάκη

Όπως ήταν αναμενόμενο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε για τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, του επιχειρηματία-πρώην στρατιωτικού της Intellexa, πως η εταιρεία του συνδιαλέγεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Και τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης; Πως κάποιοι έχουν θεοποιήσει την απόφαση ενός μονομελούς πλημμελειοδικείου και ότι αγνοούν κοτζάμ Άρειο Πάγο, ο οποίος και αποφάνθηκε πως δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο. Βιάζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όχι μόνο…

Ξεχασιάρης

…Ξεχνάει κιόλας. Ξεχνά δηλαδή πως κοτζάμ Άρειος Πάγος άφησε τρομερά κενά στην έρευνα, τα οποία στη συνέχεια κλήθηκαν να καλύψουν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας της δίκης των υποκλοπών. Λησμονεί ο κ. Μαρινάκης ότι ο πρώην αντιεισαγγελέας κ. Ζήσης, έβγαλε λάδι μάρτυρα, ο οποίος με τα νέα δεδομένα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδορκίας. Για να μην αναφερθούμε και στα υπόλοιπα κενά της έρευνας του Άρειου Πάγου γιατί θα κλάψουνε μανούλες. Και γενικότερα καλά θα κάνουν να μην αναφέρονται συχνά τον Άρειο Πάγο οι της κυβέρνησης. Το πόσο… καλή ήταν η έρευνα που έγινε αποδείχθηκε στη δίκη.

Μόνο η αρχή

Και βέβαια, καλό θα ήταν εκεί στην κυβέρνηση να ρίξουν λίγο τους τόνους καθώς δεν ξέρουν τι μπορεί να τους ξημερώσει. Λέω εγώ τώρα, ότι ο κ. Ντίλιαν έστειλε ένα μήνυμα. Ποιός ξέρει τι άλλο μπορεί να γνωρίζει και να μπορεί να αποδείξει; Μαθαίνω πάντως ότι το μήνυμα έχει φτάσει στο Μαξίμου και το επιτελείο του πρωθυπουργού Κυριάκου βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού αναφορικά με το πως θα χειριστούν την κρίση – εάν αυτή χειροτερέψει. Αν δηλαδή βγει αύριο ο κ. Ντίλιαν και δώσει κάποια απόδειξη -λέμε τώρα- που θα εμπλέκει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος (νυν ή πρώην), στην υπόθεση. Λέμε αν…

Τιμολόγια

Το θέμα είναι ότι από κοντά θα την πληρώσει και ο Λαβράνος τώρα. Αναφέρομαι στον έτερο επιχειρηματία που έχει καταδικασθεί για τις υποκλοπές, τον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη και κάποιων υπουργών (νυν και πρώην) της κυβέρνησης. Το λέω καθώς μαθαίνω ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που τον εμπλέκει άγρια στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια της Κρίκελ. Κάτι εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, δεν είναι λίγα. Ένα πουλάκι μου’ χε πει ότι ο πρωτόδικα καταδικασμένος είχε βάλει λυτούς και δεμένους να τον γλιτώσουν απ’ την υπόθεση. Αν έως τώρα κάτι τέτοιο φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο, από εδώ και πέρα μοιάζει αδύνατον… Για περισσότερες πληροφορίες στον Οικονομικό Εισαγγελέα…

Αλλα πέντε δισ. ευρώ για όπλα

Μπορεί να ζορίζεστε με την ακρίβεια, ο μισθός σας να μην φτάνει να καλύψει τις ανάγκες του μήνα, να τσακώνεστε με το ιδιοκτήτη του σπιτιού σας γιατί ενδεχομένως καθυστερείτε το ενοίκιο, να «απειλείστε» με … εγκεφαλικό μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά πρέπει να είστε περήφανοι! Θα δώσουμε άλλα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε οπλικά συστήματα! Μπορεί ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να δοθείσης να κάνει λόγο για «δημοσιονομική εγκράτεια», αλλά αυτό αφορά στις ανάγκες της κοινωνίας – δεν αφορά στους πολεμικούς εξοπλισμούς! Γιατί έτσι ρε φίλε είμαστε large τύποι εμείς!

Η Άννα και το Predator

Μετά το μικρό διάλειμμα για τα όπλα, ας θυμηθούμε την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, καθώς διαρροές από την Αρχή για το ξέπλυμα φέρεται να στέλνουν στον τάκο τον ίδιο τον κ. Παναγόπουλο, την πρώην γραμματέα του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, αλλά και τον σύντροφο της τελευταίας που έχει πάρει ουκ ολίγες συμβάσεις με το δημόσιο τα τελευταία χρόνια μέσω εταιρειών του. Και γιατί τους στέλνουν στον τάκο; Για αδήλωτα εισοδήματα, μην φαντάζεται κάτι εκατομμύρια λένε πως είναι, τώρα, αλήθεια ή ψέματα, δεν ξέρω να σας πω. A propo, για την ιστορία και μόνο να υπενθυμίσω ότι η κα Στρατινάκη ήταν ανάμεσα στα θύματα του Predator. Και επίσης απ’ τα άτομα που δεν κατέθεσαν έγκληση εις βάρος των 4 καταδικασθέντων για την υπόθεση.

Σύνεδροι

Χθες όλη μέρα γυρνούσα στα καφέ της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθώντας να μάθω τι συσχετισμούς έβγαλαν οι κάλπες για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Για τα όσα θα σας πω δεν «βάζω και το χέρι μου στη φωτιά», αλλά έχω την εντύπωση πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν – κι αυτό το ξέρετε – κερδισμένος ήταν ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκλέγοντας του 2.200 αντιπροσώπους από τους 3.800 εκλεγμένους. Από εκεί και πέρα έγινε ένας μικρός χαμός για το ποιος ήταν δεύτερος. Άλλοι έλεγαν πως το χαρτί το πήρε ο Μανόλης Χριστοδουλάκης, άλλοι πόνταραν στον Χάρη Δούκα. Σε κάθε περίπτωση εγώ συστήνω υπομονή. Δεν αργεί και τόσο το συνέδριο. Εκεί θα δούμε πόσα απίδια χωράει ο σάκος.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Κόσμος
Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
in Confidential 12.03.26

Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ' τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
in Confidential 03.03.26

Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
in Confidential 27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ' εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»
in Confidential 26.02.26

Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»

Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ
in Confidential 25.02.26

Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ' το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
in Confidential 24.02.26

Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.
in Confidential 23.02.26

Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Inbox 17.03.26

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Σύνταξη
Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Σύνταξη
Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Σύνταξη
«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

Σύνταξη
«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Σύνταξη
Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
