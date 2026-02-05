15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι όποιος χθες η τραγωδία στη Χίο με 15 (μέχρι αυτή τη στιγμή) νεκρούς μετανάστες είναι ντροπή για τη χώρα! Για οποιαδήποτε χώρα, ντροπή για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Και όποιος δεξιός κεντρώος αριστερός δεν νιώθει έτσι, εμένα με τρομάζει. Και χθες βλέποντας Βουλή και τις κυνικές τοποθετήσεις κάποιων κυβερνητικών στελεχών που αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή ως παράπλευρη απώλεια σφίχτηκε η ψυχή μου. Η χυδαία τοποθέτηση Βελόπουλου ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Το χαλί που πατάει για να ξεστομίζει αυτές τις αθλιότητες είναι γαλάζιο και το ‘χει στρώσει ο Πλεύρης με τον Κυριάκο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό μπάζει νερά που πνίγουν, σκοτώνουν ανθρώπους…. και η υποκρισία της Ευρώπης στο ζήτημα είναι το ίδιο αποκρουστική.

Κοινωνία τεράτων

Το έγκλημα της Χίου μονοπώλησε ως όφειλε τη συζήτηση στη Βουλή. Οι τοποθετήσεις από το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά ήταν δυνατές, Είναι αλήθεια όμως πως η ομιλία του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου ήταν συγκλονιστική. Αποσπώ ένα σημείο της «σήμερα δεν είναι μόνο μέρα λύπης, δεν είναι μόνο μέρα αγανάκτησης. Εγώ νιώθω ντροπή για την κοινωνία που φτιάχνετε, την κοινωνία που οικοδομείται. Νιώθω και τρόμο για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτήν την κοινωνία του μίσους, του μίσους προς τον άλλον, την κοινωνία που δεν θεωρεί τον μετανάστη άνθρωπο, που του αφαιρεί την ανθρωπινότητά του. Που σήμερα δεν θρηνεί. Που σήμερα πανηγυρίζει. Γιορτάζει. Βρίζει. Μια κοινωνία τεράτων. Κι αναρωτιέμαι τι μπορεί κανείς να κάνει μπροστά σε τόσο μίσος». Αυτά!

Η τάξη στον κάμπο

«Τάξη επικρατεί στον … κάμπο! Η τάξη όμως είναι χτισμένη στην άμμο!» για να παραφράσω μία γνωστή ατάκα μιας παλιάς ψυχής – που έπεσε στο πόστο της, όπως ήθελε. Ετσι μπορεί οι αγρότες να αποχώρησαν εδώ και πολλές μέρες από τις εθνικές οδούς – κι όχι με τον τρόπο που θα τους άξιζε για να πούμε την αλήθεια… – αλλά … πάντα επιστρέφουν! Κι αυτό είναι καλό. Αυτό που δεν έκαναν όταν «ξεπάγιαζαν» στους δρόμους, αποφάσισαν να το κάνουν τώρα – ποτέ δεν είναι αργά! Με τρακτέρ και λεωφορεία αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Δημιουργούν…

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και διάφοροι υπουργοί επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι η κυβέρνηση δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Το είπε και χθες ο κ. Μητσοτάκης από τα Γιάννενα, ότι «η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε 560.000 θέσεις εργασίας από το 2019». Πρόκειται για αφόρητο λαϊκισμό! Η κυβέρνηση του κ Αλέξη Τσίπρα έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια – δεν θα συζητήσουμε τώρα το πως και το γιατί, αυτό συνέβη! Η κρίσης έμεινε πίσω κι ο οικονομικός κύκλος άλλαξε. Ως εκ τούτου η οικονομία πήρε μπροστά. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να λειτουργούν στην κανονικότητα. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε απολύτως τίποτα επί του συγκεκριμένου. Συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα τα οποία έλαβε – μάλλον καταργώντας μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα – δεν έπαιξαν ουσιαστικά κανένα ρόλο, απλώς επιδείνωσαν την θέση της εργασίας! Αυτός που έκανε ήταν … οι Βρυξέλλες – ΕΣΠΑ, χαλάρωση του δημοσιονομικού «κορσέ» στην πανδημία και φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά για το τελευταίο ήταν τέτοια η διαχείριση του – είχε κυκλοφορήσει μάλιστα ότι κάτι «σκάλιζε» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, προς το παρόν… – που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κεφάλαια. Το Ταμείο «κλείνει» τον Αύγουστο. Οριστικώς και αμετακλήτως. Ως εκ τούτου η πομφόλυγα ότι «η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε 560.000 απευθύνεται σε … ιθαγενείς – είναι χάντρες και καθρεφτάκια!

By the book

Είναι αλήθεια πως η «αφωνία» των τελευταίων μηνών του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά με είχε προβληματίσει και σε συνδυασμό με την «αγορά» των καραμανλικών «χαρτιών» στην εσωκομματική αγορά, άρχισαν να κάνω δεύτερες σκέψεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Όμως όλος αυτός ο προβληματισμός κατέρρευσε διαβάζοντας τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς στο περιφερειακό κανάλι Best tv. Διαπίστωσα πως δεν άλλαξε τίποτα! Η αναφορά του μάλιστα πως «έχει πεθάνει η λαϊκή ψυχή της Νέας Δημοκρατίας» μου έλυσε όλες τις απορίες. Φροντίζοντας μάλιστα να μάθω, ρώτησα σχετικά και μου είπαν πως τα πράγματα εξελίσσονται by the book. Το είπε εξάλλου κι ο πρώην πρωθυπουργός ότι προβληματίζεται για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αρα; Αρα έτσι κι αλλιώς το 2026 είναι … «γκαστρωμένο»! Τώρα τι θα βγάλει δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι κι … «ανεμογκάστρι». Θα τα δούμε όλα αυτά….

Νεοφιλελεύθεροι λαϊκιστές!

Υπάρχει η άποψη πως οι λαϊκιστές είναι όσοι ζητούν το … αδύνατο, επιχειρώντας να ικανοποιήσουν λαϊκές ανάγκες εντός του συστήματος, που όμως δεν είναι δυνατόν! Δυστυχώς δεν έχουν μόνο αυτοί αυτό το … προνόμιο! Η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία είναι εκ συστήματος και καθ΄ έξιν λαϊκιστές. Σε σημείο που βγάζει μάτι! Θέλετε ένα παράδειγμα; Οι Βρυξέλλες έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο, εξαιρετικά ασφυκτικό σχετικά με τα δημοσιονομικά. Όμως ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επιβάλει και «συνταγματικό κορσέ». Και χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «η συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι εγγύηση για τις επόμενες γενιές». Καταλάβατε;

Αξίζει;

Επίσης θα συμφωνήσω και με τον χαρακτηρισμό που έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ότι η λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι «συνταγματικός λαϊκισμός»! Θεωρώ πολύ εύστοχο τον χαρακτηρισμό. Όπως επίσης και το ερώτημα που έθεσε ότι «δεν σέβεται τους θεσμούς, έχει υπονομεύσει το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτός ο πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία; Εγώ λέω όχι;». Και μετά; Μετά είναι το θέμα….

Οι προτάσεις…

Είπε κι άλλα ενδιαφέροντα ο κ. Ανδρουλάκης. Επιχείρησε, μάλιστα να ξεπεράσει και την «παγίδα της συναίνεσης» που του έχει στήσει ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως θα την δώσει στην επόμενη Βουλή για ένα έχει τον έλεγχο του περιεχομένου των άρθρων – βλέπω το «ολόγραμμα» του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου πίσω από τις λέξεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ! Η κάνω λάθος;