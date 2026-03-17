Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, η κυβέρνηση ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική στο θέμα των υποκλοπών που ειλικρινά μου θυμίζει τη στάση της φίλης μου της Ντιντής όταν πριν από μερικά χρόνια είχε ερωτευθεί σφόδρα έναν λαϊκό τύπο, ο οποίος μήτε να της ρίξει ούτε ένα βλέφαρο. Έπεσε να πεθάνει η Ντιντή, και δώστου από δω, δώστου από εκεί, σκέφτηκε να καψουρέψει το αμόρε (που ήταν αμόρε μόνο στο δικό τη μυαλό βέβαια) και άρχιζε να το παίζει αδιάφορη. Θεωρούσε δηλαδή πως ο τύπος θα έτρεχε από πίσω της σαν το σκυλάκι. Φευ. Συνέχισε να το παίζει αδιάφορη η Ντιντή και μάλιστα διαλαλούσε την αδιαφορία της δεξιά και αριστερά. Πως το κάνει ο υπουργός Άδωνις τώρα στις κάμερες, όταν ερωτάται για το θέμα και το χαρακτηρίζει «αδιάφορο»; Σαν τη Ντιντί κι αυτός.

Η βιασύνη του κ. Μαρινάκη

Όπως ήταν αναμενόμενο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε για τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, του επιχειρηματία-πρώην στρατιωτικού της Intellexa, πως η εταιρεία του συνδιαλέγεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Και τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης; Πως κάποιοι έχουν θεοποιήσει την απόφαση ενός μονομελούς πλημμελειοδικείου και ότι αγνοούν κοτζάμ Άρειο Πάγο, ο οποίος και αποφάνθηκε πως δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο. Βιάζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όχι μόνο…

Ξεχασιάρης

…Ξεχνάει κιόλας. Ξεχνά δηλαδή πως κοτζάμ Άρειος Πάγος άφησε τρομερά κενά στην έρευνα, τα οποία στη συνέχεια κλήθηκαν να καλύψουν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας της δίκης των υποκλοπών. Λησμονεί ο κ. Μαρινάκης ότι ο πρώην αντιεισαγγελέας κ. Ζήσης, έβγαλε λάδι μάρτυρα, ο οποίος με τα νέα δεδομένα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδορκίας. Για να μην αναφερθούμε και στα υπόλοιπα κενά της έρευνας του Άρειου Πάγου γιατί θα κλάψουνε μανούλες. Και γενικότερα καλά θα κάνουν να μην αναφέρονται συχνά τον Άρειο Πάγο οι της κυβέρνησης. Το πόσο… καλή ήταν η έρευνα που έγινε αποδείχθηκε στη δίκη.

Μόνο η αρχή

Και βέβαια, καλό θα ήταν εκεί στην κυβέρνηση να ρίξουν λίγο τους τόνους καθώς δεν ξέρουν τι μπορεί να τους ξημερώσει. Λέω εγώ τώρα, ότι ο κ. Ντίλιαν έστειλε ένα μήνυμα. Ποιός ξέρει τι άλλο μπορεί να γνωρίζει και να μπορεί να αποδείξει; Μαθαίνω πάντως ότι το μήνυμα έχει φτάσει στο Μαξίμου και το επιτελείο του πρωθυπουργού Κυριάκου βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού αναφορικά με το πως θα χειριστούν την κρίση – εάν αυτή χειροτερέψει. Αν δηλαδή βγει αύριο ο κ. Ντίλιαν και δώσει κάποια απόδειξη -λέμε τώρα- που θα εμπλέκει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος (νυν ή πρώην), στην υπόθεση. Λέμε αν…

Τιμολόγια

Το θέμα είναι ότι από κοντά θα την πληρώσει και ο Λαβράνος τώρα. Αναφέρομαι στον έτερο επιχειρηματία που έχει καταδικασθεί για τις υποκλοπές, τον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη και κάποιων υπουργών (νυν και πρώην) της κυβέρνησης. Το λέω καθώς μαθαίνω ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που τον εμπλέκει άγρια στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια της Κρίκελ. Κάτι εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, δεν είναι λίγα. Ένα πουλάκι μου’ χε πει ότι ο πρωτόδικα καταδικασμένος είχε βάλει λυτούς και δεμένους να τον γλιτώσουν απ’ την υπόθεση. Αν έως τώρα κάτι τέτοιο φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο, από εδώ και πέρα μοιάζει αδύνατον… Για περισσότερες πληροφορίες στον Οικονομικό Εισαγγελέα…

Αλλα πέντε δισ. ευρώ για όπλα

Μπορεί να ζορίζεστε με την ακρίβεια, ο μισθός σας να μην φτάνει να καλύψει τις ανάγκες του μήνα, να τσακώνεστε με το ιδιοκτήτη του σπιτιού σας γιατί ενδεχομένως καθυστερείτε το ενοίκιο, να «απειλείστε» με … εγκεφαλικό μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά πρέπει να είστε περήφανοι! Θα δώσουμε άλλα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε οπλικά συστήματα! Μπορεί ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να δοθείσης να κάνει λόγο για «δημοσιονομική εγκράτεια», αλλά αυτό αφορά στις ανάγκες της κοινωνίας – δεν αφορά στους πολεμικούς εξοπλισμούς! Γιατί έτσι ρε φίλε είμαστε large τύποι εμείς!

Η Άννα και το Predator

Μετά το μικρό διάλειμμα για τα όπλα, ας θυμηθούμε την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, καθώς διαρροές από την Αρχή για το ξέπλυμα φέρεται να στέλνουν στον τάκο τον ίδιο τον κ. Παναγόπουλο, την πρώην γραμματέα του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, αλλά και τον σύντροφο της τελευταίας που έχει πάρει ουκ ολίγες συμβάσεις με το δημόσιο τα τελευταία χρόνια μέσω εταιρειών του. Και γιατί τους στέλνουν στον τάκο; Για αδήλωτα εισοδήματα, μην φαντάζεται κάτι εκατομμύρια λένε πως είναι, τώρα, αλήθεια ή ψέματα, δεν ξέρω να σας πω. A propo, για την ιστορία και μόνο να υπενθυμίσω ότι η κα Στρατινάκη ήταν ανάμεσα στα θύματα του Predator. Και επίσης απ’ τα άτομα που δεν κατέθεσαν έγκληση εις βάρος των 4 καταδικασθέντων για την υπόθεση.

Σύνεδροι

Χθες όλη μέρα γυρνούσα στα καφέ της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθώντας να μάθω τι συσχετισμούς έβγαλαν οι κάλπες για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Για τα όσα θα σας πω δεν «βάζω και το χέρι μου στη φωτιά», αλλά έχω την εντύπωση πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν – κι αυτό το ξέρετε – κερδισμένος ήταν ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκλέγοντας του 2.200 αντιπροσώπους από τους 3.800 εκλεγμένους. Από εκεί και πέρα έγινε ένας μικρός χαμός για το ποιος ήταν δεύτερος. Άλλοι έλεγαν πως το χαρτί το πήρε ο Μανόλης Χριστοδουλάκης, άλλοι πόνταραν στον Χάρη Δούκα. Σε κάθε περίπτωση εγώ συστήνω υπομονή. Δεν αργεί και τόσο το συνέδριο. Εκεί θα δούμε πόσα απίδια χωράει ο σάκος.