Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ' το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

Confidential

Eμπιστευτικά
 25 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει, αισθάνομαι καλύτερα οφείλω να ομολογήσω. Για δύο λόγους βασικά: Ο πρώτος έχει να κάνει με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβεβαιώθηκε πως το σκάνδαλο είναι διαχρονικό, κατά συνέπεια λάδι οι υπουργοί που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτά βέβαια τα λέει η ΝΔ ως πλειοψηφία. Οι άλλοι, της αντιπολίτευσης, λένε ακριβώς τα αντίθετα στα δικά τους πορίσματα. Επανάληψη του ίδιου έργου δηλαδή γι’ άλλη μια φορά. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αισθάνομαι χαρούμενη είναι που ο υπουργός Άδωνις θυμήθηκε τελικά πότε τον… χτύπησε ο γιατρός στο Κρατικό της Νίκαιας. Στην… δίπλα πόρτα. Βίντεο δεν υπάρχει επειδή το…έσβησε κατά λάθος, αλλά άμα το λέει ο υπουργός έτσι θα’ ναι….

Δεν είδαν ευθύνες

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν η ΝΔ με μπροστάρη τον κ. Λαζαρίδη δεν είδε ευθύνες υπουργών της ΝΔ στο σκάνδαλο. Αντιθέτως… φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε την τεχνική λύση και οι φίλοι του Νίκου Ανδρουλάκη, οι ΠΑΣΟΚΟΙ της Κρήτης που εμπλέκονται στην υπόθεση. Κουβέντα για Φραπέδες και Χασάπηδες, τσιμουδιά για τους διαλόγους που συνόδευαν τη δικογραφία όπου τα μισά γαλάζια στελέχη έκαναν παιχνίδι με τα υπόλοιπα γαλάζια στελέχη. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε αγαπημένοι μου αυτούς τους διαλόγους, μεταξύ των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πως θα γίνονταν οι έλεγχοι, για το ποιοι θα πριμοδοτούνταν, ποιοι έλεγχοι δεν θα γίνονταν και όλα εκείνα τα ωραία που καταδείκνυαν το πάρτυ που γινόταν στον Οργανισμό. Αλλά είπαμε, ποιός πραγματικά περίμενε προκοπή και αντικειμενικότητα από μια Εξεταστική; Λες και δεν είδαμε τι συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία των Τεμπών ή στις υποκλοπές; Μια γελοιότητα, με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ.

Πρόσωπα

Και σε περίπτωση που κάποιοι εκνευριστούν με όσα λέω, υπενθυμίζω ότι πέρυσι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος στη συνέντευξή του στον Σρόϊτερ στον Alpha είχε κατακρίνει τις εξεταστικές, με αφορμή εκείνη των Τεμπών, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όλο το πολιτικό σύστημα αναφορικά με το πως λειτουργούν οι επιτροπές. Θα μου πείτε και που’ το είπε; Έγινε κάτι; Πάλι σε εξεταστική καταλήξαμε, τα πρόσωπα άλλαξαν μόνο… Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέρμα και το μόνο σίγουρο είναι τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Τα πρόστιμα του γαλάζιου ΟΠΕΚΕΠΕ, εννοώ…

Μακάριος μαινόμενος

Φαίνεται πως στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει σοβαρή ενόχληση από την κινητικότητα του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια. Μετά από τον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Δημήτρη Καιρίδη που «την έχουν πέσει» ανοιχτά «φόρα παρτίδα» στον κ. Δένδια, προέκυψε και έτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Ο οποίος ζήτησε από τον κ. Δένδια να … «κάνει την αυτοκριτική του» για τις ανησυχίες που έχει! Αυτό που εγώ γνωρίζω ότι όσο καθυστερεί ο ανασχηματισμός τόσο θα … «ξεδιπλώνεται» το πηγαίο ταλέντο του κ. Λαζαρίδη – το οποίο, για να πούμε την αλήθεια, «αποκαλύφθηκε» στη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Να τον πάρει στο συνέδριο

Αυτή η ιστορία με τον υπουργό Άδωνι το ξέρουμε ότι κατάντησε μια γελοιότητα. Το βίντεο που έχει στην κατοχή του και το περιμέναμε 3 μέρες να το βγάλει στη δημοσιότητα, αλλά τελικά…δεν το έχει γιατί το… έσβησε. Αναφέρομαι στο βίντεο στο οποίο υποτίθεται απεικονιζόταν ο γιατρός να τον φτύνει και να τον χτυπάει. Άνθρακες ο θησαυρός. Θα μου πείτε ποιό το πρόβλημα; Εδώ βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης και πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Ουδόλως τον απασχόλησε ότι κοτζάμ υπουργός Υγείας της κυβέρνησης επί ένα 3ημερο βγαίνει στις τηλεοράσεις και αραδιάζει τη μία ανοησία μετά την άλλη. Όοοοχι! Προτείνω στον κ. Μαρινάκη όπως στο επικείμενο συνέδριο για τα fake news που προτίθεται να κάνει, να πάρει τον κ. Γεωργιάδη στο πλευρό του. Ο άνθρωπος είναι ο ορισμός των fake news…

Προβλέψεις

Το μόνο «χειροπιαστό» μέτρο που βγήκε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ήταν, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη η – αναμενόμενη – αύξηση του κατώτατου μισθού. Και φαίνεται κατά τις σχετικές διαρροές ότι θα είναι ένα «ολοστρόγγυλο» 50ευρω – όπως ακριβώς σας είχα ενημερώσει χθες. Και κατά την εκτίμηση μου με εκλογικό ορίζοντα το φθινόπωρο του 2026. Όμως συνομίλησα με εξέχοντα επιχειρηματικό παράγοντα, ο οποίος αφού μου επιβεβαίωσε το ύψος της αύξησης, τον ρώτησα αν ως εκ τούτου βλέπει εκλογές το φθινόπωρο. Η απάντηση του ήταν η εξής: «ξέχασε το, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θυμήσου δύο ημερομηνίες 11 ή 18 Απριλίου». Οκ, τις σημείωσα και θα δούμε αν οι προβλέψεις του είναι ορθές!

Προπαγάνδα

Παιδιά, χαλαρώστε λίγο στα κανάλια με τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός γιατί πολύς κόσμος θα πιστέψει στο τέλος ότι θα πάρει 950 ευρώ στην τσέπη του, κάτι που δεν είναι αληθές. Να θυμίσουμε δηλαδή ότι ο μισθός των 950 είναι μεικτός, όπερ σημαίνει ότι στην τσέπη θα μπουν περί τα 740 ευρώ. Τώρα, αν θεωρεί κανείς ότι ειδικά στην πόλη μπορεί να ζήσει κάποιος με 740 ευρώ το μήνα, ας έρθει να του δώσουμε το Νόμπελ Οικονομίας που καταφέρνει να επιβιώνει. Άντε, γιατί η γελοιότητα και η προπαγάνδα έχουν ένα όριο…

