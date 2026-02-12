Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει πήγε ο πρωθυπουργός, συναντήθηκε με τον Ερντογάν, έκλεισε η υποχρέωση, ειπώθηκαν όσα ήταν να ειπωθούν, δεν μας είπαν τα όσα συζήτησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά έτσι γίνεται πάντα, ας μην έχουμε παράπονο. Σήμερα, πάντως, το ενδιαφέρον είναι αλλού και είναι διπλό. Αφενός στη Βουλή θα γίνει ο κακός χαμός στη συζήτηση με τη συμμετοχή αρχηγών και με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου, αφετέρου ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έχει ανακοινώνει συνέντευξη τύπου προκειμένου να δώσει απαντήσεις, όπως είπε, στην Αρχή για το Ξέπλυμα.

Τα είπανε – τα συμφωνήσανε;

«Γιαβάς, γιαβάς» και «ήρεμα νερά», δεν είναι κακό, να εξηγούμαστε. Κι οι «παράλληλοι μονόλογοι» ίσως να μην είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο της χθεσινής επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου στην Αγκυρα και της συνάντησης με το Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν. Ίσως το κρίσιμο σημείο της συνάντησης να ήταν η επί μιάμιση ώρα κατ΄ ιδίαν συνομιλίας των δύο ηγετών. Το τι ακριβώς είπαν οι δυο τους εκεί δεν θα το μάθουμε ακόμη – ίσως αργότερα. Και το σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι αναφορά στις «διεθνείς εξελίξεις» που συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Περί αυτού ίσως δούμε στο επόμενο διάστημα διάφορα πράγματα…. Αυτά για να ‘μαστε δίκαιοι. Ωστόσο αυτό που είδαμε μπροστά στις κάμερες… δεν ήταν και κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό, για να ‘μαστε ειλικρινείς.

Δεν χάνει ευκαιρία

Η ευφυία του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη δεν αμφισβητείται – αντιθέτως! Όμως οι καλύτεροι «ρόλοι» που έχει να επιδείξει στο ρεπερτόριο του είναι του «λαγού» του Μεγάρου Μαξίμου και του «τρόλ» της αντιπολίτευσης – κι όχι μόνο. Χθες λοιπόν ενεδύθη το ρόλο του … τρολ. Αυτή τη φορά δεν «χτυπούσε» την αντιπολίτευση, αλλά τον αγαπημένο του … υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια! Εντάξει, «αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια» κατά παλαιό γνωστό εμπορικό σλόγκαν, αλλά φαίνεται πως θα κρατήσει κι ακόμη περισσότερο. Ζήτησε από τον κ. Δένδια – εμμέσως πλην όμως σαφώς! – να υποβάλλει μήνυση στην ανεξάρτητη πλέον βουλευτή κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου διότι δήλωσε πως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επέτρεπε την υποβολή ερωτήσεων στον κ. Δένδια. Το υπονοούμενο είναι σαφές – compremi στο παρασκήνιο….

Και …πονόψυχος

Όμως ως τρολ ο κ. Γεωργιάδης την «έπεσε» και στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ υπερασπιζόμενος τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο, κυρίως, σε μια πρώτη ανάγνωση, για να μετατοπίσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την – «σκανδαλώδη» – εμπλοκή της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Νίκης Κεραμέως και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε μια πρώτη ανάγνωση όμως…

Συνέδριο πως λέμε … «κουζίνα»

Όμως, η αλήθεια είναι πως για μία ακόμη φορά η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται σε περιδίνηση! Δεν θέλει και πολύ, είναι τόσο ευαίσθητες οι ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που με το παραμικρό … «φύσημα του αέρα» γίνονται «άνω κάτω»! Όπως χθες! Το κρίσιμο θέμα της συνεδρίασης της οργανωτικής γραμματείας του συνεδρίου ήταν ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων. Προσέξτε το καταστατικό του κόμματος δεν ορίζει με ποιο τρόπο εκλέγονται οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο. Και κάθε φορά υπάρχει ένας … αυτοσχεδιασμός!

Ετσι κι αλλιώς χάνουν

Όπως γνωρίζετε στην Αττικής το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρίσκεται – τουλάχιστον – στην τέταρτη θέση, διότι τρίτο είναι το ΚΚΕ! Αντιθέτως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καλύτερες επιδόσεις στην περιφέρεια. Όμως στην Αττικής και μάλιστα στην Α΄Αθηνών εκλέγονται οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, οι κκ Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος – τους οποίους έχει ορκιστεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης να τους «ισοπεδώσει» στο συνέδριο….

Ο σεφ της Χαριλάου Τρικούπη

Ετσι μετά από αρκετή συζήτηση και αρκετές κόντρες στη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε η πλειοψηφία του κ. Ανδρουλάκη ο αριθμός των αντιπροσώπων του συνεδρίου να εκλεγεί όχι με βάση τα πόσα μέλη έχει το κόμμα σε κάθε περιοχή, όχι! Αλλά ο αριθμός τους ορίζεται από το ποσοστό που πήρε το κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Ετσι πχ το Ηράκλειο θα εκλέξει περισσότερους αντιπροσώπους από την Αθήνα! Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των μελών στην Αθήνα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών του Ηρακλείου. Ετσι ο κ. Ανδρουλάκης ως «Μέγας Μαγίστρος» του κομματικού μηχανισμού θα επαναβεβαιώσει την υπεροχή του στο συνέδριο με ποσοστό που ίσως ξεπεράσει ακόμη και το 70%!

Σιγά μην τους φέρουν

Όταν ρώτησα σχετικά για ποιο λόγο οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου δεν εκλέγονται με βάση τον αριθμό των μελών – πχ 10 προς 1 ή 50 προς 1 – μου είπαν «δηλαδή ήρθαν 50.000 νεοδημοκράτες και ψήφισαν την Διαμαντοπούλου και θα τους βγάλουμε στο συνέδριο;». Σωστά…. Όπως καταλαβαίνετε στο επόμενο διάστημα θα γίνει και – λογικά – ο σχετικός χαμός από τους ριγμένους….

Η αμυχή και η γάγγραινα

Εν τω μεταξύ το «θρίλερ Παναγόπουλου συνεχίζει να ταλαιπωρεί όχι μόνο τη ΓΣΕΕ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πόσο μάλλον που σήμερα ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου. Η αμυχή μπορεί να οδηγήσει στη γάγγραινα; Αυτό ήταν ένα ερώτημα που απασχολούσε άλλη κατηγορία ανθρώπων σε άλλη εποχή, όμως είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Ιδιαίτερα για την ΠΑΣΚΕ, που φαίνεται μοιραία να οδηγείται σε διάσπαση. Ρώτησα σχετικά και μου είπαν πως δεν κινδυνεύει ο κ. Παναγόπουλος να εκλεγεί αντιπρόσωπος από το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Το θεωρούν βέβαιο με βάση τους υπάρχοντες συσχετισμούς του συνεδρίου του ΕΚΑ, που αρχίζει την Κυριακή.

Το μόνο βέβαιο

Όμως η εμφανής φιλοδοξία του κ. Παναγόπουλου είναι να επανεκλεγεί στη θέση του προέδρου – η αφανής πλην όμως ουσιαστική είναι να είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι να αθωωθεί. Ετσι πιστεύει! Εφόσον γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ το μόνο βέβαιο είναι πως ο κ. Παναγόπουλος δεν θα είναι πρόεδρος. Πως θα συγκροτηθεί προεδρείο – και αν θα συγκροτηθεί – νομίζω πως στην παρούσα φάση είναι η ερώτηση του … ενός εκατομμυρίου!