Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όσο προχωράμε προς τις εκλογές -δεν είναι δα και τόσο μακριά πλέον- την επόμενη χρονιά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τόσο πολώνεται το κλίμα. Και όχι, δεν είναι νωρίς για να πολωθεί. Όταν όλα τα κόμματα απέχουν έτη φωτός από την αυτοδυναμία, ο αγώνας αρχίζει νωρίς προκειμένου να μαζέψεις ό,τι μπορείς, να συσπειρώσεις όσο γίνεται και κυρίως να αναδείξεις τις αδυναμίες του αντιπάλου σου. Κάπως έτσι φτιάχνεται το κλίμα που βλέπεται, το οποίο οφείλω να ομολογήσω, είναι αρκετές φορές λούμπεν και εντελώς αηδιαστικό. Και βέβαια οι μόνοι που χαίρονται με όλο αυτό το χάλι είναι οι ακροδεξιοί καθώς εκτιμούν -και όχι αδίκως- ότι η απαξίωση της πολιτικής από τους ίδιους τους υπηρέτες της, σπρώχνει περισσότερα κόσμο στη δική τους αγκαλιά. Δυστυχώς, φοβάμαι ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμα…

Οποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου…

Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν κάποιος ανοίγει τον … λάκκο του άλλου πέφτει μέσα ο ίδιος. Αναφέρομαι στην κλιμακούμενη «βεντέτα» μεταξύ του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ο κ. Γεωργιάδης που ήρξατο χειρών αδίκων. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως…. Όμως σας έχω εξηγήσει το «παιχνίδι» που παίζει το Μέγαρο Μαξίμου με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με «πρωταγωνιστή» τον κ. Γεωργιάδη. Στην – ενδεχόμενη – πρόκληση απαντάει με πρόκληση και στη συνέχεια η αντιπαράθεση, ως συνήθως, ξεφεύγει! Για ποιο λόγο; Για να κερδίσει πόντους έναντι του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και να αναδείξει το πολιτικό κομφούζιο που επικρατεί στην αντιπολίτευση – και να επιβεβαιώσει το δίλημμα: «Μητσοτάκης ή χάος». Όμως τα πράγματα πολλές φορές ξεφεύγουν από τους σχεδιαστές τους και είναι πολύ πιθανό ο ένας εκ των «πρωταγωνιστών» – εν προκειμένω ο κ. Γεωργιάδης – να «καεί»!

Αντίληψη περί δημοσιογραφίας 2.0

Ωστόσο το βέβαιο είναι πως εκεί στην κυβέρνηση – και πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου – έχουν ξεφύγει! Προ ημερών έγινε ολόκληρο θέμα – και σωστά! – σχετικά με την απειλή που εκτόξευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σε βάρος δημοσιογράφου που υπέβαλε ερώτηση! Χθες ο κ. Γεωργιάδης on camera απείλησε άλλον δημοσιογράφο – της ΕΡΤ αυτή τη φορά κι όχι … αντισυστημικού μέσου – γιατί, λέει, τον συνέκρινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κι έβαλε στην ίδια θέση τον θύτη και το θύμα. Δηλαδή έπρεπε ο δημοσιογράφος να πάρει θέση στην αντιπαράθεση του κ. Γεωργιάδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου! Πράγματα απ΄ τα … άγραφα! Αυτή είναι και η αντίληψη της δημοσιογραφία που επικρατεί στους – ελίτ – κυβερνητικούς κύκλους. Γι΄ αυτό σας λέω, έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι….

Ο κ. Κυρανάκης … κεντάει…

Το «θαύμα της φύσης» που ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει κάνει αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών – γιατί δεν δεχόταν κανείς άλλος, γιατί άραγε; – ο κ. Κώστας Κυρανάκης έχει ανοίξει άλλη βεντέτα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ κ. Θύμιο Λυμπερόπουλο. Εφτασε μάλιστα στο σημείο, στη συνάντηση που είχαν, να τον αποκαλέσει «πολιτικό απατεώνα»! Εν τω μεταξύ σήμερα είναι η τρίτη μέρα της απεργίας των ταξί. Να σας επισημάνω πάντως ότι οι ταξιτζήδες είναι μία ιδιαίτερη επαγγελματική κατηγορία. Εχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «ντουντούκα» σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το γνωρίζει – ενδεχομένως να είναι μόνο ο κ. Κυρανάκης! Καλά θα πάει κι αυτό….

Πόσο κόσμο θα έχει;

Πλησιάζει η 28η Φεβρουαρίου. Η φετινή επέτειος του εγκλήματος των Τεμπών έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, θα μετρηθεί το ύψος της συμμετοχής – και φυσικά η σύγκριση θα γίνει με πέρυσι, που ήταν κάτι το ανεπανάληπτο! Και φέτος όμως ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος δεν θα μπορέσει – δυστυχώς! – να … συμμετάσχει, διότι είναι μέλος της κυβέρνησης! Σας θυμίζω ακόμη ότι η συμμετοχή στην περυσινή επέτειο είχε αποσταθεροποιήσει πλήρως τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σημείο που για πρώτη φορά έδωσε μία – κατά τεκμήριο – ηττοπαθή συνέντευξη και δεν μπορούσε όταν «συνήλθε» να την μαζέψει. Πάντως η κινητοποίηση άρχισε από τώρα….

Η κυρία Καρυστιανού

Δεύτερον, θα είναι η πρώτη χρονιά χωρίς την κυρία Μαρία Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων – έχει εκλεγεί ο κ. Παύλος Ασλανίδης. Θα μετρήσει αυτή η αλλαγή στη συμμετοχή του κόσμου; Και το γεγονός ότι η κυρία Καρυστιανού έχει κάνει τις πολιτικές της επιλογές, τι μέρος της κοινωνικής διαμαρτυρίας θα εισπράξει; Και πόσο θα επηρεαστεί η κινητοποίηση – αναφορικά με την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος το ΕΚΑ θα προκηρύξει 24ωρη απεργία….

Νέο περιστατικό

Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ή είναι σπαρμένες τόσες «νάρκες» και τις πατάνε την μία μετά την άλλη ή όπως έχω ξαναγράψει είναι … «ματιασμένοι»! Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Χθες η υπεύθυνη οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, η κυρία Αναστασία Χατζηδάκη βρέθηκε εκτός του … ιερού! Διότι ως διευθύντρια του ΟΠΕΚΑ την «έπιασε» ο εσωτερικός έλεγχος, μαζί με άλλα δύο γαλάζιας απόχρωσης στελέχη, να εμπλέκονται στην χορήγηση «μαϊμούδων» επιδομάτων. Και ανεστάλη η κομματική της ιδιότητα. Σωστά θα μου πείτε. Πολύ σωστά. Όμως είναι το τρίτο περιστατικό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ….

Τρίτωσε το κακό…

Σας θυμίζω ότι το πρώτο ήταν ο κουμπάρος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε προσφάτως πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος και τώρα ήρθε η σειρά της κυρίας Χατζηδάκη. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα διότι ξυπνάνε μνήμες, που κάνουν ζημιά! Μάλιστα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτρης Μάντζος έγινε η χλεύη του … κ. Μακάριου Λαζαρίδη – ο οποίος μάλιστα επιχείρησε να συνδέσει την κυρία Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη! Και η ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα δεν είναι και η πιο πετυχημένη – θυμίζει το γνωστό παλιό αντισοβιετικό ανέκδοτο «κι εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους»! Αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιζε άμυνα…. Στην προκειμένη περίπτωση η ουσία είναι πως η κυβέρνηση πνιγμένη στα σκάνδαλα επιχειρεί να κάνει αντιπερισπασμό – γι΄αυτό και βγήκε και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου για να ενισχύσει τον κ. Λαζαρίδη. Αστεία πράγματα….