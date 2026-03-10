Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λίγο ακόμα να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και προβλέπω ότι οι δημοσκοπικές εταιρίες (κάποιες τουλάχιστον) θα βγάλουν αυτοδύναμη τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο, αφεντικό για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ομολογώ πως δεν περίμενα ότι θα είμασταν τόσο πολεμολάγνοι. Λες βλακείες, μου λέει η φίλη μου η Ντιντί. Ο κόσμος που λατρεύει τον Κυριάκο αναγνωρίζει ότι η σταθερότητα έρχεται μέσα απ’ τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα και ό,τι άλλο αγοράσει αυτή η θεάρεστη κυβέρνηση. Δεν τολμώ να ψελλίσω καν πως κάτι τέτοια κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και μετά ήρθε ο λογαριασμός βαρύς και ασήκωτος, αλλά κι εδώ η Ντιντί είχε επιχείρημα. «Και σένα τι σε νοιάζει; Σάμπως εμείς θα τα πληρώσουμε; Η πλέμπα πληρώνει, η πλέμπα αποθεώνει».

Απορία (1)

Έχω μια απορία βέβαια που καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν μπορεί να λύσει. Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται τόσο καταγράφεται σημαντική αύξηση των τιμών με πρώτο και καλύτερο τα καύσιμα. Ήδη στην εβδομάδα πάνω έχουν τσιμπήσει υπερβολικά πολύ, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει σε αρκετά σημεία της χώρας και δη στα νησιά τα 2 ευρώ το λίτρο (η φίλη μου η Μαριάντζελα που ευρίσκεται αυτές τις μέρες στη Μήλο την κατέγραψε στα 2,30 το λίτρο), ομοίως συμβαίνουν τα ίδια με το πετρέλαιο και το αέριο κίνησης. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν στην εβδομάδα έχουν πάρει τόσο πολύ απάνω, τί θα γίνει αν ο πόλεμος κρατήσει κανένα μήνα; Δεν τολμώ να πω παραπάνω.

Απορία (2)

Γιατί -συνεχίζω την απορία από εκεί που την άφησα- δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Η αύξησή τους θα συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, με αποτέλεσμα να δούμε αντίστοιχες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ κλπ. Και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει με αυτές τις αυξήσεις. Δεν είναι συγκυριακές. Άπαξ και μπουν οι τιμές δύσκολα έως ποτέ κατεβαίνουν μετά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος έριχνε τις αυξήσεις στον πόλεμο και οι τιμές στα προϊόντα είχαν πάρει την άνοδο έξι μήνες πριν τουλάχιστον. Και βεβαίως στη συνέχεια ουδέποτε κατέβηκαν οι τιμές. Κάτι αντίστοιχο φοβάμαι πως θα γίνει και εδώ. Αλλά είπαμε, ΝΔ σχεδόν αυτοδύναμη σύμφωνα με συγκεκριμένες εταιρείες μετρήσεων.

Είναι η ώρα των … pass

Αλλά για να διατηρηθούν τα δημοσκοπικά κέρδη πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, μετά από την σύσκεψη που έκαναν χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, διέρρευσαν πως εντός των ημερών πρόκειται να γίνουν «παρεμβάσεις» – τουτέστιν να αρχίσουν να χορηγούνται διάφορα … pass, από το ύψος των οποίων θα κριθεί και η κυβερνητική αξιοπιστία. Πάντως τα σενάρια που «έβλεπαν» large αύξηση στον κατώτατο μισθό, αποτελούν πλέον παρελθόν! Είναι το … «πρώτο θύμα» του πολέμου. Απ΄ ότι μου έλεγαν, λοιπόν, ο κατώτατος θα κινηθεί από 880 ευρώ που είναι σήμερα στα 920 με 930 ευρώ τον μήνα! Μικτά, εννοείτε, μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα….

Πόση είναι η ζημιά;

Τα πράγματα όμως για την κυβέρνηση δεν θα επανέλθουν στην προ του πολέμου ομαλότητα. Το τόνισε από το Τόκιο με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο – στα όρια του γνωστού κυνισμού που χαρακτηρίζει τα στελέχη του ΔΝΤ – η γενικής διευθύντρια του ΔΝΤ, η Γκεοργκίεβα. Είπε συγκεκριμένα ότι «ας σκεφτούμε το αδιανόητο και ας προσαρμοστούμε σ΄ αυτό»! Με άλλα λόγια – πιο γλυκά, για να είμαστε ειλικρινείς… – το είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Mega – μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Το καλό ή το κακό σενάριο;

Και ο κ. Χατζηδάκης μιλάει με βάση το καλό σενάριο – δηλαδή ο πόλεμος να τελειώσει ως το τέλος του Μαρτίου. Και τα διάφορα pass θα δοθούν αν το πετρέλαιο περάσει το «κατώφλι» των 100 δολαρίων το βαρέλι. Να σας θυμίσω ακόμη ότι ο προυπολογισμός του 2026 έχει διαμορφωθεί με το χειρότερο σενάριο στα 100 δολάρια το βαρέλι. Περαστικά μας…. Επειδή όμως το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι τα δημοσκοπικά κέρδη της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά εύθραυστα, γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο και θέλει να τα «κλειδώσει». Με ποιο τρόπο; Με την χορήγηση των pass – και την αύξηση στο κατώτατο μισθό. Βιάζονται, τώρα που ακόμη είναι ζεστά τα πράγματα…

«Ανορθογραφίες»

Η Χαριλάου Τρικούπη όπως σας είχα ενημερώσει εγκαίρως ανακοίνωσε χθες τη δεύτερη λίστα της διεύρυνσης – που αποτελείται από πανεπιστημιακούς, μουσικούς και γενικά προσωπικότητες της διανόησης. Οταν την διάβασα, η μόνη «ανορθογραφία» που διαπίστωσα ήταν το όνομα του μουσικού κ. Βαγγέλη Κορακάκη. Κι όπως αποδείχθηκε είχα δίκιο. Λίγες ώρες αργότερα έκανε την ακόλουθη δήλωση «είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ»! Και τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους…

Τελειώνει ο πόλεμος;

Χθες όμως το βράδυ – και μάλλον όχι … ξαφνικά – τα futures του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν και μάλιστα πάνω από 10%. Τι είχε συμβεί; Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε – κατά το CBS – πως «σχεδόν ο πόλεμος έχει τελειώσει». Είχε προηγηθεί και τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου Τραμπ με τον ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Είναι προφανές πως η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ βρίσκεται στο τέλος της και «ανοίγουν τα κανάλια» για την λήξη του. Το θέμα ωστόσο είναι να δούμε τι θα αφήσει πίσω της. Θα το μάθουμε στις επόμενες ημέρες. Τώρα βέβαια αν τελειώνει ο πόλεμος όπως λέει ο Τραμπ, υπάρχει κίνδυνος η ΝΔ να χάσει την αυτοδυναμία στην Ελλάδα. Για δες κάτι διλήμματα που σου βάζει η ζωή.