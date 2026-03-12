newspaper
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

 12 Μαρτίου 2026, 08:00

Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, οι Ιρανοί λένε πως το πετρέλαιο θα φτάσει στα 200 δολάρια το βαρέλι, το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά ο Τραμπ δείχνει να το ξανασκέφτεται. Κατά πως φαίνεται υπάρχει ρωγμή στη συμμαχία των δύο, παρά τους διάφορους λεονταρισμούς που ακούγονται από την αμερικανική πλευρά. Αυτά βέβαια ουδόλως μας απασχολούν στην Ελλάδα καθώς η κυβέρνηση βρήκε τρόπο να καταπολεμήσει τα fake news!!!

Κάν’το όπως το Ιράν και η Κίνα

Κακώς λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή μάχεται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τουναντίον σε ό,τι τη βολεύει αποτελούν το παράδειγμά της. Κάπως έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε πως θα ζητήσει ταυτοποίηση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις πλατφόρμες. Με απλά λόγια θα απαιτήσει από την Meta, το Χ, το TikTok κλπ. να ζητούν την ταυτοποίηση των χρηστών με δελτία ταυτότητας κλπ. ώστε να γνωρίζουν οι πλατφόρμες ποιοι είναι οι χρήστες τους. Για την ιστορία λατρεμένοι μου, αυτή την πολιτική μέχρι στιγμής την έχουν ακολουθήσει το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία του Πούτιν! Από κοντά και η Ελλάδα του Παύλου Μαρινάκη και του πρωθυπουργού Κυριάκου. Κερδάμε αδέλφια!

Πρεμούρα

Το διήμερο συνέδριο πάντως για τα fake news ήταν για γέλια. Δεν υπάρχει αυτό, να έρχονται οι ελεγχόμενοι -εν προκειμένω μια κυβέρνηση όποια κι αν είναι αυτή- και να θέτει τους όρους ελέγχου του από τα μέσα ενημέρωσης. Και για να προλάβω τους κακεντρεχείς, η νομοθεσία στο διαδίκτυο είναι συγκεκριμένη και εφαρμόζεται. Έχουν ήδη υπάρξει καταδίκες λογαριασμών στα ΜΚΔ που υπέπεσαν στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης ή των απειλών και παράνομων πράξεων μέσω Διαδικτύου. Κατά συνέπεια, προς τι η πρεμούρα του κ. Μαρινάκη;

Χρυσόψαρα

Και ήταν για γέλια επειδή εμφανίστηκαν ως… ειδικοί στα social media στελέχη της ΝΔ που οι διοργανωτές απέκρυπταν τη σχέση τους με το κόμμα. Εμφανίστηκαν δημοσιογράφοι που δεν κρατάνε καμία δεοντολογία και η στήριξή τους στην κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από προκλητική. Το πιο εντυπωσιακό; Μίλησαν για τα fake news δημοσιογράφοι που στο παρελθόν έχουν αποδεδειγμένα διασπείρει οι ίδιοι fake news και μετά κλήθηκαν να μαζέψουν τα αμάζευτα… Έτσι για να μην νομίζουν στο Μαξίμου πως έχουμε μνήμη χρυσόψαρου στο Ελλάντα.

Αντιπυρηνικό κίνημα

Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι την άλλη πρεμούρα της κυβέρνησης και δη του πρωθυπουργού Κυριάκου να μπλέξει τη χώρα με την πυρηνική ενέργεια. Το σύστημα Μεγάρου Μαξίμου διαρρέει πως η απόφαση για την εγκατάσταση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων είναι ειλημμένη και «τα σκυλιά δεμένα»! Να δούμε, θα κατορθώσει ο πρωθυπουργός να δημιουργήσει και … αντιπυρηνικό κίνημα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές;

Θράσος

Μαθαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ και στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη είναι έκπληκτοι με το θράσος της κυρίας Αννα Διαμαντοπούλου. Το τι της σέρνουν στις κατ΄ ιδίαν συνομιλίες δεν λέγεται. Επί παραδείγματι την ενόχλησε η «συστράτευση» του πρώην υφυπουργού Παιδείας της κυβέρνησης Τσίπρα, κ. Θεόδωρου Πελεγρίνη, γιατί , λέει, όταν ήταν πρύτανης αρνήθηκε να εφαρμόσει το νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Και δεν ενοχλήθηκε με την «συστράτευση» του κ. Μιχάλη Νεονάκη, που επί των ημερών του η Χαριλάου Τρικούπη θεωρούνταν ως η μεγαλύτερη … «ΕΛΔΕ» – Εταιρεία Λήψης και Διαχείρισης Εντολών – στα χρόνια του Χρηματιστηρίου! Κι είναι λογικό να μην ενοχλείται με τον κ. Νεονάκη, διότι είναι δικός της – αυτή τον έβαλε στη λίστα της «διεύρυνσης»…. Κι αυτό είναι το λιγότερο που λένε.

Στο Στρασβούργο

Το ΠΑΣΟΚ φόρεσε τα καλά του πάντως χθες και εμφανίστηκε στο Στρασβούργο στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τις υποκλοπές με αφορμή την τελευταία δίκη και την καταδίκη των επιχειρηματιών, Ελλήνων και Ισραηλινών που μπλέχτηκαν με το Predator. Το επόμενο ματς αναμένεται να δοθεί στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού Κυριάκου για το κράτος δικαίου. Εκεί το πράγμα θα έχει άλλη αίγλη…

Μέτρα

Θα ενημερωθήκατε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για να εμποδίσει ένα ενδεχόμενο κύμα ανατιμήσεων στην βενζίνη και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σωστά! Ομως τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πάρει την … «ανηφόρα»! Και χθες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Κυρανάκης ερωτηθείς σχετικά δήλωσε «όσες εβδομάδες διαρκούν αυτά που βλέπετε στους δέκτες σας, οι τιμές θα αυξάνονται»! Την ίδια ώρα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, αυξάνονται και τα ποσοστά της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις συγκεκριμένων εταιρειών. Πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, αγαπημένοι μου και ομολογουμένως πρωτόγνωρο στα χρονικά. Λέτε η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της χώρας να είναι απόγονοι του φον Μαζόχ; Αναρωτιέμαι…

Στην ουσία

Στην ουσία των μέτρων τώρα, το πλαφόν λέει, θα μπει στο περιθώριο του κέρδους. Αυτό σημαίνει, αν κατάλαβα καλά, πως εκείνοι που πουλούν καύσιμα για παράδειγμα μπορεί να έχουν μόνιμα την τιμή στο ανώτατο σημείο του πλαφόν. Ας πούμε για παράδειγμα στο 1,9 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη. Νόμιμοι είναι, από την άλλη όμως αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων ουδείς θα μπορεί να τους κατηγορήσει ότι δεν ρίχνουν και οι ίδιοι τις τιμές. «Εδώ θα λειτουργήσει ο νόμος της αγοράς», μου είπε η φίλη μου η Ντιντί. «Θα δει ο ένας βενζινάς πως ο δίπλα ρίχνει την τιμή και οι πελάτες προτιμούν αυτόν και μοιραία θα ρίξει και αυτός τις τιμές». Χλωμό το βλέπω, αν κρίνω απ’ το πως πάνε εδώ και καιρό οι τιμές των σούπερ μάρκετ όπου οι διαφορές στα προϊόντα είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση για να τα ελέγχεις αυτά και να έχεις κανονική εικόνα της αγοράς θα πρέπει να διενεργείς ελέγχους. Και όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή η κυβέρνηση έχει ένα θέμα με τους ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, κάθε φύσεως. Και μην παραμυθιάζεστε με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις περί προστίμων σε εταιρείες. Μέχρι να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, φέξε μου και γλίστρησα…

World
Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

