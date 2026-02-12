newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Confidential

Eμπιστευτικά
 12 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει πήγε ο πρωθυπουργός, συναντήθηκε με τον Ερντογάν, έκλεισε η υποχρέωση, ειπώθηκαν όσα ήταν να ειπωθούν, δεν μας είπαν τα όσα συζήτησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά έτσι γίνεται πάντα, ας μην έχουμε παράπονο. Σήμερα, πάντως, το ενδιαφέρον είναι αλλού και είναι διπλό. Αφενός στη Βουλή θα γίνει ο κακός χαμός στη συζήτηση με τη συμμετοχή αρχηγών και με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου, αφετέρου ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έχει ανακοινώνει συνέντευξη τύπου προκειμένου να δώσει απαντήσεις, όπως είπε, στην Αρχή για το Ξέπλυμα.

Τα είπανε – τα συμφωνήσανε;

«Γιαβάς, γιαβάς» και «ήρεμα νερά», δεν είναι κακό, να εξηγούμαστε. Κι οι «παράλληλοι μονόλογοι» ίσως να μην είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο της χθεσινής επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου στην Αγκυρα και της συνάντησης με το Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν. Ίσως το κρίσιμο σημείο της συνάντησης να ήταν η επί μιάμιση ώρα κατ΄ ιδίαν συνομιλίας των δύο ηγετών. Το τι ακριβώς είπαν οι δυο τους εκεί δεν θα το μάθουμε ακόμη – ίσως αργότερα. Και το σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι αναφορά στις «διεθνείς εξελίξεις» που συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Περί αυτού ίσως δούμε στο επόμενο διάστημα διάφορα πράγματα…. Αυτά για να ‘μαστε δίκαιοι. Ωστόσο αυτό που είδαμε μπροστά στις κάμερες… δεν ήταν και κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό, για να ‘μαστε ειλικρινείς.

Δεν χάνει ευκαιρία

Η ευφυία του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη δεν αμφισβητείται – αντιθέτως! Όμως οι καλύτεροι «ρόλοι» που έχει να επιδείξει στο ρεπερτόριο του είναι του «λαγού» του Μεγάρου Μαξίμου και του «τρόλ» της αντιπολίτευσης – κι όχι μόνο. Χθες λοιπόν ενεδύθη το ρόλο του … τρολ. Αυτή τη φορά δεν «χτυπούσε» την αντιπολίτευση, αλλά τον αγαπημένο του … υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια! Εντάξει, «αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια» κατά παλαιό γνωστό εμπορικό σλόγκαν, αλλά φαίνεται πως θα κρατήσει κι ακόμη περισσότερο. Ζήτησε από τον κ. Δένδια – εμμέσως πλην όμως σαφώς! – να υποβάλλει μήνυση στην ανεξάρτητη πλέον βουλευτή κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου διότι δήλωσε πως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επέτρεπε την υποβολή ερωτήσεων στον κ. Δένδια. Το υπονοούμενο είναι σαφές – compremi στο παρασκήνιο….

Και …πονόψυχος

Όμως ως τρολ ο κ. Γεωργιάδης την «έπεσε» και στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ υπερασπιζόμενος τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο, κυρίως, σε μια πρώτη ανάγνωση, για να μετατοπίσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την – «σκανδαλώδη» – εμπλοκή της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Νίκης Κεραμέως και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε μια πρώτη ανάγνωση όμως…

Συνέδριο πως λέμε … «κουζίνα»

Όμως, η αλήθεια είναι πως για μία ακόμη φορά η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται σε περιδίνηση! Δεν θέλει και πολύ, είναι τόσο ευαίσθητες οι ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που με το παραμικρό … «φύσημα του αέρα» γίνονται «άνω κάτω»! Όπως χθες! Το κρίσιμο θέμα της συνεδρίασης της οργανωτικής γραμματείας του συνεδρίου ήταν ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων. Προσέξτε το καταστατικό του κόμματος δεν ορίζει με ποιο τρόπο εκλέγονται οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο. Και κάθε φορά υπάρχει ένας … αυτοσχεδιασμός!

Ετσι κι αλλιώς χάνουν

Όπως γνωρίζετε στην Αττικής το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρίσκεται – τουλάχιστον – στην τέταρτη θέση, διότι τρίτο είναι το ΚΚΕ! Αντιθέτως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καλύτερες επιδόσεις στην περιφέρεια. Όμως στην Αττικής και μάλιστα στην Α΄Αθηνών εκλέγονται οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, οι κκ Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος – τους οποίους έχει ορκιστεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης να τους «ισοπεδώσει» στο συνέδριο….

Ο σεφ της Χαριλάου Τρικούπη

Ετσι μετά από αρκετή συζήτηση και αρκετές κόντρες στη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε η πλειοψηφία του κ. Ανδρουλάκη ο αριθμός των αντιπροσώπων του συνεδρίου να εκλεγεί όχι με βάση τα πόσα μέλη έχει το κόμμα σε κάθε περιοχή, όχι! Αλλά ο αριθμός τους ορίζεται από το ποσοστό που πήρε το κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Ετσι πχ το Ηράκλειο θα εκλέξει περισσότερους αντιπροσώπους από την Αθήνα! Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των μελών στην Αθήνα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών του Ηρακλείου. Ετσι ο κ. Ανδρουλάκης ως «Μέγας Μαγίστρος» του κομματικού μηχανισμού θα επαναβεβαιώσει την υπεροχή του στο συνέδριο με ποσοστό που ίσως ξεπεράσει ακόμη και το 70%!

Σιγά μην τους φέρουν

Όταν ρώτησα σχετικά για ποιο λόγο οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου δεν εκλέγονται με βάση τον αριθμό των μελών – πχ 10 προς 1 ή 50 προς 1 – μου είπαν «δηλαδή ήρθαν 50.000 νεοδημοκράτες και ψήφισαν την Διαμαντοπούλου και θα τους βγάλουμε στο συνέδριο;». Σωστά…. Όπως καταλαβαίνετε στο επόμενο διάστημα θα γίνει και – λογικά – ο σχετικός χαμός από τους ριγμένους….

Η αμυχή και η γάγγραινα

Εν τω μεταξύ το «θρίλερ Παναγόπουλου συνεχίζει να ταλαιπωρεί όχι μόνο τη ΓΣΕΕ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πόσο μάλλον που σήμερα ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου. Η αμυχή μπορεί να οδηγήσει στη γάγγραινα; Αυτό ήταν ένα ερώτημα που απασχολούσε άλλη κατηγορία ανθρώπων σε άλλη εποχή, όμως είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Ιδιαίτερα για την ΠΑΣΚΕ, που φαίνεται μοιραία να οδηγείται σε διάσπαση. Ρώτησα σχετικά και μου είπαν πως δεν κινδυνεύει ο κ. Παναγόπουλος να εκλεγεί αντιπρόσωπος από το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Το θεωρούν βέβαιο με βάση τους υπάρχοντες συσχετισμούς του συνεδρίου του ΕΚΑ, που αρχίζει την Κυριακή.

Το μόνο βέβαιο

Όμως η εμφανής φιλοδοξία του κ. Παναγόπουλου είναι να επανεκλεγεί στη θέση του προέδρου – η αφανής πλην όμως ουσιαστική είναι να είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι να αθωωθεί. Ετσι πιστεύει! Εφόσον γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ το μόνο βέβαιο είναι πως ο κ. Παναγόπουλος δεν θα είναι πρόεδρος. Πως θα συγκροτηθεί προεδρείο – και αν θα συγκροτηθεί – νομίζω πως στην παρούσα φάση είναι η ερώτηση του … ενός εκατομμυρίου!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Markets
Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?
in Confidential 06.02.26

«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?

Ο ακροδεξιός λόγος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο. Πήρε θέση και η Μαρία Καρυστιανού και σαν πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην ακροδεξιά συνοικία. Τα ζόρια του προέδρου της ΓΣΕΕ και μια υπόθεση κατασκοπείας....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»
in Confidential 05.02.26

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή
in Confidential 22.01.26

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
❤️ 12.02.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος - Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος
Ελλάδα 12.02.26 Upd: 11:53

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο