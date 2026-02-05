newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Confidential

Eμπιστευτικά
 05 Φεβρουαρίου 2026, 08:07

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι όποιος χθες η τραγωδία στη Χίο με 15 (μέχρι αυτή τη στιγμή) νεκρούς μετανάστες είναι ντροπή για τη χώρα! Για οποιαδήποτε χώρα, ντροπή για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Και όποιος δεξιός κεντρώος αριστερός δεν νιώθει έτσι, εμένα με τρομάζει. Και χθες βλέποντας Βουλή και τις κυνικές τοποθετήσεις κάποιων κυβερνητικών στελεχών που αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή ως παράπλευρη απώλεια σφίχτηκε η ψυχή μου. Η χυδαία τοποθέτηση Βελόπουλου ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Το χαλί που πατάει για να ξεστομίζει αυτές τις αθλιότητες είναι γαλάζιο και το ‘χει στρώσει ο Πλεύρης με τον Κυριάκο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό μπάζει νερά που πνίγουν, σκοτώνουν ανθρώπους…. και η υποκρισία της Ευρώπης στο ζήτημα είναι το ίδιο αποκρουστική.

Κοινωνία τεράτων

Το έγκλημα της Χίου μονοπώλησε ως όφειλε τη συζήτηση στη Βουλή. Οι τοποθετήσεις από το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά ήταν δυνατές, Είναι αλήθεια όμως πως η ομιλία του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου ήταν συγκλονιστική. Αποσπώ ένα σημείο της «σήμερα δεν είναι μόνο μέρα λύπης, δεν είναι μόνο μέρα αγανάκτησης. Εγώ νιώθω ντροπή για την κοινωνία που φτιάχνετε, την κοινωνία που οικοδομείται. Νιώθω και τρόμο για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτήν την κοινωνία του μίσους, του μίσους προς τον άλλον, την κοινωνία που δεν θεωρεί τον μετανάστη άνθρωπο, που του αφαιρεί την ανθρωπινότητά του. Που σήμερα δεν θρηνεί. Που σήμερα πανηγυρίζει. Γιορτάζει. Βρίζει. Μια κοινωνία τεράτων. Κι αναρωτιέμαι τι μπορεί κανείς να κάνει μπροστά σε τόσο μίσος». Αυτά!

Η τάξη στον κάμπο

«Τάξη επικρατεί στον … κάμπο! Η τάξη όμως είναι χτισμένη στην άμμο!» για να παραφράσω μία γνωστή ατάκα μιας παλιάς ψυχής – που έπεσε στο πόστο της, όπως ήθελε. Ετσι μπορεί οι αγρότες να αποχώρησαν εδώ και πολλές μέρες από τις εθνικές οδούς – κι όχι με τον τρόπο που θα τους άξιζε για να πούμε την αλήθεια… – αλλά … πάντα επιστρέφουν! Κι αυτό είναι καλό. Αυτό που δεν έκαναν όταν «ξεπάγιαζαν» στους δρόμους, αποφάσισαν να το κάνουν τώρα – ποτέ δεν είναι αργά! Με τρακτέρ και λεωφορεία αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Δημιουργούν…

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και διάφοροι υπουργοί επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι η κυβέρνηση δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Το είπε και χθες ο κ. Μητσοτάκης από τα Γιάννενα, ότι «η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε 560.000 θέσεις εργασίας από το 2019». Πρόκειται για αφόρητο λαϊκισμό! Η κυβέρνηση του κ Αλέξη Τσίπρα έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια – δεν θα συζητήσουμε τώρα το πως και το γιατί, αυτό συνέβη! Η κρίσης έμεινε πίσω κι ο οικονομικός κύκλος άλλαξε. Ως εκ τούτου η οικονομία πήρε μπροστά. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να λειτουργούν στην κανονικότητα. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε απολύτως τίποτα επί του συγκεκριμένου. Συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα τα οποία έλαβε – μάλλον καταργώντας μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα – δεν έπαιξαν ουσιαστικά κανένα ρόλο, απλώς επιδείνωσαν την θέση της εργασίας! Αυτός που έκανε ήταν … οι Βρυξέλλες – ΕΣΠΑ, χαλάρωση του δημοσιονομικού «κορσέ» στην πανδημία και φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά για το τελευταίο ήταν τέτοια η διαχείριση του – είχε κυκλοφορήσει μάλιστα ότι κάτι «σκάλιζε» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, προς το παρόν… – που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κεφάλαια. Το Ταμείο «κλείνει» τον Αύγουστο. Οριστικώς και αμετακλήτως. Ως εκ τούτου η πομφόλυγα ότι «η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε 560.000 απευθύνεται σε … ιθαγενείς – είναι χάντρες και καθρεφτάκια!

By the book

Είναι αλήθεια πως η «αφωνία» των τελευταίων μηνών του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά με είχε προβληματίσει και σε συνδυασμό με την «αγορά» των καραμανλικών «χαρτιών» στην εσωκομματική αγορά, άρχισαν να κάνω δεύτερες σκέψεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Όμως όλος αυτός ο προβληματισμός κατέρρευσε διαβάζοντας τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς στο περιφερειακό κανάλι Best tv. Διαπίστωσα πως δεν άλλαξε τίποτα! Η αναφορά του μάλιστα πως «έχει πεθάνει η λαϊκή ψυχή της Νέας Δημοκρατίας» μου έλυσε όλες τις απορίες. Φροντίζοντας μάλιστα να μάθω, ρώτησα σχετικά και μου είπαν πως τα πράγματα εξελίσσονται by the book. Το είπε εξάλλου κι ο πρώην πρωθυπουργός ότι προβληματίζεται για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αρα; Αρα έτσι κι αλλιώς το 2026 είναι … «γκαστρωμένο»! Τώρα τι θα βγάλει δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι κι … «ανεμογκάστρι». Θα τα δούμε όλα αυτά….

Νεοφιλελεύθεροι λαϊκιστές!

Υπάρχει η άποψη πως οι λαϊκιστές είναι όσοι ζητούν το … αδύνατο, επιχειρώντας να ικανοποιήσουν λαϊκές ανάγκες εντός του συστήματος, που όμως δεν είναι δυνατόν! Δυστυχώς δεν έχουν μόνο αυτοί αυτό το … προνόμιο! Η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία είναι εκ συστήματος και καθ΄ έξιν λαϊκιστές. Σε σημείο που βγάζει μάτι! Θέλετε ένα παράδειγμα; Οι Βρυξέλλες έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο, εξαιρετικά ασφυκτικό σχετικά με τα δημοσιονομικά. Όμως ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επιβάλει και «συνταγματικό κορσέ». Και χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «η συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι εγγύηση για τις επόμενες γενιές». Καταλάβατε;

Αξίζει;

Επίσης θα συμφωνήσω και με τον χαρακτηρισμό που έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ότι η λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι «συνταγματικός λαϊκισμός»! Θεωρώ πολύ εύστοχο τον χαρακτηρισμό. Όπως επίσης και το ερώτημα που έθεσε ότι «δεν σέβεται τους θεσμούς, έχει υπονομεύσει το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτός ο πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία; Εγώ λέω όχι;». Και μετά; Μετά είναι το θέμα….

Οι προτάσεις…

Είπε κι άλλα ενδιαφέροντα ο κ. Ανδρουλάκης. Επιχείρησε, μάλιστα να ξεπεράσει και την «παγίδα της συναίνεσης» που του έχει στήσει ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως θα την δώσει στην επόμενη Βουλή για ένα έχει τον έλεγχο του περιεχομένου των άρθρων – βλέπω το «ολόγραμμα» του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου πίσω από τις λέξεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ! Η κάνω λάθος;

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή
in Confidential 22.01.26

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πυροσβέστες και εμπειρογνώμονες επιχειρούν ξανά τα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της
TV 05.02.26

Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Η γνωστή παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να λύσει κάποια ζητήματα μαζί του.

Σύνταξη
Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά
Βηματισμοί 05.02.26

Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά

Διαβάτης, περιπατητής, σουλατσαδόρος, περιηγητής, πλάνητας... Πόσοι τρόποι υπάρχουν να περπατάς στην πόλη; «Βαδίζω, και αισθανόμενος ότι βαδίζω, υπάρχω», μας λέει ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
