Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

 19 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όσο προχωράμε προς τις εκλογές -δεν είναι δα και τόσο μακριά πλέον- την επόμενη χρονιά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τόσο πολώνεται το κλίμα. Και όχι, δεν είναι νωρίς για να πολωθεί. Όταν όλα τα κόμματα απέχουν έτη φωτός από την αυτοδυναμία, ο αγώνας αρχίζει νωρίς προκειμένου να μαζέψεις ό,τι μπορείς, να συσπειρώσεις όσο γίνεται και κυρίως να αναδείξεις τις αδυναμίες του αντιπάλου σου. Κάπως έτσι φτιάχνεται το κλίμα που βλέπεται, το οποίο οφείλω να ομολογήσω, είναι αρκετές φορές λούμπεν και εντελώς αηδιαστικό. Και βέβαια οι μόνοι που χαίρονται με όλο αυτό το χάλι είναι οι ακροδεξιοί καθώς εκτιμούν -και όχι αδίκως- ότι η απαξίωση της πολιτικής από τους ίδιους τους υπηρέτες της, σπρώχνει περισσότερα κόσμο στη δική τους αγκαλιά. Δυστυχώς, φοβάμαι ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμα…

Οποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου…

Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν κάποιος ανοίγει τον … λάκκο του άλλου πέφτει μέσα ο ίδιος. Αναφέρομαι στην κλιμακούμενη «βεντέτα» μεταξύ του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ο κ. Γεωργιάδης που ήρξατο χειρών αδίκων. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως…. Όμως σας έχω εξηγήσει το «παιχνίδι» που παίζει το Μέγαρο Μαξίμου με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με «πρωταγωνιστή» τον κ. Γεωργιάδη. Στην – ενδεχόμενη – πρόκληση απαντάει με πρόκληση και στη συνέχεια η αντιπαράθεση, ως συνήθως, ξεφεύγει! Για ποιο λόγο; Για να κερδίσει πόντους έναντι του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και να αναδείξει το πολιτικό κομφούζιο που επικρατεί στην αντιπολίτευση – και να επιβεβαιώσει το δίλημμα: «Μητσοτάκης ή χάος». Όμως τα πράγματα πολλές φορές ξεφεύγουν από τους σχεδιαστές τους και είναι πολύ πιθανό ο ένας εκ των «πρωταγωνιστών» – εν προκειμένω ο κ. Γεωργιάδης – να «καεί»!

Αντίληψη περί δημοσιογραφίας 2.0

Ωστόσο το βέβαιο είναι πως εκεί στην κυβέρνηση – και πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου – έχουν ξεφύγει! Προ ημερών έγινε ολόκληρο θέμα – και σωστά! – σχετικά με την απειλή που εκτόξευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σε βάρος δημοσιογράφου που υπέβαλε ερώτηση! Χθες ο κ. Γεωργιάδης on camera απείλησε άλλον δημοσιογράφο – της ΕΡΤ αυτή τη φορά κι όχι … αντισυστημικού μέσου – γιατί, λέει, τον συνέκρινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κι έβαλε στην ίδια θέση τον θύτη και το θύμα. Δηλαδή έπρεπε ο δημοσιογράφος να πάρει θέση στην αντιπαράθεση του κ. Γεωργιάδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου! Πράγματα απ΄ τα … άγραφα! Αυτή είναι και η αντίληψη της δημοσιογραφία που επικρατεί στους – ελίτ – κυβερνητικούς κύκλους. Γι΄ αυτό σας λέω, έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι….

Ο κ. Κυρανάκης … κεντάει…

Το «θαύμα της φύσης» που ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει κάνει αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών – γιατί δεν δεχόταν κανείς άλλος, γιατί άραγε; – ο κ. Κώστας Κυρανάκης έχει ανοίξει άλλη βεντέτα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ κ. Θύμιο Λυμπερόπουλο. Εφτασε μάλιστα στο σημείο, στη συνάντηση που είχαν, να τον αποκαλέσει «πολιτικό απατεώνα»! Εν τω μεταξύ σήμερα είναι η τρίτη μέρα της απεργίας των ταξί. Να σας επισημάνω πάντως ότι οι ταξιτζήδες είναι μία ιδιαίτερη επαγγελματική κατηγορία. Εχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «ντουντούκα» σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το γνωρίζει – ενδεχομένως να είναι μόνο ο κ. Κυρανάκης! Καλά θα πάει κι αυτό….

Πόσο κόσμο θα έχει;

Πλησιάζει η 28η Φεβρουαρίου. Η φετινή επέτειος του εγκλήματος των Τεμπών έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, θα μετρηθεί το ύψος της συμμετοχής – και φυσικά η σύγκριση θα γίνει με πέρυσι, που ήταν κάτι το ανεπανάληπτο! Και φέτος όμως ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος δεν θα μπορέσει – δυστυχώς! – να … συμμετάσχει, διότι είναι μέλος της κυβέρνησης! Σας θυμίζω ακόμη ότι η συμμετοχή στην περυσινή επέτειο είχε αποσταθεροποιήσει πλήρως τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σημείο που για πρώτη φορά έδωσε μία – κατά τεκμήριο – ηττοπαθή συνέντευξη και δεν μπορούσε όταν «συνήλθε» να την μαζέψει. Πάντως η κινητοποίηση άρχισε από τώρα….

Η κυρία Καρυστιανού

Δεύτερον, θα είναι η πρώτη χρονιά χωρίς την κυρία Μαρία Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων – έχει εκλεγεί ο κ. Παύλος Ασλανίδης. Θα μετρήσει αυτή η αλλαγή στη συμμετοχή του κόσμου; Και το γεγονός ότι η κυρία Καρυστιανού έχει κάνει τις πολιτικές της επιλογές, τι μέρος της κοινωνικής διαμαρτυρίας θα εισπράξει; Και πόσο θα επηρεαστεί η κινητοποίηση – αναφορικά με την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος το ΕΚΑ θα προκηρύξει 24ωρη απεργία….

Νέο περιστατικό

Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ή είναι σπαρμένες τόσες «νάρκες» και τις πατάνε την μία μετά την άλλη ή όπως έχω ξαναγράψει είναι … «ματιασμένοι»! Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Χθες η υπεύθυνη οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, η κυρία Αναστασία Χατζηδάκη βρέθηκε εκτός του … ιερού! Διότι ως διευθύντρια του ΟΠΕΚΑ την «έπιασε» ο εσωτερικός έλεγχος, μαζί με άλλα δύο γαλάζιας απόχρωσης στελέχη, να εμπλέκονται στην χορήγηση «μαϊμούδων» επιδομάτων. Και ανεστάλη η κομματική της ιδιότητα. Σωστά θα μου πείτε. Πολύ σωστά. Όμως είναι το τρίτο περιστατικό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ….

Τρίτωσε το κακό…

Σας θυμίζω ότι το πρώτο ήταν ο κουμπάρος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε προσφάτως πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος και τώρα ήρθε η σειρά της κυρίας Χατζηδάκη. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα διότι ξυπνάνε μνήμες, που κάνουν ζημιά! Μάλιστα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτρης Μάντζος έγινε η χλεύη του … κ. Μακάριου Λαζαρίδη – ο οποίος μάλιστα επιχείρησε να συνδέσει την κυρία Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη! Και η ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα δεν είναι και η πιο πετυχημένη – θυμίζει το γνωστό παλιό αντισοβιετικό ανέκδοτο «κι εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους»! Αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιζε άμυνα…. Στην προκειμένη περίπτωση η ουσία είναι πως η κυβέρνηση πνιγμένη στα σκάνδαλα επιχειρεί να κάνει αντιπερισπασμό – γι΄αυτό και βγήκε και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου για να ενισχύσει τον κ. Λαζαρίδη. Αστεία πράγματα….

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Stream newspaper
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά
in Confidential 17.02.26

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?
in Confidential 06.02.26

«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?

Ο ακροδεξιός λόγος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο. Πήρε θέση και η Μαρία Καρυστιανού και σαν πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην ακροδεξιά συνοικία. Τα ζόρια του προέδρου της ΓΣΕΕ και μια υπόθεση κατασκοπείας....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»
in Confidential 05.02.26

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο - Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

