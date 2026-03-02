Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Οι πύραυλοι «σκότωσαν» την ειρήνη

Ο πόλεμος και πάλι στο προσκήνιο! ΗΠΑ, Ισραήλ και Βρετανία από την μία πλευρά. Και το Ιράν από την άλλη. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, όταν ακόμη οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιραν συζητούσαν – και μάλλον σε καλό κλίμα! – στην Ελβετία! Εκατοντάδες άμαχοι οι νεκροί. Μεταξύ αυτών 153 μαθήτριες σε επαρχιακή πόλη του Ιραν, όταν πύραυλος έπληξε σχολείο θηλέων. Αν και δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί – ωστόσο κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί. Το πιο πιθανό είναι να … «ανταλάσσουν» πυραύλους το Ισραήλ και το Ιραν στις επόμενες ημέρες – ενώ το Ιράν θα συνομιλεί με τις ΗΠΑ!

Συνέπειες στα καθ΄ ημάς

Και βέβαια οι άμεσες συνέπειες θα τις δούμε σήμερα στην τιμή του αργού πετρελαίου – αυξήθηκε ήδη κατά 10% και έφτασε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του θα πάει πιο πάνω; Δεν είναι σαφές – η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Οι συνέπειες και στην ελληνική οικονομία θα φανούν στις επόμενες δύο εβδομάδες. Εφόσον η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα θα το καταλάβουμε στα … ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Και μετά όλα αυτά θα τα μετρήσει η ΕΛΣΤΑΤ στον πληθωρισμό του Μαρτίου.

Ηθελε να τους συντονίσει

Εχει πλάκα τελικά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να δείξει ότι είναι … «περιφερειακός παίκτης» τηλεφώνησε και συνομίλησε με όλους όσους … δέχονταν τους πυραύλους του Ιραν – δηλαδή με τα διάφορα εμιράτα και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας! Και τους έλεγε – κατά τις διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου – να μην κλιμακωθούν οι αντιδράσεις και να δώσουν την ευκαιρία στη διπλωματία! Κι είχε και στόχο, είπε ο ίδιος, τον «συντονισμό»! Τι ακριβώς ήθελε να συντονίσει; Παραμένει ασαφές. Το φίλο του τον «Μπίμπι» πάντως – κατά τις διαρροές – δεν του τηλεφώνησε να του πει αυτά που έλεγε στους άλλους. Και δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι μαζί τους

Στο κυριακάτικο μήνυμα του ο κ. Μητσοτάκης είπε το απίθανο ότι χρειάζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος «του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου»! Αρα, γι΄ αυτό δεν τηλεφώνησε στον φίλο του τον «Μπίμπι» διότι συμφωνεί μαζί του. Σ΄ αυτή τη περίπτωση το διεθνές δίκαιο …πήγε περίπατο! Ετσι; Οταν φύγει από την κυβέρνηση, δεν θα προλαβαίνουν οι επόμενοι να βρίσκουν καταστροφές σε όλα τα επίπεδα….

Μεγάλη συμμετοχή – Μπορούν να ανησυχούν!

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών, το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα ήταν καταπληκτική! Εντάξει, σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη περυσινή, αλλά πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στο δρόμο. Κι όπως έλεγε κάποιος το μέγεθος της συγκέντρωσης δεν ήταν για να πάθει πανικό η κυβέρνηση – όπως πέρυσι… – αλλά για να συνεχίσει να ανησυχεί! Βέβαια υπήρξε κι ένα «παρατράγουδο» με την κυρία Μαρία Καρυστιανού, η οποία τελικά δεν μίλησε, αλλά αποδόθηκε σε παρεξήγηση. Με τα όσα έχουν μεσολαβήσει τελικά καλώς δεν μίλησε – αν και το κίνημα αυτό, για να πούμε την αλήθεια, της οφείλει πολλά – διότι ίσως να έπαιρνε κι άλλο «χρώμα» η συγκέντρωση. Οχι τόσο από αυτά που θα έλεγε – τα ανάρτησε τελικώς στη σελίδα της στο fb – αλλά μόνο από την παρουσία της πίσω από το μικρόφωνο….

Οι υποκλοπές ήρθαν για να μείνουν!

Σχετικά με τις υποκλοπές να σας ενημερώσω ότι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, απαιτούνται 120 βουλευτές. Δεδομένου μάλιστα ότι σύμπασα η αντιπολίτευση ήταν απέναντι από την κυβέρνηση στο θέμα των υποκλοπών, θα γίνει δυνατή η συνυπογραφή τους στο σχετικό αίτημα όταν κατατεθεί; Είναι διάφοροι πάντως που έχουν προειδοποιήσει τον κ. Μητσοτάκη πως δεν έχει «ξεμπερδέψει» με τις υποκλοπές – είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο! Δηλαδή είτε θα χρησιμοποιηθούν οι υποκλοπές μετεκλογικά ως κριτήριο για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας είτε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή και μετά ακολουθήσουν τα διάφορα….

Και τον κ. Τσίπρα

Σε συνέντευξη της στο Mega πάντως η αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία Ολγα Γεροβασίλη θύμισε πως η ίδια ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα της αντιπολίτευσης που παρακολουθούνταν με το Predator. Και βέβαια δεδομένου ότι η ίδια ήταν στενή συνεργάτης του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του πρώην πρωθυπουργού….

Την εβδομάδα των παθών;

Το περασμένο σαββατοκύριακο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Εντάξει, στην ατζέντα υπήρχαν όλα τα θέμα της συγκυρίας, τα οποία και συζήτησε. Το μόνο που δεν συζήτησε ήταν η πολιτική γραμμή του κόμματος σε σχέση με τα «προσωποπαγή κόμματα» – αρκετοί ήθελαν να αποσαφηνιστεί. Αλλά δεν τους έγινε το χατήρι και … «κλώτσησαν το τενεκεδάκι» πιο πέρα – για τις αρχές Απριλίου. Πριν ή μετά το Πάσχα; Δεν είναι σαφές. Χθες όμως σε συνέντευξη του στο tvxs.gr ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος μεταξύ των άλλων είπε πως δεν είναι υπέρ των «βουλευτοκεντρικών κομμάτων. Τουτέστιν έχουν αρχίσει και παίρνουν απόφαση τη «μοναξιά» τους στις επόμενες εκλογές – με πλέον πιθανό ενδεχόμενο να είναι εκτός Βουλής! Οπως επίσης και το γεγονός ότι η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας θα αναζητήσει «άλλους τόπους κι άλλα μέρη». Οσονούπω…