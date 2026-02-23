newspaper
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Confidential

Eμπιστευτικά
 23 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, γι’ αρχή να ευχηθώ καλά κούλουμα και καλή Σαρακοστή. Η εβδομάδα που άνοιξε θα έχει ενδιαφέρον. Αφενός, την Πέμπτη έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Αφετέρου το Σάββατο έχουμε τη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Αντιλαμβάνεστε πως θα αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη φιλολογία, ειδικά γύρω από την επέτειο, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού αποφάσισε να πολιτευτεί. Το τριήμερο πάντως δεν είχαμε πρόβλημα, ας είναι καλά ο υπουργός Άδωνις που μας διασκέδασε πάλι…

Το βίντεο

Εδώ το βίντεο, εκεί το βίντεο, πού είναι το βίντεο, οέο; Ο λόγος για το περίφημο βίντεο που είχε στην κατοχή του -όπως ο ίδιος δήλωσε- υπουργός Άδωνις και στο οποίο λέει ήταν καταγεγραμμένη η επίθεση εις βάρος του από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, στο Κρατικό Νίκαιας. Μια επίθεση που -ξανά όπως ο ίδιος υποστηρίζει- περιλάμβανε φτύσιμο, βρίσιμο και χειροδικία. Αλλά το βίντεο δεν το έστειλε ποτέ, όπως υποσχέθηκε στην τηλεόραση του Mega. Το γελοίον του πράγματος ήταν η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο υπουργός Άδωνις, «δεν είχε καλό σήμα». 48 ώρες μετά το σήμα παραμένει κακό, το βίντεο άφαντο και ολόκληρη η χώρα ασχολείται με τους θεατρινισμούς ενός ανθρώπου που έκανε καριέρα στις τηλεπωλήσεις με βιβλία του χουντικού Πλεύρη και νανογιλέκα. Για να μην λέμε μόνο για τον Βελόπουλο και τις επιστολές του Ιησού…

Να τον μαζέψουν

Σε κάθε περίπτωση μαθαίνω ότι στο Μαξίμου υπάρχει ενόχληση με το σόου διαρκείας του Άδωνι και έχει δοθεί ήδη σήμα να «μαζευτεί» το επόμενο διάστημα, καθώς διαπιστώνουν ότι το μόνο βίντεο που κυκλοφορεί είναι αυτό που δείχνει τον Άδωνι να ουρλιάζει με ύφος χιλίων καρδιναλίων απέναντι σ΄έναν γιατρό που του έχουν περάσει χειροπέδες και τον κρατάνε 4 αστυνομικοί. Ε, αυτό το βίντεο δεν κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης, ειδικά από τη στιγμή που θέλει να απευθυνθεί στο περιβόητο, μετριοπαθές κέντρο. Όταν μάλιστα βγαίνουν έως και τα Ellinika Hoaxes και λένε πως «ΔΕΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ» ο ισχυρισμός του υπουργού ότι ο γιατρός του επιτέθηκε, τί σου απομένει μόνο; Η Ομάδα Αλήθειας και η Τρία Δύο Ένα καλλιτέχνιδα να σε υποστηρίζουν.

Δίχως μέτρο

Πάντως για να επιστρέψω στο θέμα της ενόχλησης του Μαξίμου, όπως είπα τα έχουν πάρει ελαφρώς με τον υπουργό επειδή η υπόθεση του νοσοκομείου Νίκαιας έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Και σ’ αυτό, εδώ που τα λέμε την απόλυτη ευθύνη την έχει ο Γεωργιάδης που το τράβηξε έως εκεί που δεν έπαιρνε στο σχοινί. Κι όταν τραβάς κάτι ενίοτε σπάει και μπορεί να σε πάρουν και τα σκάγια. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το Μαξίμου θα βάλει στον «πάγο» τον υπουργό. Έχει ξανασυμβεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν.

Επανεκλογή

Εγώ σκέφτομαι εκείνο τον έρμο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Δημήτρη Καιρίδη, που ακολουθεί κατά πόδας τον κ. Γεωργιάδη – ελπίζοντας στην επανεκλογή του στον Βόρειο Τομέα – που δεν έχει γιατρούς για να … πλακωθεί! Διότι δεν γνωρίζω αν έχετε αντιληφθεί αλλά ο κ. Γεωργιάδης είναι κάτι σαν … μέντορας για τον κ. Καιρίδη σε «άλλα κόλπα» – αλλά ο μέντορας του του έκοψε τη φόρα με τους γιατρούς…. Κι όπως σας έχω πει στον Βόρειο Τομέα η Νέα Δημοκρατία έχει σίγουρες μόνο τέσσερις έδρες – ήτοι οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Παύλος Μαρινάκης, Αδωνις Γεωργιάδης και η κυρία Νίκη Κεραμέως. Μέχρις εκεί. Και οι κκ Δημήτρης Καιρίδης και Νίκος Παπαθανάσης τί θα απογίνουν; Τους έχει πάρει στην … «πλάτη» του ο μεγάθυμος κ. Γεωργιάδης, αλλά κι αυτός πόσο να στηρίξει….

Το αφήγημα του κ. Δένδια

Θυμάστε που ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας ήταν απών από την επίσκεψη στην Αγκυρα. Εγινε ολόκληρη συζήτηση τότε. Πέρασαν λίγες μέρες και αμέσως μετά άρχισε τις περιοδείες. Αφού στη Κομοτηνή θυμήθηκε το Λαϊκό Κόμμα του … Παναγή Τσαλδάρη, του οποίου η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη συνέχεια – πως αλλιώς θα διεκδικήσει την αυθεντικότητα του καραμανλικού… – στο Αγρίνιο το συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό»! Μάλιστα. Επ΄ αυτού έσπευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης να του απαντήσει λέγοντας ότι «εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης» – ίσως επειδή είναι μικρός στην ηλικία κι ως εκ τούτου συγχωρείται…. Δεν γνωρίζω πόσο μακριά θα πάει αυτό το «πινγκ πονγκ» – ίσως μέχρι ο κ. Δένδιας να διαμορφώσει πλήρως το «αφήγημα» του και να είναι έτοιμος για το βράδυ των εκλογών….

Ξορκίζουν τα σκάνδαλα, που προκάλεσαν

Δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά το θέμα του ΟΠΕΚΑ «αποσύρθηκε» από τη δημοσιότητα, αν και δόθηκε εντολή να ελεγχθούν όλα τα επιδόματα που χορηγούνται. Όπως αντιλαμβάνεστε η κυβέρνηση είναι πνιγμένη στα σκάνδαλα και προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν – και δεν είναι τόσο εύκολο πλέον… – να τα υποβαθμίζει. Το συγκεκριμένο το ανέδειξε, διότι εμπλέκεται το – πρώην – στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κι έκανε μία προσπάθεια συμψηφισμού. Και μετά πάπαλα…. Εν πάση περιπτώσει – απ΄ ότι φαίνεται – δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτό που φοβάται. Δηλαδή η προεκλογική περίοδος να πνιγεί από τα σκάνδαλα!

Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

