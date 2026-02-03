Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όποιος δει τον πάτο στο βαρέλι παρακαλώ να ειδοποιήσει. Εδώ που έχουμε φτάσει θα ‘ναι μια θετική είδηση. Γιατί αν πιάσεις πάτο τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν έχει παρακάτω. Ο Κυριάκος που επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το «βαθύ κράτος» το χρησιμοποίησε για να αυξήσει την εκλογική πελατεία και να εδραιωθεί εντός και εκτός κόμματος, βγήκε να μας πει οτι φταίει το Σύνταγμα και πρέπει να αλλάξει. Η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, (αν δεν βάλω εγώ face control στην δεξιά δεν θα με λένε Τζέλα) βγήκε να πουλήσει «τζάμπα μαγκιά» μιλώντας για το στεγαστικό πρόβλημα και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τα στοιχειώδη. Και αντί να την «αδειάσει» ο Παύλος Μαρινάκης, άρχισε «δεν είναι αυτό που νομίζεις» και «δεν το εννοούσε έτσι».

Ο τζάμπας πέθανε, αλλά η τζάμπα πόρσε…

Ζει για πάντα στη μνήμη μας η τζάμπα πόρσε κατά την επίσκεψη στη Μυτιλήνη κυρία Αλεξοπούλου. Η εν λόγω κυρία, βουλευτής της ΝΔ, έχει επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε φεστιβάλ κυνισμού και αναλγησίας. Στα best of η δήλωσή της για τη τραγωδία στη Βιολάντα που πασχίζοντας να ασκήσει σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση τόλμησε να πει «ο ορισμός της πολιτικής εκμετάλλευσης. Περίπου χαίρονται να χάνονται άνθρωποι για να έχουν κάτι να πουν». Αλλά το καλύτερο μας το φύλαγε για μετά: «Ο τζάμπας πέθανε» ήταν η τεράστια πολιτική δήλωση της εκπροσώπου του λαού, όταν ο Τάκης Χατζής (meganews) της έθεσε ερώτημα για το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε νησιά και άλλες περιοχές μακριά από το σπίτι τους λόγω των απλησίαστων ενοικίων. Ενεός έμεινε ο Χατζής, οι συνομιλητές στο πάνελ, οι τηλεθεατές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν σκληρές ανακοινώσεις και για την ίδια τη δήλωση και για την κάλυψη της Αλεξοπούλου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ όμως θα σταθώ και στην πάντα αποκαλυπτική εξωλεκτική συμπεριφορά: στο κυνικό ύφος της Αλεξοπούλου όταν δίνει αυτήν την απάντηση. Στη διάθεση της να πει εξυπνάδες και ειρωνείες για ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Μια ματιά στο πόθεν έσχες της βουλεύτριας με τα 20 ακίνητα ίσως είναι μια εξήγηση.

Στη χρονοκάψουλα

Αντιγράφω από την Wikipedia «Το όνομα Πλατεία Κλαυθμώνος (δηλαδή «κλάματος») το πήρε μετά από χρονογράφημα του περιοδικού Εστία, επειδή εκεί, μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών (το οποίο έχει κατεδαφιστεί), μαζεύονταν οι απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυσή τους, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και κάθε νέα κυβέρνηση απέλυε τους υπαλλήλους που είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση και προσλάμβανε τους δικούς της ψηφοφόρους. Ο ανάδοχος του ονόματος της πλατείας Κλαυθμώνος, ο αρθρογράφος της Εστίας στον οποίο οφείλεται το όνομά της, ήταν ο συγγραφέας Δημήτριος Καμπούρογλου»! Εσείς με την κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πόσο λέτε να απέχουμε από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;

Εμπλοκή;

Προβλέπω όμως ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος θα πέσουν κορμιά! Κι εξηγούμαι ευθύς αμέσως. Τα αναθεωρητέα άρθρα του συντάγματος θα πρέπει να επικυρωθούν στην επόμενη Βουλή – όποια κι είναι αυτά, είτε έχουν συγκεντρώσει άνω των 151 ψήφων, είτε έχουν συγκεντρώσει 180 ψήφους. Όμως σύμφωνα με όλες τις προγνώσεις η επόμενη Βουλή δεν πρόκειται να … μακροημερεύσει! Κι όλοι προεξοφλούν ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Δηλαδή η επόμενη Βουλή απλώς θα συσταθεί για να διαλυθεί πολύ σύντομα. Και τα αναθεωρητέα άρθρα τι θα γίνουν; Εδώ γίνει ο χαμός! Υπάρχουν συνταγματολόγοι που υποστηρίζουν ότι αν δεν ψηφιστούν στα χρονικά πλαίσια της επόμενης Βουλής, τότε … πάπαλα η αναθεώρηση.

Η «μητέρα των μαχών»

Η «μητέρα των μαχών» στη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δοθεί στην αναθεώρηση του άρθρου 86, που αφορά στην ευθύνη των υπουργών! Για πολλούς λόγους, αλλά και για ένα επιπλέον: διότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορεί – και θα – παράξει πολιτικές εξελίξεις! Ηδη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστας Τσουκαλάς απηύθυνε πρόσκληση στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, να συμπαραταχθούν τα τρία κόμματα και να κατεβάσουν κοινή πρόταση. Απ΄ ότι μαθαίνω πάντως η θέση της Χαριλάου Τρικούπη θα λέει πως οι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα προς τους υπουργούς να παραπέμπονται απευθείας στον φυσικό τους δικαστή. Τελεία! Δηλαδή οι κκ Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης θα πήγαιναν απευθείας στον φυσικό τους δικαστή! Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς.

Μερεμέτια!

Όμως το βέβαιο είναι πως η κυβέρνηση τον ισχύοντα νόμο θα προσπαθήσει να τον να τον κάνει πιο … «όμορφο», πιο εύπεπτο στην κοινή γνώμη. Και δε νομίζω να υπάρξει κόμμα στη Βουλή που να το στηρίξει! Διότι θα καιροφυλακτεί η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Και λογικά. Η οποία έχει ζητήσει την κατάργηση του άρθρου 86! Και όπως αντιλαμβάνεστε με την κυβέρνηση να θέτει ασφαλιστικές δικλείδες – «φίλτρα» τα λέει – για την προστασία των υπουργών και την αντιπολίτευση – σύμπασα; – απέναντι της, η κυρία Καρυστιανού θα «μαζέψει όλο το χαρτί….

Σκούρο μπλε!

Εν τω μεταξύ σε κάθε δήλωση της το τελευταίο διάστημα, η κυρία Καρυστιανού, επιβεβαιώνει(!) όλου όσους – και την γράφουσα φυσικά – υποστηρίζουν ότι είναι «βαθειά δεξιά»! Αρχισε από τις αμβλώσεις, με επιχειρηματολογία της αμερικανική χριστιανικής δεξιάς. Ακολούθησε τη δήλωση της για την συμφωνία των Πρεσπών, την οποία αποκαλεί «ιστορική ντροπιαστική “τεμενάδα”» και μαζί κάνει λόγο για τις «Πρέσπες του Αιγαίου»! Όταν η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, ανακηρύξει τελικά το κόμμα της και αποκαλύψει τους συνεργάτες της, θα αρχίσει – έτσι τουλάχιστον εκτιμώ – και η απομυθοποίηση της.

Αχτύπητο δίδυμο!

Τελικά ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής μιλώντας στην διάρκεια της ανακήρυξης του ως επίτιμος δημότης Καλαμάτας – διά χειρός … του κ. Αντώνη Σαμαρά – ήταν αρκετά σαφής και επικριτικός έναντι του – ουσιαστικά – του κ. Μητσοτάκη. Με τον κ. Σαμαρά δίπλα του τόνισε «να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά»! Και για όποιος δεν το κατάλαβε οι σχέσεις των δύο παραμένουν ισχυρές!

Περί δικαιοσύνης

Επίσης ο κ. Καραμανλής έθιξε – για ακόμη φορά, νομίζω – το θέμα της δικαιοσύνης λέγοντας ότι «είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη». Μάλιστα. Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών πάντως εξελίσσεται μία – περίεργη θα την έλεγα – συζήτηση περί την δικαιοσύνη. Κατ΄ αρχήν ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας δήλωσε προ ημερών ότι οι δικαστές θα πρέπει να εκλέγουν την ηγεσία τους. Την απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου – και ενόψει αναθεώρησης του συντάγματος… – την έλαβε από τον … άσπονδο φίλο του, τον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτό το ενδεχόμενο. Να θυμίσω πάντως ότι όταν ήρθε η ώρα να εκλεγεί η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, κατά το νόμο οι δικαστές έκαναν τις προτάσεις τους – τις οποίες βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης τις πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και όρισε αυτούς που ο ίδιος έκρινε κατάλληλους. Όταν έρθει η ώρα της συζήτησης – κατά την συνταγματική αναθεώρηση – το αντιλαμβάνεστε υποθέτω ότι θα γίνει στη Βουλή … «τσίρκο»!