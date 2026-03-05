Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τέτοιες εποχές είναι που τρομάζει κανείς για τα καλά. Ασχολούμαστε επικίνδυνα μ’ έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας και δεν κρατάμε καν απόσταση ασφαλείας. Αντιθέτως βλέπω δηλώσεις δεξιά και αριστερά που έχουν στόχο να τονίσουν το «εθνικό φρόνημα» λες και στα σύνορά μας βρίσκονται οι… Ιρανοί και μας απειλούν! Τα fake news πάνε κι έρχονται με πρώτους και καλύτερους υπουργούς της κυβέρνησης. Και αυτή η αναμπουμπούλα λειτουργεί ως ο τέλειος αντιπερισπασμός για τα πραγματικά προβλήματα και ζόρια…

Τι σημαίνει «πυρηνική ομπρέλα»;

Αυτό που κυκλοφόρησε προ ημερών ότι δηλαδή η Ελλάδα θα ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, είναι προφανώς ασαφές – προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο … ποιητής! Όμως ως φήμη – θέλω να ελπίζω μόνο ως φήμη! – κυκλοφορεί ότι αυτό σημαίνει πως θα αποκτήσουμε κι εμείς πυρηνικά, αφού δώσουμε κάμποσα δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Ούτε στον χειρότερο εφιάλτη μου δεν θέλω να το σκέφτομαι – κι ελπίζω η φήμη να είναι … «αρβύλα»! Σκεφτείτε μόνο τη Φουκουσίμα – τίποτ΄ άλλο! Ασχετο: υπάρχει κάτι που συνδέει το πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Όπως πχ τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ενδεικτική η αναφορά….

Το χαρτί

Τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ήταν ο ευρωπαίος ηγέτης που «μάζεψε όλο το χαρτί» και με την στάση του απέναντι στους πολεμοχαρείς Τραμπ και Νετανιάχου – αλλά και από την επίθεση που δέχτηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την απάντηση που έδωσαν οι υπουργοί του, Αμυνας και Εξωτερικών. Και ξεχώρισε απέναντι στους περιδεείς Στάρμερ και Μερτς. Εντάξει, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν – του οποίου η δημοφιλία στη γαλλική κοινωνία συναγωνίζεται του Ολαντ στο τέλος της προεδρικής του θητείας – βρήκε την ευκαιρία όχι μόνο «να πουλήσει μαγκιά», αλλά να πουλήσει και πυρηνικά όπλα.

Ο αντίπαλος απ’ την Τρίπολη!

Όμως ο Ισπανός πρωθυπουργός βρήκε έναν απροσδόκητο … αντίπαλο! Τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής και «θανάσιμο» αντίπαλο του κ. Ανδρουλάκη! Ο οποίος σε ανάρτηση του επέκρινε τον κ. Σάντσεθ διότι στέλνει όπλα στην Τουρκία και αρνείται την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού εδάφους! Και ποιος του έδωσε συγχαρητήρια για την εξαιρετική του ανάρτηση; Ποιος άλλος ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έγραψε ότι «η υποκρισία της Αριστεράς έχει ξεπεράσει κάθε όριο» σε σχέση με τον Σάντσεθ! Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ο Ισπανός τους θόλωσε το αφήγημα.

Η μισή αλήθεια και το ψέμα

Λένε πως η μισή αλήθεια είναι χειρότερη απ’ το ολόκληρο ψέμα. Και εξηγούμαι. Γιατί δεν κάνουν μια ανάρτηση οι κ.κ. Κωνσταντινόπουλος και Άδωνις και να ενημερώσουν τον κόσμο πόσοι από τους συμμάχους μας που πίνουν νερό στ’ όνομά τους πουλάνε όπλα στην Τουρκία; Και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στη Γερμανία του συντηρητικού κ. Μέρτς ή στην Ιταλία της υπερσυντηρητικής κας Μελόνι. Ακόμα και στην Αγγλία του… εργατικού κ. Στάρμερ. Όλοι τους πουλάνε οπλικά συστήματα στην Τουρκία. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άξιοι πολιτικοί μας; Αν δεν τα ξέρουν είναι άσχετοι, εάν τα ξέρουν και τα κρύβουν (και σιγά το μυστικό δηλαδή) είναι προφανές ότι κάνουν προπαγάνδα χειρίστου είδους.

Εθνικοπατριωτισμός

Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών «φυσάει» ένα … «γλυκό» ρεύμα άδολου «εθνικοπατριωτισμού» – με αιχμή τη Κύπρο! Το ενίσχυσε και χθες ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή. Δηλαδή επιχειρούν να «γυρίσουν τούμπα» τον λογικοφανή φόβο των πολιτών για την εμπλοκή της χώρας στις μεσανατολίτικες πολεμικές περιπέτειες και να που ότι «δώσαμε κάτι παραπάνω για να αγοράσουμε όπλα κι όπως βλέπετε χρειάζονται για να προστατευθεί ο ελληνισμός»! Μάλιστα. Εσεις μπορεί να μην παίρνετε την δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη παρ΄ ότι την έχετε δουλέψει – το ίδιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορεί να υποφέρουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά έχουμε τον … «Κίμωνα»! Και προστατεύουμε την Κύπρο – που η Κύπρος δεν χρειαζόταν καμία προστασία, αν οι βρετανοί δεν ενέπλεκαν μέσω της βάσης του στην περιπέτεια. Όμως μιας αναφέρθηκα στην πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, θέλω να σημειώσω ότι χθες από τη Βουλή η είδηση βγήκε ήταν από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, τον κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Είπε συγκεκριμένα ότι από τα τέσσερα ιρανικά drones, τα δύο κατευθύνθηκαν στην Κύπρο και τα άλλα δύο στη … Σούδα! Κι ήταν σίγουρος γι΄ αυτό που έλεγε…

Κράτος δικαίου

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε – και ο κ. Μητσοτάκης το αποδέχθηκε – να γίνει προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το … κράτους δικαίου! Προσέξτε όχι για τις υποκλοπές – που αυτό θέλει να συζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης – αλλά για το κράτος δικαίου. Κάποιος μου έλεγε πως υπάρχει κάποια πρόσφατη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει να επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα του «κράτους δικαίου». Την οποία φυσικά θα την επικαλεστεί ο πρωθυπουργός στη λογική ότι «έχουμε κάνει λάθη, αλλά βελτιωνόμαστε». Πως έλεγε ο Σκαραβαίος στο Μούτσο, στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» – «Μ΄ αρέσουν οι παρατηρήσεις διορθώνομαι»! Αυτή θα είναι και η γραμμή του κ. Μητσοτάκη – το θέμα είναι αν θα τον αφήσει ήσυχο η υπόλοιπη αντιπολίτευση ή θα τον σφυροκοπά για τις υποκλοπές.

Η αγωνία του ανεψιού

Εν τω μεταξύ ο ανεψιός έχει τις τελευταίες μέρες συγγραφικές ανησυχίες – και κυρίως τον ανησυχεί η Αριστερά. Λογικό! Γι΄ αυτό και η άδολη υποστήριξη του στον κ. Γεωργιάδη – έναν πρωτομάρτυρα της παρατάξεως. Για την ημέρα που θα γίνει η σχετική συζήτηση στη Βουλή, αυτό που θέλω να σας πως είναι όπως τα νεύρα του ανεψιού θα είναι τεντωμένα. Θα περιμένει να ακούσει τι θα πει ο θείος. Στον οποίο έχει στείλει συγκεκριμένα και σαφή μηνύματα….