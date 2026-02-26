Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στη χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού που μας έφερε η μοίρα να ζήσουμε μαθαίνουμε πως μεγάλο πρόβλημα της χώρας αποτελεί το γεγονός ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε χρήση ecstasy στην Αυστραλία πριν από 37 χρόνια. Και επειδή το δήλωσε δημόσια αυτό (για να πούμε την αλήθεια είχαμε μεγάλη ανησυχία για το αν έχει δοκιμάσει ή όχι ναρκωτικά ο Γιάνης στα νιάτα του), άρχισε έρευνα της εισαγγελίας η οποία και αποφάνθηκε πως ο επικεφαλής του MέΡΑ 25 θα πρέπει να περάσει από δικάσιμο τον επόμενο Δεκέμβρη. Μάλιστα.

Συγκάτοικοι στην τρέλα

Δεν το γράφω τυχαία αυτό το «συγκάτοικοι στην τρέλα» στην αρχή κάθε σημειώματος, λατρεμένοι μου. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ πως αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή στα σωστά σας. Κάθισε εισαγγελέας και ασχολήθηκε με τη δήλωση ενός πολιτικού που περιγράφει σκηνικό το οποίο έλαβε 37 χρόνια πριν! Δηλαδή, παιδί να είχες γεννήσει τότε, παίζει σήμερα να ήσουν παππούς! Κι όμως, στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας η Δικαιοσύνη ασχολείται και μ’ αυτά!. Η Ντιντί θυμήθηκε, άκουσον, άκουσον, τριάντα χρόνια πριν όταν έβγαινε στις αίθουσες η ταινία Trainspotting του Ντάνι Μπόιλ. Μια ταινία που μιλούσε για τον σκληρό κόσμο των ναρκωτικών. Τι σχέση έχει η ταινία με τον Γιάνης;

Ντογιάκος εν υπηρεσία

Έχει από τη στιγμή που και οι δύο περιπτώσεις αφορούσαν με τη διαφήμιση της χρήσης ναρκωτικών. Τότε λοιπόν, το 1996, ο εισαγγελέας Ισίδωρος Ντογιάκος είχε πάει να δει την ταινία στο σινεμά ώστε να αποφανθεί αν πρέπει να την απαγορεύσει ή όχι!!! Μιλάμε, τύφλα να έχει το Ιράν! Τελικά δεν την απαγόρευσε, ωστόσο η ιστορία έμεινε να λέγεται. Όχι πως ήταν η μοναδική δηλαδή από το πάνθεον των αλλόκοτων αποφάσεων που έχει λάβει η Δικαιοσύνη κατά καιρούς…

Οικονομική Εισαγγελία και εικονικά τιμολόγια

Μιλώντας για τη Δικαιοσύνη, υπενθυμίζω πως σήμερα θα εκδοθεί η απόφαση για τις υποκλοπές. Ξέρετε, το σκάνδαλο που έκανε τα πάντα προκειμένου να συγκαλύψει τόσο η κυβέρνηση, όσο και ανώτατοι ταγοί της Δικαιοσύνης. Αυτό που με απασχολεί πάντως λατρεμένοι μου είναι και μια άλλη διάσταση της υπόθεσης. Αναφέρομαι στις φορολογικές περιπέτειες του Γιάννη Λαβράνου με εικονικά τιμολόγια αξίας κάποιων εκατ. ευρώ. Η Οικονομική Εισαγγελία δεν έχει ενημερώσει τι συμβαίνει με την υπόθεση παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και έχουν παγώσει τους λογαριασμούς του κ. Λαβράνου, και έχουν ζητήσει με τον πλέον θεσμικό τρόπο να φτάσει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας ωστόσο, αγνοείται, ας ελπίσουμε όχι για πολύ ακόμα!

Πατριωτισμός

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος έκανε περιοδεία στον ακριτικό Έβρο -στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών της ΝΔ- ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυε τορπίλες για τα εθνικά θέματα, προκαλώντας εκνευρισμό και αμηχανία στο Μαξίμου. Οκ, θα μου πείτε πως δεν είναι η πρώτη φορά ούτε και η τελευταία και θα έχετε κι ένα δίκιο. Ωστόσο ο προβληματισμός, όπως μαθαίνω, έγκειται στο γεγονός ότι ο Σαμαράς χτυπάει στην καρδιά του «πατριωτισμού» των ψηφοφόρων της Δεξιάς, εκείνο το κομμάτι δηλαδή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος προσπαθεί να συσπειρώσει και να μην το χάσει. Γι΄αυτό κι άλλωστε χθες από τον Έβρο μίλησε και πάλι για τον φράχτη και πόσο σημαντικός ήταν. Νομίζω ότι έως τις εκλογές αυτό το μπρα ντε φερ πατριωτισμού θα χτυπήσει άλλα επίπεδα.

Δεκανίκι

Ένας μήνας έχει μείνει περίπου για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι πρωταγωνιστές της Χαριλάου Τρικούπη έχουν ξαναβγεί στη γύρα. Πολιτική πλατφόρμα ενόψει συνεδρίου ανακοίνωσε ο Μανόλης Χριστοδουλάκης, στις τηλεοπτικές ρούγες βρέθηκαν Γερουλάνος και Δούκας. Όλοι πάντως δηλώνουν πως δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά. Μάλλον έχουν μάθει από το παρελθόν, όταν και το ΠΑΣΟΚ παραλίγο να εξαϋλωθεί την τελευταία φορά που αποτέλεσε το δεκανίκι της Δεξιάς.

Μικρό καλάθι

Εν τω μεταξύ στη Χαριλάου Τρικούπη η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και όλοι ασχολούνται με το ορόσημο της 15ης Μαρτίου – εκείνη την ημέρα εκλέγονται οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αλλοι προσπαθούν να αυξήσουν κι άλλοι προσπαθούν να «φτιάξουν» συσχετισμούς. Το τι θα έχουν πετύχει θα φανεί στις 16 του μήνα, ανάλογα με τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Ωστόσο σχεδιάζει επιτροπή υπό τον κ. Κώστα Σκανδαλίδη, το νέο κύμα διεύρυνσης του κόμματος. Και κατά τις διαρροές προβλέπεται ότι αυτή θα είναι η «διεύρυνση των … επιφανών»! Προσωπικά όμως κρατώ πολύ – πολύ μικρό καλάθι! Μου έλεγαν πως μεταξύ αυτών θα είναι 5 -6 πρώην βουλευτές και στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ κι όταν ρώτησα για την περίπτωση του κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή μου είπαν «δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο» και πρόσθεσαν πως στο Δυτικό Τομέα ο κ. Λευτέρης Καρχιμάκης θα «χτυπηθεί» με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Τελεία! Α ναι, να σας πω ακόμη πως υπάρχει – ηλεκτρονικός – συνωστισμός υποψηφιοτήτων απ΄ όλη την Ελλάδα. Ετσι λένε. Και μετά το Πάσχα – περί τα μέσα του Απριλίου – θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια της Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι τα πρώτα….

Η… σάρπα

Είπα δεκανίκι της Δεξιάς και θυμήθηκα τον Καρανίκα που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του υπουργού Άδωνι. Μου έλεγε λοιπόν παλιός Συριζαίος πως ο Καρανίκας ήταν στις Σκουριές την περίοδο που οι κάτοικοι είχαν κινητοποιηθεί την περίοδο των Μνημονίων κατά της επένδυσης και των εξορύξεων στην περιοχή. «Να τον βλέπεις με τη σάρπα να ανεμίζει και να βγάζει θούριους κατά των ΜΑΤ και της τότε κυβέρνησης, άλλο πράγμα», μου έλεγε ο παλιός Συριζαίος που ήταν αυτόπτης μάρτυς όπως κατάλαβα. Τώρα, το γεγονός ότι από εκείνη την περίοδο σε σχέση με το σήμερα το μόνο αγωνιστικό του Καρανίκα που έχει απομείνει είναι η σάρπα του, λέει πολλά.

Η Μαρία

Είδε η Μαρία Καρυστιανού ότι την έχουν πάρει από κάτω οι δημοσκοπήσεις και πως έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει και είπε να ανεβάσει τους τόνους. Αυτή τη φορά δεν επιτέθηκε τόσο στον Τσίπρα όσο στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έκανε και πολλά πράγματα προκειμένου να διαλευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών τον οποίο τον αφορούσε άμεσα. Δεν ξέρω τι περίμενε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να κάνει χαρακίρι στο Σύνταγμα; Να αυτοπυρποληθεί έξω από τη Βουλή; Ειλικρινά δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση εάν έχετε τη σχετική αγωνία το πρόβλημα του κόμματος της Μαρίας είναι το όνομα, έχουν μια δυσκολία λέει να βρουν κάτι που θα κάνει μπαμ. Αυτό που περιμένω να δω είναι τι θα πράξει η κυρία Καρυστιανού το Σάββατο.