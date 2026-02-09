Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του σκάσε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, άλλο ένα σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό στο οποίο εμπλέκονται ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, ο σύντροφος της Αννας Στρατινάκη, και άλλοι αγαπημένοι και χρήσιμοι του καθεστώτος Μητσοτάκη ξετυλίγεται. Και όσο και αν κάποιοι δεν μιλάνε γιατί μπλε και πράσινοι κόκκοι μπερδεύονται γλυκά σε αυτή την ιστορία, βγήκε ο πλεμπαίος αριστερός πλην λαμπερός Τσίπρας και δεν άφησε καμία απορία. «Αυτή η κυβέρνηση πάει πακέτο με τη διαφθορά και την αδιαφάνεια, τη συσκότιση, την περιφρόνηση της λογοδοσίας» μας είπε μεταξύ άλλων Κυριάκο μου, και πώς να το σώσω; Και συλλέκτη σκανδάλων να σε πω, να δώσω μια εσανς αρχοντιάς και αριστοκρατίας…. «είναι πολλά τα λεφτά… Κυριάκο» που δόθηκαν σε ημετέρους.

Ούτε μία χειραψία

Και μια λύση θα ‘ταν να του πούμε ισόβιος ο Γιάννης Παναγόπουλος στην ΓΣΕΕ, -σαν την αγάπη που οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα αυτή μένει-, και συ Αλέξη είχες επαφές μαζί του. Αμ δε! Ούτε μία φορά. Ούτε ως πρωθυπουργός, ούτε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ‘ψαξα. Καλά εδώ που τα λέμε η στάση της ΓΣΕΕ τα πέτρινα μνημονιακά χρόνια είναι αποκαλυπτική για το πώς αισθανόταν ο Παναγόπουλος για τον Τσίπρα, αλλά και του Αλέξη το ματάκι γύρναγε. Όσο ήταν πρωθυπουργός αρνήθηκε να τον συναντήσει. Σου λέει με στηρίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα για τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας απέναντι στην τρόικα και χω την ΓΣΕΕ και τον Παναγόπουλο να με υπονομεύει… Του δίνω ένα δίκιο. Οπότε τώρα από τα Γιάννενα που μίλησε με στοιχεία και ντοκουμέντα για τις διαδικασίες μέσω των οποίων η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζει εκατομμύρια, εξηγώντας και γιατί το Ινστιτούτο του προτείνει τη «Διαφάνεια», που αποτελεί από ό,τι κατάλαβα μια πραγματικά διαυγή «Διαύγεια», πήραν τα σκάγια και τον Παναγόπουλο. Θα είχαμε αποφύγει, είπε ο Τσίπρας, «την υπόθεση Πάτση, τα Κέντρα Κατάρτισης με τα περίφημα σκόιλ ελικίκου, που γελάγαμε, αλλά και η φερόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ, που δεν γελάμε καθόλου».

Φθηνή ανάπτυξη

Ο Τσίπρας έχω προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι έχει βρει τον παλιό εαυτό του… και για αυτό είναι επικίνδυνος. Γιατί ο Τσίπρας που έχασε από τον Μητσοτάκη, που το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και γεμίζει το στόμα του, δεν ήταν ο Τσίπρας που μας κέρδισε το 2015 Παύλο μου, για να λέμε αλήθειες… Αυτό το αυτομαστίγωμα της αριστεράς, για άλλους η τσίπα της Αριστεράς, όπως θέλετε πείτε το, μας είχε βγει σε καλό. Τώρα όμως, αν έκλεινες τα μάτια και τον σκεφτόσουν στη Βουλή ένα υπογλώσσιο το ετοίμαζες για την κυβέρνηση. Δεν άφησε τίποτα απ’ έξω. Οικονομία, εργασιακά, διαφθορά, μεταναστευτικό, συνταγματική αναθεώρηση και σε όλα με γλώσσα σκληρή. «Μοντέλο φθηνής ανάπτυξης που ενίοτε η κοινωνία το πληρώνει με τραγωδίες» είπε. «Ποιοι θα κάνουν την αναθεώρηση του Συντάγματος, εκείνοι που έκαναν το Σύνταγμα κουρελόχαρτο με την υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών; Εκείνοι που συγκάλυψαν τα Τέμπη; Που βύθισαν τη χώρα στη διαφθορά και δεν λογοδοτούν σε κανέναν; … Που έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια το άρθρο 16;» Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;» κατέληξε. Στα λέω Κυριάκο αυτός πήρε φόρα και άντε να το μαζέψουμε τώρα.

«Τι γυρεύει τέτοια ώρα…»

Σε άλλα νέα, κάτι περίεργο συμβαίνει στο «τρίγωνο» Ελλάδα – Ηνωμένες Πολιτείες – Τουρκία. Χθες οι συνήθεις «κυβερνητικές πηγές» διέρρευσαν ότι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης», εντός του Φεβρουαρίου, σχετικά με τη δεύτερη φάση ανοικοδόμησης της Γάζας. Μάλιστα. Όμως έχει προσκληθεί επίσης ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Και θα είναι φυσικά παρών και ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν – αυτός κανονικά κι όχι απλός προσκεκλημένος, γιατί «έσκασε» ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Εντάξει; Εντάξει! Όχι ακριβώς. Διότι κατά την διαρροή ο πρωθυπουργός το σκέφτεται και θα δει τα … ραντεβού του και το τι λένε οι ευρωπαίοι και διάφορα τέτοια – περίεργα!

Αντί για πρόσκληση, επίσκεψη!

Πριν από λίγες μέρες η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλυ Γκιλφόιλ δήλωσε – με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι αλήθεια – πως ο Πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφτεί την Αθήνα στις αρχές του καλοκαιριού. Κανονικά μετά από αυτή τη δήλωση το Μέγαρο Μαξίμου θα έπρεπε να την «παίζει στη διά πασών». Διότι αν θυμάστε εδώ και πολύ καιρό ο δικός μας προσπαθεί – με κάθε τρόπο, έχει βάλει λυτούς και δεμένους… – να αποσπάσει μία πρόσκληση για την Ουάσιγκτον. Και δεν τα είχε καταφέρει. Κι αιφνιδίως γίνεται τέτοια δήλωση κι «έπαιξε μονόστηλο» που έλεγαν παλιά στις εφημερίδες; Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ρωτήθηκε και από τον κ. Αλέξη Παπαχελά στη συνέντευξη και απάντησε κάτι του στυλ «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»….

Ολοταχώς για συνάντηση…

Παράλληλα έβαλε τον υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γιώργο Γεραπετρίτη να κλείσει οπωσδήποτε ραντεβού με τον κ. Ερντογάν. Κι όπως λένε οι αρμόδιες … «διαρροές» ο μόνος στόχος είναι να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά»! Μέχρις εκεί. Τίποτ΄ άλλο! Διότι αν δεν διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» ο Πρόεδρος Τραμπ που σχεδιάζει τη νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής – όπως έχει δηλώσει εμμέσως ο αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα σχετικά προσφάτως – θα ανακατευτεί και στα δικά μας, τα ελληνο – τουρκικά. Και νομίζω ότι δεν το θέλει ούτε ο κ. Ερντογάν αυτό. Η επίσκεψη, λοιπόν, στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα του κ. Μητσοτάκη εκτός από την επιβεβαίωση των «ήρεμων νερών» θα έχει και την ευκαιρία να πληροφορηθεί από «πρώτο χέρι» τις σκέψεις του τούρκου Προέδρου. Γι΄ αυτό σας λέω αυτή την περίοδο δεν θέλει καθόλου την επαφή με τον κ. Τραμπ ο δικός μας. Φοβάται. Και δεν γνωρίζει τι θα του ξημερώσει. Αφήστε που το 2026 είναι προεκλογική χρονιά κι έχει και το «δίδυμο» των πρώην που τον … ταλαιπωρούν με τα ελληνο – τουρκικά. Δύσκολες μέρες και χαμηλό βαρομετρικό στο Μέγαρο Μαξίμου…

Ερχονται οι αγρότες!

Την Παρασκευή οι πολίτες της Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία να … συναντηθούν με τους αγρότες – στην πλατεία Συντάγματος! Και όσοι δεν … προλάβουν την Παρασκευή, έχουν χρόνο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου! Τότε θα πάρουν τα … τρακτέρ τους και θα φύγουν! Υποθέτω όμως ότι θα υπάρξει και η σχετική … «επιτροπή υποδοχής»! Ο λόγος της … «επίσκεψης», είναι πως οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης όχι μόνο ήταν απειροελάχιστες, αλλά και μάλλον είναι «έπεα πτερόεντα»!

Διεύρυνση, διεύρυνση…

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ από την άλλη πλευρά ζει το δικό του δράμα. Εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται αντιμέτωπο με το «φάντασμα του Τσίπρα» που «υπερίπταται» πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη. Κι αυτό δεν είναι καλό. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει διαρκείς αντιπαραθέσεις με τους κκ Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο. Και η κυβέρνηση «επιτίθεται» με «βαρύ πυροβολικό» – και ως πρόσχημα – τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης «ανεπισήμως» το «σκάνδαλο Παναγόπουλου» – παρά τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά που επέδειξε – την επηρεάζει. Ε, κάτι πρέπει να κάνει και γι’ αυτό. Σήμερα έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει εκατοντάδες «παραστρατήσαντες» κατά το παρελθόν στελέχη που επιστρέφουν για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Κάνουν λόγο για 1.000 στελέχη. Θα τα ανακοινώσει σήμερα – με ονόματα και διευθύνσεις – ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεύρυνσης. Κάτι είναι κι αυτό….