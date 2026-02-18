Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στη χώρα του σουρεαλισμού δεν πλήττεις ποτέ είναι η αλήθεια. Απ’ τη μια έχουμε τον πρωθυπουργό Κυριάκο να ετοιμάζεται σιγά, σιγά για εκλογές, καθώς μιλώντας σε εσωκομματικό ακροατήριο επανάφερε το θέμα των διλημμάτων, το οποίο εξαντλείται στην κάτωθι, απλή ιδέα: αν δεν τον ξαναβγάλουμε πρωθυπουργό θα πάθουμε χολέρα, σύφιλη, θα πέσει μετεωρίτης και θα εξαφανιστούμε όπως οι δεινόσαυροι, ενώ προηγουμένως θα έχουν εισβάλλει και εξωγήινοι που θα μας έχουν σκλάβους. Αυτά γι’ αρχή…

Ηταν «διαβασμένος»

Χθες η πρόσκληση στο Προεδρικό Μέγαρο του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά φαίνεται πως έκλεισε τον – πρώτο (;) – κύκλο συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Όμως ο … παλιός είναι αλλιώς! Κι είχε προηγηθεί η «θεσμική απρέπεια» σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Ετσι ο κ. Σαμαράς πήγε προετοιμασμένος. Αφού τα «έριξε χοντρά» στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη – ότι «ξεπλύνει» την Τουρκία και διάφορα τέτοια – μετά τράβηξε και μία διαρροή ο ίδιος για το τί είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κι έτσι το «περιβάλλον» έμεινε με το … πληκτρολόγιο στο χέρι!

Και χωρίς ερωτήσεις…

Δεν πιστεύω πάντως ότι στο όνομα της παλιάς σχέσης τους ο κ. Τασούλας ρώτησε τον κ. Σαμαρά «Αντώνη πότε θα φτιάξεις το κόμμα να ενημερώσω τον Κυριάκο για να σταματήσει να μαδάει τις … μαργαρίτες του Μαξίμου». Δεν το πιστεύω. Γιατί – έτσι άκουσα – πήγε «φορτωμένος» για τα «συναινετικά παιχνίδια» του Προεδρικού Μεγάρου για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Και γι΄ αυτό συμπεριφέρθηκε με τον προαναφερόμενο τρόπο. Θα ήθελε βέβαια να το ρωτήσει, αλλά η ερώτηση δεν πρέπει να βγήκε από το «έρκος των οδόντων» του….

Ανθυγιεινό κλίμα

Σας έχω πει – δεν το θυμάμαι – πόσο … «ανθυγιεινές» είναι οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Σωκράτη Φάμελλο; Και νομίζω πως στο προσεχές μέλλον θα γίνουν ακόμη πιο … «ανθυγιεινές»! Στην τελευταία συνεδρίαση ο κ. Παύλος Πολάκης είχε ζητήσει επιμόνως από τον κ. Φάμελλο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με το τι θα κάνει το κόμμα στις εκλογές. Εκεί με «ήξεις αφίξεις» ο κ. Φάμελλος απέφυγε τις σαφείς απαντήσεις. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι επίκεινται εξελίξεις. Είναι πλέον σαφές πως οι κκ Πολάκης και Νίκος Παππάς, καθώς και η κυρία Ρένα Δούρου έχουν συμπτύξει αρραγές εσωκομματικό μέτωπο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν και την συνδρομή του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας κ. Φώτη Κουβέλη! Και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είναι «κομμένοι» από τα ψηφοδέλτια του υπό ανακήρυξη κόμματος-ψηφοδελτίου του κ. Τσίπρα.

Τελεσίγραφο

Μου είπαν πως στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας οι τρεις – και όσοι τους ακολουθούν – θα θέσουν τελεσίγραφο στον κ. Φάμελλο: ή ξεκαθαρίζεις τώρα την κατάσταση ή παραιτήσου από πρόεδρος του κόμματος! Είναι προφανές ότι επιδιώκουν τώρα – σε … νεκρό χρόνο – να προκαλέσουν εξελίξεις στον ημιθανή ΣΥΡΙΖΑ, για να δουν και οι ίδιοι τι θα κάνουν. Βλέπω πως αχνά – αχνά αρχίζει να προδιαγράφεται και νέα διάσπαση στην Κουμουνδούρου. Και το δίλημμα στον κ. Φάμελλο είναι: ή με εμάς ή καθ΄ ημάς! Ας διαλέξει….

Κράτα με να σε κρατώ…

Όπως αντιλαμβάνεστε οι «τρεις συν ένας» σκοπεύουν ασκώντας αφόρητη πίεση προς τον κ. Φάμελλο να κρατήσουν το κόμμα – ότι θα έχει απομείνει – και να κατέβουν στις εκλογές. Ποιος ξέρει μαζί με τη Νέα Αριστερά του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αφού θα έχει φύγει ο κ. Αλέξης Χαρίτσης και οι συν αυτώ. Θα είναι και μία λύση και για την Πατησίων….

Οι «τοσοδούληδες»

«Βγήκε, λοιπόν, σεργιάνι το χαφιεδότσουρμο / αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό…» τραγουδάει στον «Μαύρο Γάτο» ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Και θυμήθηκα τον στίχο με όλα αυτά τα τρολ, εμφανώς γαλάζιας απόχρωσης, που «την έχουν πέσει» στο διαδίκτυο, επιχειρώντας με κάθε τρόπο να αμφισβητήσουν την θυσία των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την πρωτομαγιά του 1944 – «το λίπασμα της λευτεριάς»! Ο «τοσοδούληδες»! Δεν πειράζει, θα τους περάσει….

Οι εργαζόμενοι και η στήριξη

Πληροφοριοδότες μου απ’ τη Θεσσαλία λένε πως αυτοί που πρωτοστατούν στις συγκεντρώσεις υποστήριξης στον Τζιωρτζιώτη της Βιολάντας έξω από αστυνομικό τμήμα και δικαστικό Μέγαρο είναι οι ίδιοι που τους έκλειναν την πόρτα και τους έφραζαν τον δρόμο στα μέλη του συνδικάτου και του εργατικού κέντρου Τρικάλων όταν προσπαθούσαν να κάνουν ενημέρωση το καλοκαίρι και να μπουν στο εργοστάσιο. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό, όπως κι αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της εξίσωσης, ειδικά όταν ζεις στην επαρχία.

Απέχθεια

Θέλω να πω ότι απ’ τη μια είναι λογικό να δημιουργεί απέχθεια η εικόνα εκείνων που στηρίζουν όταν δεν έχουν περάσει ακόμα 40 ημέρες από το θάνατο των συναδελφισσών τους. Όταν έχουν υπάρξει καταγγελίες και πλέον αποδείξεις για τις τραγικές αμέλειες της διοίκησης του εργοστασίου. Οπότε, πώς πας και στηρίζεις φίλε; Δεν έχεις αξιοπρέπεια; Κι αν ήσουν εσύ στη θέση των νεκρών ή κάποιος δικός σου; Πώς θα σου φαινόταν τότε;

Το απέναντι πεζοδρόμιο

Απ’ την άλλη, θα το ξαναπώ, ζουν στην επαρχία. Κι εκεί οι δουλειές είναι λίγες. Όταν ο άλλος έχει στόματα να θρέψει και δεν ξέρει αν αύριο θα έχει δουλειά, είναι διατεθειμένος να κάνει πολλά. Στην τελική δεν είναι όλοι ήρωες σε αυτόν τον κόσμο. Όταν βιώνει λοιπόν την απειλή της επιβίωσης θα καθίσει στο πεζοδρόμιο και θα χειροκροτήσει, θέλοντας και μη. Ειδικά όταν το απέναντι πεζοδρόμιο, είναι άδειο. Και ο νοών νοείτο, για την Αριστερά του σήμερα, για τα κινήματα, τα συνδικάτα, τον κύκλο προστασίας των εργαζομένων που θα έπρεπε να υφίσταται σε τέτοιες περιπτώσεις και να έχει μπει ήδη σε λειτουργία.