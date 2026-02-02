newspaper
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Eμπιστευτικά
 02 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Οι τελευταίες διευθετήσεις

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό σχετικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία για την συνταγματική αναθεώρηση. Η οποία μάλιστα αναμένεται να είναι … «θηριώδης» – πρόκειται να αναθεωρηθούν περί τα 70 άρθρα του συντάγματος! Το ερώτημα βέβαια είναι πως εξηγείται αυτός ο … «μεταρρυθμιστικός οίστρος» του πρωθυπουργού. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ενας λόγος είναι πως επειδή αυτό το σύστημα εξουσίας ολοκληρώνει τον κύκλο του – θα επιβεβαιωθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις εκλογές… – θέλει να κάνει τις τελευταίες … διευθετήσεις σε φίλους ή φίλια συμφέροντα ή ας τους πούμε … επενδυτές! Πχ από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 σχετικά με την δημόσια ή ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ολοι υποστηρίζουν ότι το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές σχετικά με το αν αίρεται ή όχι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ομως επειδή από την εποχή ακόμη που ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Σαμαρά τους δημοσίους υπαλλήλους τους είχε του … πεταματού, τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλύψει όλο το εύρος των προθέσεων του – δηλαδή να κάνει το δημόσιο να λειτουργεί ως … ιδιωτικός τομέας! Κι αυτά είναι μόνο μερικά απ΄ όσα σκοπεύει να πράξει στη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θα στον στηρίξει; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα….

Το άρθρο 86

Βέβαια το … «μεγάλο πανηγύρι» θα γίνει όταν θα συζητηθεί το άρθρο 86, που αφορά στην ευθύνη των υπουργών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να το καταργήσει, αλλά να το μεταρρυθμίσει – εξ απαλών ονύχων! Τα άλλα κόμματα τι θα κάνουν; Και σας το επισημαίνω από τώρα. Αν τυχόν δεν καταργηθεί, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα γνωρίσει ημέρες μεγάλης δόξας!!!

Κι η «γοητεία» των κεντρώων

Ενα άλλος λόγος του «μεταρρυθμιστικού οίστρου» του πρωθυπουργού είναι πως με αυτού του είδους τις «μεταρρυθμίσεις» θέλει να γοητεύσει εκ νέου τους κεντρώους ψηφοφόρους – μετά από την … απομάγευση που υπέστησαν στα περίπου 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του. Δεν γνωρίζω για τους άλλους, αλλά το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα περάσει πολύ δύσκολες μέρες! Να είστε βέβαιοι….

Από limit up σε limit up οι μετοχές των καραμανλικών

O πιο επίζηλος τίτλος αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτός του … καραμανλικού! Οι «μετοχές» είναι ανεβασμένες – απανωτά … limit up κάνουν το τελευταίο διάστημα! Η συγκεκριμένη εσωκομματική τακτική ξεκίνησε από το περασμένο φθινόπωρο, όταν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο – και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι οι «ομάδες των ανταρτών» της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν πέσει σε … «χειμέρια νάρκη», ούτε αρκούδες στην Πίνδο να ήταν!

Ακολούθησε ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Συνεχίστηκε στην τρέχουσα περίοδο με την πρόταση – και την αποδοχή! – του κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην θέση του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια ο κ. Ρουσόπουλος μέχρι τώρα εκλεγόταν στον Βόρειο Τομέα της Αττικής. Ομως τα σίγουρα προγνωστικά – με βάση τα σημερινά δεδομένα… – κάνουν λόγο για την εκλογή τεσσάρων εδρών. Οι ασφαλείς θέσεις είναι των κκ Κωστή Χατζηδάκη, Αδωνι Γεωργιάδη, Παύλου Μαρινάκη και της κυρίας Νίκης Κεραμέως – όλες οι άλλες θέσεις του ψηφοδελτίου είναι εξαιρετικά επισφαλείς! Ως εκ τούτου ο κ. Ρουσόπουλος πρόκειται να «αποχαιρετήσει» την … Αλεξάνδρεια – δεν έχει νόημα να δώσει μία εκ των προτέρων χαμένη μάχη.

Κι έρχεται η σειρά του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Και η «ρέντα» των καραμανλικών αναμένεται να ολοκληρωθεί στην παρούσα φάση με τον κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, ως εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση! Το ερώτημα βέβαια είναι: αυτές οι «ξαφνικές αγάπες» που οφείλονται – πόσο μάλλον που το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου δοθείσης ευκαιρίας τον … περιποιείται καταλλήλως τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή. Η κατ΄ αρχήν απάντηση είναι πως πηγαίνοντας για τις εκλογές «το κόμμα να είναι ενωμένο». Είναι σωστή, όμως αυτή η απάντηση δεν λέει όλη την αλήθεια!

Ο φόβος του κ. Αντώνη Σαμαρά

Ολη η αλήθεια είναι η εξής: Στο ενδεχόμενο που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει το κόμμα του – οι πυρήνες ανά την Ελλάδα είναι έτοιμοι και η ανακήρυξη του θα κριθεί αργότερα από τα δεδομένα που δημιουργήσει η κυρία Μαρία Καρυστιανού – το ερώτημα τίθεται και συζητείται είναι πως θα συμπεριφερθεί ο έτερος πρώην πρωθυπουργός. Δεδομένου μάλιστα του «διδύμου» που έχει συγκροτηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο. Κυκλοφορεί, λοιπόν, μετ΄ επιτάσεως – και το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς και το γνωρίσει… – ότι ο κ. Καραμανλής δεν πρόκειται να βγει ανοιχτά να στηρίξει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Ομως «υπογείως» και με ανθρώπους του στα ψηφοδέλτια, αυτό θα γίνει. Ε, λοιπόν, αυτό θέλει να ακυρώσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τις «μεταγραφές» των καραμανλικών και τις εντάξεις στο σύστημα της κομματικής και πολιτικής εξουσίας. Μην σας φανεί απίθανο να υπάρξουν και καραμανλικοί και στον επόμενο ανασχηματισμό….

Σε ταραγμένα νερά η Χαριλάου Τρικούπη

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Η δημοσκοπική καχεξία έχει διαμορφώσει χαμηλό βαρομετρικό. Το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη κινείται στα όρια της απόγνωσης! Ε, δεν γίνεται μετά από μήνες που κατάφερε να περιορίσει την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση, ξαφνικά να βρίσκεται και πάλι στη δεύτερη. Ούτε γίνεται η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία του κ. Ανδρουλάκη να βρίσκεται περίπου στο ένα τρίτο της δημοσκοπικής δύναμης του κόμματος! Κι όλα αυτά πηγαίνοντας για το συνέδριο του κόμματος, να επιβεβαιώνουν τις δυσοίωνες προβλέψεις των κκ Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου. Εντάξει, το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης – έχουμε πει! – θα το ελέγξει και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό. Μπορεί να φτάσει – με ορισμένες συμμαχίες – ακόμη και το 70%. Αυτή δεν είναι «αντεπίθεση», αλλά… σκληρή άμυνα μετά από ήττα! Μάλιστα στο περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τον κ. Δούκα. Το ερώτημα «που το πάει ο Δούκας» φαίνεται να τους ταλαιπωρεί περισσότερο, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι «βασιλικότεροι του βασιλέως» που υποστηρίζουν πως δεν είναι κακή ιδέα η … διαγραφή του δημάρχου! Εντάξει, πρόκειται για φωνές απόγνωσης που δεν έχουν καμία τύχη – τουλάχιστον προς τον παρόν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή
in Confidential 22.01.26

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ
«Διαφορετικοί» Ιρανοί 02.02.26

Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει το μάθημά τους από προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, γι' αυτό και ανησυχούν για τις αδύναμες -προς το παρόν- αεράμυνες τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

