newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Confidential

Eμπιστευτικά
 05 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τέτοιες εποχές είναι που τρομάζει κανείς για τα καλά. Ασχολούμαστε επικίνδυνα μ’ έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας και δεν κρατάμε καν απόσταση ασφαλείας. Αντιθέτως βλέπω δηλώσεις δεξιά και αριστερά που έχουν στόχο να τονίσουν το «εθνικό φρόνημα» λες και στα σύνορά μας βρίσκονται οι… Ιρανοί και μας απειλούν! Τα fake news πάνε κι έρχονται με πρώτους και καλύτερους υπουργούς της κυβέρνησης. Και αυτή η αναμπουμπούλα λειτουργεί ως ο τέλειος αντιπερισπασμός για τα πραγματικά προβλήματα και ζόρια…

Τι σημαίνει «πυρηνική ομπρέλα»;

Αυτό που κυκλοφόρησε προ ημερών ότι δηλαδή η Ελλάδα θα ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, είναι προφανώς ασαφές – προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο … ποιητής! Όμως ως φήμη – θέλω να ελπίζω μόνο ως φήμη! – κυκλοφορεί ότι αυτό σημαίνει πως θα αποκτήσουμε κι εμείς πυρηνικά, αφού δώσουμε κάμποσα δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Ούτε στον χειρότερο εφιάλτη μου δεν θέλω να το σκέφτομαι – κι ελπίζω η φήμη να είναι … «αρβύλα»! Σκεφτείτε μόνο τη Φουκουσίμα – τίποτ΄ άλλο! Ασχετο: υπάρχει κάτι που συνδέει το πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Όπως πχ τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ενδεικτική η αναφορά….

Το χαρτί

Τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ήταν ο ευρωπαίος ηγέτης που «μάζεψε όλο το χαρτί» και με την στάση του απέναντι στους πολεμοχαρείς Τραμπ και Νετανιάχου – αλλά και από την επίθεση που δέχτηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την απάντηση που έδωσαν οι υπουργοί του, Αμυνας και Εξωτερικών. Και ξεχώρισε απέναντι στους περιδεείς Στάρμερ και Μερτς. Εντάξει, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν – του οποίου η δημοφιλία στη γαλλική κοινωνία συναγωνίζεται του Ολαντ στο τέλος της προεδρικής του θητείας – βρήκε την ευκαιρία όχι μόνο «να πουλήσει μαγκιά», αλλά να πουλήσει και πυρηνικά όπλα.

Ο αντίπαλος απ’ την Τρίπολη!

Όμως ο Ισπανός πρωθυπουργός βρήκε έναν απροσδόκητο … αντίπαλο! Τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής και «θανάσιμο» αντίπαλο του κ. Ανδρουλάκη! Ο οποίος σε ανάρτηση του επέκρινε τον κ. Σάντσεθ διότι στέλνει όπλα στην Τουρκία και αρνείται την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού εδάφους! Και ποιος του έδωσε συγχαρητήρια για την εξαιρετική του ανάρτηση; Ποιος άλλος ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έγραψε ότι «η υποκρισία της Αριστεράς έχει ξεπεράσει κάθε όριο» σε σχέση με τον Σάντσεθ! Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ο Ισπανός τους θόλωσε το αφήγημα.

Η μισή αλήθεια και το ψέμα

Λένε πως η μισή αλήθεια είναι χειρότερη απ’ το ολόκληρο ψέμα. Και εξηγούμαι. Γιατί δεν κάνουν μια ανάρτηση οι κ.κ. Κωνσταντινόπουλος και Άδωνις και να ενημερώσουν τον κόσμο πόσοι από τους συμμάχους μας που πίνουν νερό στ’ όνομά τους πουλάνε όπλα στην Τουρκία; Και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στη Γερμανία του συντηρητικού κ. Μέρτς ή στην Ιταλία της υπερσυντηρητικής κας Μελόνι. Ακόμα και στην Αγγλία του… εργατικού κ. Στάρμερ. Όλοι τους πουλάνε οπλικά συστήματα στην Τουρκία. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άξιοι πολιτικοί μας; Αν δεν τα ξέρουν είναι άσχετοι, εάν τα ξέρουν και τα κρύβουν (και σιγά το μυστικό δηλαδή) είναι προφανές ότι κάνουν προπαγάνδα χειρίστου είδους.

Εθνικοπατριωτισμός

Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών «φυσάει» ένα … «γλυκό» ρεύμα άδολου «εθνικοπατριωτισμού» – με αιχμή τη Κύπρο! Το ενίσχυσε και χθες ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή. Δηλαδή επιχειρούν να «γυρίσουν τούμπα» τον λογικοφανή φόβο των πολιτών για την εμπλοκή της χώρας στις μεσανατολίτικες πολεμικές περιπέτειες και να που ότι «δώσαμε κάτι παραπάνω για να αγοράσουμε όπλα κι όπως βλέπετε χρειάζονται για να προστατευθεί ο ελληνισμός»! Μάλιστα. Εσεις μπορεί να μην παίρνετε την δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη παρ΄ ότι την έχετε δουλέψει – το ίδιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορεί να υποφέρουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά έχουμε τον … «Κίμωνα»! Και προστατεύουμε την Κύπρο – που η Κύπρος δεν χρειαζόταν καμία προστασία, αν οι βρετανοί δεν ενέπλεκαν μέσω της βάσης του στην περιπέτεια. Όμως μιας αναφέρθηκα στην πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, θέλω να σημειώσω ότι χθες από τη Βουλή η είδηση βγήκε ήταν από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, τον κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Είπε συγκεκριμένα ότι από τα τέσσερα ιρανικά drones, τα δύο κατευθύνθηκαν στην Κύπρο και τα άλλα δύο στη … Σούδα! Κι ήταν σίγουρος γι΄ αυτό που έλεγε…

Κράτος δικαίου

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε – και ο κ. Μητσοτάκης το αποδέχθηκε – να γίνει προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το … κράτους δικαίου! Προσέξτε όχι για τις υποκλοπές – που αυτό θέλει να συζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης – αλλά για το κράτος δικαίου. Κάποιος μου έλεγε πως υπάρχει κάποια πρόσφατη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει να επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα του «κράτους δικαίου». Την οποία φυσικά θα την επικαλεστεί ο πρωθυπουργός στη λογική ότι «έχουμε κάνει λάθη, αλλά βελτιωνόμαστε». Πως έλεγε ο Σκαραβαίος στο Μούτσο, στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» – «Μ΄ αρέσουν οι παρατηρήσεις διορθώνομαι»! Αυτή θα είναι και η γραμμή του κ. Μητσοτάκη – το θέμα είναι αν θα τον αφήσει ήσυχο η υπόλοιπη αντιπολίτευση ή θα τον σφυροκοπά για τις υποκλοπές.

Η αγωνία του ανεψιού

Εν τω μεταξύ ο ανεψιός έχει τις τελευταίες μέρες συγγραφικές ανησυχίες – και κυρίως τον ανησυχεί η Αριστερά. Λογικό! Γι΄ αυτό και η άδολη υποστήριξη του στον κ. Γεωργιάδη – έναν πρωτομάρτυρα της παρατάξεως. Για την ημέρα που θα γίνει η σχετική συζήτηση στη Βουλή, αυτό που θέλω να σας πως είναι όπως τα νεύρα του ανεψιού θα είναι τεντωμένα. Θα περιμένει να ακούσει τι θα πει ο θείος. Στον οποίο έχει στείλει συγκεκριμένα και σαφή μηνύματα….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
in Confidential 03.03.26

Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
in Confidential 27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»
in Confidential 26.02.26

Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»

Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ
in Confidential 25.02.26

Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
in Confidential 24.02.26

Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.
in Confidential 23.02.26

Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά
in Confidential 20.02.26

Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Ο Άδωνις τα ξανάβαλε με την Αριστερά, επενδύοντας ξανά σε ρητορική του Εμφυλίου. Για όλα του φταίνε οι Αριστεροί, όπως και της Αφροδίτης (Λατινοπούλου). Η δημοσκόπηση που καίει το Μαξίμου για τις επιδόσεις της Δεξιάς κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς
in Confidential 19.02.26

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά
in Confidential 17.02.26

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο