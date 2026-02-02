Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Οι τελευταίες διευθετήσεις

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό σχετικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία για την συνταγματική αναθεώρηση. Η οποία μάλιστα αναμένεται να είναι … «θηριώδης» – πρόκειται να αναθεωρηθούν περί τα 70 άρθρα του συντάγματος! Το ερώτημα βέβαια είναι πως εξηγείται αυτός ο … «μεταρρυθμιστικός οίστρος» του πρωθυπουργού. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ενας λόγος είναι πως επειδή αυτό το σύστημα εξουσίας ολοκληρώνει τον κύκλο του – θα επιβεβαιωθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις εκλογές… – θέλει να κάνει τις τελευταίες … διευθετήσεις σε φίλους ή φίλια συμφέροντα ή ας τους πούμε … επενδυτές! Πχ από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 σχετικά με την δημόσια ή ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ολοι υποστηρίζουν ότι το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές σχετικά με το αν αίρεται ή όχι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ομως επειδή από την εποχή ακόμη που ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Σαμαρά τους δημοσίους υπαλλήλους τους είχε του … πεταματού, τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλύψει όλο το εύρος των προθέσεων του – δηλαδή να κάνει το δημόσιο να λειτουργεί ως … ιδιωτικός τομέας! Κι αυτά είναι μόνο μερικά απ΄ όσα σκοπεύει να πράξει στη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θα στον στηρίξει; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα….

Το άρθρο 86

Βέβαια το … «μεγάλο πανηγύρι» θα γίνει όταν θα συζητηθεί το άρθρο 86, που αφορά στην ευθύνη των υπουργών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να το καταργήσει, αλλά να το μεταρρυθμίσει – εξ απαλών ονύχων! Τα άλλα κόμματα τι θα κάνουν; Και σας το επισημαίνω από τώρα. Αν τυχόν δεν καταργηθεί, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα γνωρίσει ημέρες μεγάλης δόξας!!!

Κι η «γοητεία» των κεντρώων

Ενα άλλος λόγος του «μεταρρυθμιστικού οίστρου» του πρωθυπουργού είναι πως με αυτού του είδους τις «μεταρρυθμίσεις» θέλει να γοητεύσει εκ νέου τους κεντρώους ψηφοφόρους – μετά από την … απομάγευση που υπέστησαν στα περίπου 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του. Δεν γνωρίζω για τους άλλους, αλλά το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα περάσει πολύ δύσκολες μέρες! Να είστε βέβαιοι….

Από limit up σε limit up οι μετοχές των καραμανλικών

O πιο επίζηλος τίτλος αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτός του … καραμανλικού! Οι «μετοχές» είναι ανεβασμένες – απανωτά … limit up κάνουν το τελευταίο διάστημα! Η συγκεκριμένη εσωκομματική τακτική ξεκίνησε από το περασμένο φθινόπωρο, όταν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο – και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι οι «ομάδες των ανταρτών» της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν πέσει σε … «χειμέρια νάρκη», ούτε αρκούδες στην Πίνδο να ήταν!

Ακολούθησε ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Συνεχίστηκε στην τρέχουσα περίοδο με την πρόταση – και την αποδοχή! – του κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην θέση του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια ο κ. Ρουσόπουλος μέχρι τώρα εκλεγόταν στον Βόρειο Τομέα της Αττικής. Ομως τα σίγουρα προγνωστικά – με βάση τα σημερινά δεδομένα… – κάνουν λόγο για την εκλογή τεσσάρων εδρών. Οι ασφαλείς θέσεις είναι των κκ Κωστή Χατζηδάκη, Αδωνι Γεωργιάδη, Παύλου Μαρινάκη και της κυρίας Νίκης Κεραμέως – όλες οι άλλες θέσεις του ψηφοδελτίου είναι εξαιρετικά επισφαλείς! Ως εκ τούτου ο κ. Ρουσόπουλος πρόκειται να «αποχαιρετήσει» την … Αλεξάνδρεια – δεν έχει νόημα να δώσει μία εκ των προτέρων χαμένη μάχη.

Κι έρχεται η σειρά του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Και η «ρέντα» των καραμανλικών αναμένεται να ολοκληρωθεί στην παρούσα φάση με τον κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, ως εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση! Το ερώτημα βέβαια είναι: αυτές οι «ξαφνικές αγάπες» που οφείλονται – πόσο μάλλον που το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου δοθείσης ευκαιρίας τον … περιποιείται καταλλήλως τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή. Η κατ΄ αρχήν απάντηση είναι πως πηγαίνοντας για τις εκλογές «το κόμμα να είναι ενωμένο». Είναι σωστή, όμως αυτή η απάντηση δεν λέει όλη την αλήθεια!

Ο φόβος του κ. Αντώνη Σαμαρά

Ολη η αλήθεια είναι η εξής: Στο ενδεχόμενο που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει το κόμμα του – οι πυρήνες ανά την Ελλάδα είναι έτοιμοι και η ανακήρυξη του θα κριθεί αργότερα από τα δεδομένα που δημιουργήσει η κυρία Μαρία Καρυστιανού – το ερώτημα τίθεται και συζητείται είναι πως θα συμπεριφερθεί ο έτερος πρώην πρωθυπουργός. Δεδομένου μάλιστα του «διδύμου» που έχει συγκροτηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο. Κυκλοφορεί, λοιπόν, μετ΄ επιτάσεως – και το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς και το γνωρίσει… – ότι ο κ. Καραμανλής δεν πρόκειται να βγει ανοιχτά να στηρίξει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Ομως «υπογείως» και με ανθρώπους του στα ψηφοδέλτια, αυτό θα γίνει. Ε, λοιπόν, αυτό θέλει να ακυρώσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τις «μεταγραφές» των καραμανλικών και τις εντάξεις στο σύστημα της κομματικής και πολιτικής εξουσίας. Μην σας φανεί απίθανο να υπάρξουν και καραμανλικοί και στον επόμενο ανασχηματισμό….

Σε ταραγμένα νερά η Χαριλάου Τρικούπη

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Η δημοσκοπική καχεξία έχει διαμορφώσει χαμηλό βαρομετρικό. Το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη κινείται στα όρια της απόγνωσης! Ε, δεν γίνεται μετά από μήνες που κατάφερε να περιορίσει την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση, ξαφνικά να βρίσκεται και πάλι στη δεύτερη. Ούτε γίνεται η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία του κ. Ανδρουλάκη να βρίσκεται περίπου στο ένα τρίτο της δημοσκοπικής δύναμης του κόμματος! Κι όλα αυτά πηγαίνοντας για το συνέδριο του κόμματος, να επιβεβαιώνουν τις δυσοίωνες προβλέψεις των κκ Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου. Εντάξει, το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης – έχουμε πει! – θα το ελέγξει και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό. Μπορεί να φτάσει – με ορισμένες συμμαχίες – ακόμη και το 70%. Αυτή δεν είναι «αντεπίθεση», αλλά… σκληρή άμυνα μετά από ήττα! Μάλιστα στο περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τον κ. Δούκα. Το ερώτημα «που το πάει ο Δούκας» φαίνεται να τους ταλαιπωρεί περισσότερο, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι «βασιλικότεροι του βασιλέως» που υποστηρίζουν πως δεν είναι κακή ιδέα η … διαγραφή του δημάρχου! Εντάξει, πρόκειται για φωνές απόγνωσης που δεν έχουν καμία τύχη – τουλάχιστον προς τον παρόν.