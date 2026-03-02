newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 11:53
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Confidential

Eμπιστευτικά
 02 Μαρτίου 2026, 08:00

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι πύραυλοι «σκότωσαν» την ειρήνη

Ο πόλεμος και πάλι στο προσκήνιο! ΗΠΑ, Ισραήλ και Βρετανία από την μία πλευρά. Και το Ιράν από την άλλη. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, όταν ακόμη οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιραν συζητούσαν – και μάλλον σε καλό κλίμα! – στην Ελβετία! Εκατοντάδες άμαχοι οι νεκροί. Μεταξύ αυτών 153 μαθήτριες σε επαρχιακή πόλη του Ιραν, όταν πύραυλος έπληξε σχολείο θηλέων. Αν και δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί – ωστόσο κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί. Το πιο πιθανό είναι να … «ανταλάσσουν» πυραύλους το Ισραήλ και το Ιραν στις επόμενες ημέρες – ενώ το Ιράν θα συνομιλεί με τις ΗΠΑ!

Συνέπειες στα καθ΄ ημάς

Και βέβαια οι άμεσες συνέπειες θα τις δούμε σήμερα στην τιμή του αργού πετρελαίου – αυξήθηκε ήδη κατά 10% και έφτασε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του θα πάει πιο πάνω; Δεν είναι σαφές – η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Οι συνέπειες και στην ελληνική οικονομία θα φανούν στις επόμενες δύο εβδομάδες. Εφόσον η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα θα το καταλάβουμε στα … ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Και μετά όλα αυτά θα τα μετρήσει η ΕΛΣΤΑΤ στον πληθωρισμό του Μαρτίου.

Ηθελε να τους συντονίσει

Εχει πλάκα τελικά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να δείξει ότι είναι … «περιφερειακός παίκτης» τηλεφώνησε και συνομίλησε με όλους όσους … δέχονταν τους πυραύλους του Ιραν – δηλαδή με τα διάφορα εμιράτα και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας! Και τους έλεγε – κατά τις διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου – να μην κλιμακωθούν οι αντιδράσεις και να δώσουν την ευκαιρία στη διπλωματία! Κι είχε και στόχο, είπε ο ίδιος, τον «συντονισμό»! Τι ακριβώς ήθελε να συντονίσει; Παραμένει ασαφές. Το φίλο του τον «Μπίμπι» πάντως – κατά τις διαρροές – δεν του τηλεφώνησε να του πει αυτά που έλεγε στους άλλους. Και δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι μαζί τους

Στο κυριακάτικο μήνυμα του ο κ. Μητσοτάκης είπε το απίθανο ότι χρειάζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος «του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου»! Αρα, γι΄ αυτό δεν τηλεφώνησε στον φίλο του τον «Μπίμπι» διότι συμφωνεί μαζί του. Σ΄ αυτή τη περίπτωση το διεθνές δίκαιο …πήγε περίπατο! Ετσι; Οταν φύγει από την κυβέρνηση, δεν θα προλαβαίνουν οι επόμενοι να βρίσκουν καταστροφές σε όλα τα επίπεδα….

Μεγάλη συμμετοχή – Μπορούν να ανησυχούν!

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών, το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα ήταν καταπληκτική! Εντάξει, σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη περυσινή, αλλά πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στο δρόμο. Κι όπως έλεγε κάποιος το μέγεθος της συγκέντρωσης δεν ήταν για να πάθει πανικό η κυβέρνηση – όπως πέρυσι… – αλλά για να συνεχίσει να ανησυχεί! Βέβαια υπήρξε κι ένα «παρατράγουδο» με την κυρία Μαρία Καρυστιανού, η οποία τελικά δεν μίλησε, αλλά αποδόθηκε σε παρεξήγηση. Με τα όσα έχουν μεσολαβήσει τελικά καλώς δεν μίλησε – αν και το κίνημα αυτό, για να πούμε την αλήθεια, της οφείλει πολλά – διότι ίσως να έπαιρνε κι άλλο «χρώμα» η συγκέντρωση. Οχι τόσο από αυτά που θα έλεγε – τα ανάρτησε τελικώς στη σελίδα της στο fb – αλλά μόνο από την παρουσία της πίσω από το μικρόφωνο….

Οι υποκλοπές ήρθαν για να μείνουν!

Σχετικά με τις υποκλοπές να σας ενημερώσω ότι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, απαιτούνται 120 βουλευτές. Δεδομένου μάλιστα ότι σύμπασα η αντιπολίτευση ήταν απέναντι από την κυβέρνηση στο θέμα των υποκλοπών, θα γίνει δυνατή η συνυπογραφή τους στο σχετικό αίτημα όταν κατατεθεί; Είναι διάφοροι πάντως που έχουν προειδοποιήσει τον κ. Μητσοτάκη πως δεν έχει «ξεμπερδέψει» με τις υποκλοπές – είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο! Δηλαδή είτε θα χρησιμοποιηθούν οι υποκλοπές μετεκλογικά ως κριτήριο για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας είτε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή και μετά ακολουθήσουν τα διάφορα….

Και τον κ. Τσίπρα

Σε συνέντευξη της στο Mega πάντως η αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία Ολγα Γεροβασίλη θύμισε πως η ίδια ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα της αντιπολίτευσης που παρακολουθούνταν με το Predator. Και βέβαια δεδομένου ότι η ίδια ήταν στενή συνεργάτης του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του πρώην πρωθυπουργού….

Την εβδομάδα των παθών;

Το περασμένο σαββατοκύριακο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Εντάξει, στην ατζέντα υπήρχαν όλα τα θέμα της συγκυρίας, τα οποία και συζήτησε. Το μόνο που δεν συζήτησε ήταν η πολιτική γραμμή του κόμματος σε σχέση με τα «προσωποπαγή κόμματα» – αρκετοί ήθελαν να αποσαφηνιστεί. Αλλά δεν τους έγινε το χατήρι και … «κλώτσησαν το τενεκεδάκι» πιο πέρα – για τις αρχές Απριλίου. Πριν ή μετά το Πάσχα; Δεν είναι σαφές. Χθες όμως σε συνέντευξη του στο tvxs.gr ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος μεταξύ των άλλων είπε πως δεν είναι υπέρ των «βουλευτοκεντρικών κομμάτων. Τουτέστιν έχουν αρχίσει και παίρνουν απόφαση τη «μοναξιά» τους στις επόμενες εκλογές – με πλέον πιθανό ενδεχόμενο να είναι εκτός Βουλής! Οπως επίσης και το γεγονός ότι η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας θα αναζητήσει «άλλους τόπους κι άλλα μέρη». Οσονούπω…

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Απόρρητο